Трёхкратный чемпион "Формулы-1" Пике извинился перед Хэмилтоном за расистские высказывания

"Я искренне извиняюсь перед всеми, кого это затронуло, в том числе перед Льюисом, который является невероятным пилотом, но перевод в некоторых СМИ, который сейчас распространяется в социальных сетях, неверен. Дискриминации нет места ни в "Формуле-1", ни в обществе, и я рад прояснить свои мысли на этот счёт", — заявил Пике.