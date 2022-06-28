ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня 2022, 13:32
9483

Лавров объяснил, кто принимает решения вместо Зеленского

Лавров: Абсолютно неважно, что думает Зеленский, не он принимает решения

Все важные решения относительно Украины принимает не лидер Незалежной Владимир Зеленский, а высокие чиновники Вашингтона и отнюдь "не на президентском уровне". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.

"Вы знаете, я даже не буду гадать, на что надеется президент Зеленский. Это абсолютно неважно, что он думает, на что он надеется, не он принимает решения. Решения принимают в Вашингтоне, причём отнюдь не на президентском уровне", — объяснил министр, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Зеленский на прямую военную поддержку НАТО.

Лавров пояснил, что принимают решения по Украине известные чиновники в Госдепартаменте, ну и, наверное, ещё в администрации президента. Он также отметил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, но Москву "будет мало интересовать, ходит он там где-то сбоку".

В США заявили о планах украинских радикалов убить Зеленского
В США заявили о планах украинских радикалов убить Зеленского

Ранее Зеленский заявил лидерам G7, что сейчас "не время для переговоров" с Россией. По его словам, возвращение к данной теме станет возможно лишь после того, как Незалежная "восстановит позицию силы".

BannerImage

Getty Images / Russian Foreign Ministry / Handout / Anadolu Agency

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar