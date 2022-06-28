ТЦ в Кременчуге не закрывался во время воздушных тревог
Мэр Кременчуга обвинил администрацию ТЦ в Кременчуге в отказе от эвакуации при тревоге
Администрация торгового центра "Амстор" в украинском Кременчуге нарушила правила действий во время воздушной тревоги. Как рассказал мэр города Виталий Малецкий, руководители комплекса открыто заявили об отказе выполнять предписанные нормы.
"Как уже стало известно следствию, администрация "Амстора" сообщила в чате ТРЦ, что с 23 июня ТРЦ не будет закрываться во время воздушной тревоги", — написал чиновник в соцсети.
Кроме того, он обратился к местным предпринимателям и собственникам с указанием выполнять эвакуацию во время воздушной тревоги, как это следует из правил безопасности. Он напомнил, что в случае нарушения будут приняты жёсткие меры вплоть до закрытия заведений. Малецкий также заявил, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова прибыла в Кременчуг.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 27 июня Вооружённые силы России в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар по ангарам, где хранилось американское и европейское вооружение и боеприпасы. Детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в закрытом торговом центре, который находился рядом с заводом. Удар был нанесён по ангару, а не по ТЦ, о чём ранее заявлял президент Украины. Позже в Сети появилось разоблачение фейка Зеленского об обстреле ТЦ.
Getty Images / Ukrainian State Emergency Service / Handout / Anadolu Agency