Лавров объяснил, кто принимает решения вместо Зеленского

Все важные решения относительно Украины принимает не лидер Незалежной Владимир Зеленский, а высокие чиновники Вашингтона и отнюдь "не на президентском уровне". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.

"Вы знаете, я даже не буду гадать, на что надеется президент Зеленский. Это абсолютно неважно, что он думает, на что он надеется, не он принимает решения. Решения принимают в Вашингтоне, причём отнюдь не на президентском уровне", — объяснил министр, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Зеленский на прямую военную поддержку НАТО.

Лавров пояснил, что принимают решения по Украине известные чиновники в Госдепартаменте, ну и, наверное, ещё в администрации президента. Он также отметил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, но Москву "будет мало интересовать, ходит он там где-то сбоку".