Фото пленного комбрига ВСУ Волыны с метлой и лопатой насмешило Сеть
Появилось фото пленного командира 36-й бригады морпехов ВСУ Волыны с метлой и лопатой
Бывший командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский с веником. Фото © Telegram / "Операция Z: Военкоры Русской весны"
Бывший командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной Волына), сдавшийся в плен, сменил одно оружие на другое. В Сети появились кадры украинского бойца с метлой в руках. При этом реакция пользователей не заставила себя долго ждать.
На кадрах военнопленный стоит с веником и лопатой во дворе. Пользователи сразу начали шутить, что теперь морпех занимается "клинингом территории СИЗО".
"В ходе гениального тактического приёма бывший комбат морпехов 36-й бригады ВСУ Волына захватил российский веник, совок и два ведра. Теперь герой "Азовстали" воюет за чистоту и порядок в СИЗО "Лефортово", — пишут в соцсетях.
Накануне Волына в интервью рассказал всю правду об "Азовстали". Морпех поведал о привилегированном положении азовцев на территории завода, неравном распределении продовольствия, внутренних конфликтах между боевиками, а также об общении с президентом Украины Владимиром Зеленским перед сдачей в плен.