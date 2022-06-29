Трёхкратный чемпион "Формулы-1" Пике извинился перед Хэмилтоном за расистские высказывания
Трёхкратный чемпион "Формулы-1" бразилец Нельсон Пике принёс извинения британскому пилоту Льюису Хэмилтону за расистские высказывания, которые допустил в одном из недавних интервью.
"Я искренне извиняюсь перед всеми, кого это затронуло, в том числе перед Льюисом, который является невероятным пилотом, но перевод в некоторых СМИ, который сейчас распространяется в социальных сетях, неверен. Дискриминации нет места ни в "Формуле-1", ни в обществе, и я рад прояснить свои мысли на этот счёт", — заявил Пике.
Он также заметил, что во время интервью использовал слово, которое используется в португальском языке как "парень", и никогда бы не произнёс слово, которое ряд СМИ упоминает для перевода.
Ранее Пике в ходе интервью допустил расистское высказывание в адрес семикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона.
Getty Images / Lars Baron – Formula 1