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Регион
Опубликовано 29 июня 2022, 16:02

Трёхкратный чемпион "Формулы-1" Пике извинился перед Хэмилтоном за расистские высказывания

Трёхкратный чемпион "Формулы-1" бразилец Нельсон Пике принёс извинения британскому пилоту Льюису Хэмилтону за расистские высказывания, которые допустил в одном из недавних интервью.

"Я искренне извиняюсь перед всеми, кого это затронуло, в том числе перед Льюисом, который является невероятным пилотом, но перевод в некоторых СМИ, который сейчас распространяется в социальных сетях, неверен. Дискриминации нет места ни в "Формуле-1", ни в обществе, и я рад прояснить свои мысли на этот счёт", — заявил Пике.

Он также заметил, что во время интервью использовал слово, которое используется в португальском языке как "парень", и никогда бы не произнёс слово, которое ряд СМИ упоминает для перевода.

"Формула-1" и команда "Мерседес" осудили расистские высказывания в адрес Хэмилтона
"Формула-1" и команда "Мерседес" осудили расистские высказывания в адрес Хэмилтона

Ранее Пике в ходе интервью допустил расистское высказывание в адрес семикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона.

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Getty Images / Lars Baron – Formula 1

Шамиль Гаджиев
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