ТЦ в Кременчуге не закрывался во время воздушных тревог

Администрация торгового центра "Амстор" в украинском Кременчуге нарушила правила действий во время воздушной тревоги. Как рассказал мэр города Виталий Малецкий, руководители комплекса открыто заявили об отказе выполнять предписанные нормы.

"Как уже стало известно следствию, администрация "Амстора" сообщила в чате ТРЦ, что с 23 июня ТРЦ не будет закрываться во время воздушной тревоги", — написал чиновник в соцсети.

Кроме того, он обратился к местным предпринимателям и собственникам с указанием выполнять эвакуацию во время воздушной тревоги, как это следует из правил безопасности. Он напомнил, что в случае нарушения будут приняты жёсткие меры вплоть до закрытия заведений. Малецкий также заявил, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова прибыла в Кременчуг.