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Регион
Опубликовано 28 июня 2022, 13:17
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Лавров: Пустующий ТЦ в Кременчуге загорелся после удара по ангару с западным оружием

Торговый центр "Амстор" в Кременчуге загорелся из-за детонирования боеприпасов на стоящем рядом складе, по которому нанесли удар российские войска. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, в ангаре находилось иностранное вооружение.

"Бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр", — сказал глава МИД по итогам совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 27 июня Вооружённые силы России в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар по ангарам, где хранилось американское и европейское вооружение и боеприпасы. Детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в закрытом торговом центре, который находился рядом с заводом. Удар был нанесён по ангару, а не по ТЦ, о чём ранее заявлял президент Украины. Позже в Сети появилось разоблачение фейка Зеленского об обстреле ТЦ.

ТЦ в Кременчуге не закрывался во время воздушных тревог
ТЦ в Кременчуге не закрывался во время воздушных тревог
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kremlin.ru

Оксана Попова
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