Под Попасной показали на видео "кувалду Сталина" в действии
Военкор Сладков показал на видео работу "кувалды Сталина" под Попасной
Военный корреспондент Александр Сладков показал работу гаубицы Д-20 с передовой под Попасной. Как пишет РИА ФАН, в народе орудие называют "кувалда Сталина".
Военкор Сладков показал работу "кувалды Сталина" под Попасной. Видео © Telegram / Сладков +
Военкор отметил, что артиллерийское орудие, которое бьёт не только по позициям противника, но и "по ушам", прекрасно прижилось у военнослужащих на Артёмовском направлении. Как заявляют артиллеристы, западное вооружение не может похвастать эффективностью отечественной гаубицы Д-20. По их словам, никакие французские "три семёрки" не играют роли, когда "на поле боя пляшет советская артиллерия".
В ходе съёмки боевых действий Сладков не раз отмечал, как сильно пахнет порохом, однако в ответ военнослужащие заявили ему, что пахнет не порохом, а победой.
"Я ощущаю дух победы. <...> Вот это и есть дух победы. Когда порохом пахнет от наших орудий и мы двигаемся вперёд, это придаёт уверенности. А когда порохом пахнет от падающих снарядов в нашу сторону, это совсем другое чувство. В этом и заключается дух победы", — заявил военный.
Ранее Министерство обороны РФ показало видео боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Град" Западного военного округа. Они выполняют задачи по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине.
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