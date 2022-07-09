Как тихий отравитель убивал людей из-за пустяковой обиды Оглавление Таинственное шампанское Вино — это яд Первый подозреваемый Лимонад на троих Таинственный недоброжелатель Минчанин мечтал отомстить знакомому за мелкий ушиб, но вместо него жертвами стали случайные люди. 24423 24423 Фото © Судебный архив / sb.by

Летом 1982 года по советскому Минску прокатилась волна загадочных отравлений. Несколько не связанных друг с другом людей в течение короткого периода времени попали в больницу с признаками тяжелейшей интоксикации. Троих пострадавших спасти не удалось. Вскоре милиция вышла на след предполагаемого отравителя, но выяснилось, что он и сам является жертвой.

Таинственное шампанское

Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

В один из июньских дней 1982-го скорая помощь доставила в больницу двух коллег — машинистов сцены, работавших в минском театре. У обоих наблюдались признаки сильнейшего отравления. Мужчины уверяли, что накануне вместе распили бутылку шампанского. Вскоре один из них скончался.

Ситуация потребовала вмешательства милиции. Очевидно, что половина бутылки шампанского — не тот объём, чтобы убить 27-летнего крепкого мужчину. Значит, что-то не так было с самим напитком. Тем более что жертвы утверждали: напиток был совсем неигристым. Вскрытие показало, что мужчина умер от отравления таллием.

Среди основных версий рассматривались: нарушение технологии на производстве и даже диверсия. Если какой-то злодей отравил партию шампанского, опасность грозила тысячам советских граждан. Отравившиеся мужчины успели рассказать, что бутылку они нашли возле рабочего шкафа одного из коллег по театру. Она простояла там некоторое время, и хозяин шкафчика, видимо, не проявил к ней ни малейшего интереса, так что мужчины решили "позаимствовать" её.

Вино — это яд

Фото © Фотохроника ТАСС / Мамедов Агали

Буквально через несколько часов после получения результатов вскрытия в городской больнице оказались ещё двое пострадавших — молодые мужчины. Они, в отличие от работников театра, пили не шампанское, а вино. Оба отмечали окончание учёбы в институте в компании девушки, которая и угостила их алкоголем. Правда, после нескольких глотков оба почувствовали себя так плохо, что им пришлось вызвать скорую. На следующий день пострадавшие скончались. На этот раз причиной смерти стало отравление не таллием, а соляной кислотой.

Милиционеры, приехавшие в квартиру, где проходила вечеринка, не обнаружили "орудия убийства". Девушка сообщила, что вино она вылила сразу после того, как парням стало плохо, поскольку решила, что оно испорченное. Удивительным образом обстоятельства приобретения бутылки с подозрительным напитком оказались похожи на историю работников театра. Девушка рассказала правоохранителям, что две бутылки грузинского вина принесла её мать. Та в свою очередь сообщила, что нашла их в сумке под соседской дверью и решила "позаимствовать", пока никто не видел.

Первый подозреваемый

Таллий в ампуле. Фото © Wikipedia

Работники театра, отравившиеся шампанским, указали на то, что нашли бутылку возле шкафчика коллеги по фамилии Мезенцев. Соседом по подъезду, под дверью которого незадачливая женщина стащила две бутылки отравленного вина, оказался тот же самый человек. В деле наконец появился подозреваемый. Однако допрос мужчины и обыск по месту жительства не дал никаких зацепок. Мезенцев пояснил, что бутылку шампанского возле своего шкафчика видел, но решил, что её кто-то забыл, и не притронулся к ней. Что касается сумки с вином, то он её тоже видел на лестничной площадке, когда заходил домой, но не дотрагивался, потому что решил, что её забыл кто-то из соседей.

Ничего подозрительного в квартире мужчины также не нашли. Все опрошенные знакомые и соседи Мезенцева утверждали, что у него не было с жертвами никаких споров и конфликтов. К тому же способ убийства был слишком уж изощрённый: никакой гарантии, что отрава попадёт к намеченной жертве, не было.

Пришлось копать в другом направлении. На всех республиканских предприятиях химической промышленности прошли проверки, однако попытки найти утечку таллия не привели к успеху. В поисках хоть каких-то зацепок начали проверять все случаи отравления напитками за последние годы. И вскоре обнаружили нечто весьма необычное.

Лимонад на троих

Фото © Фотохроника ТАСС / Антонов Алексей, Мамонтов Сергей

За несколько недель до первого смертельного отравления в минские больницы обращались три человека с нетипичными жалобами. Они сообщали о сильных болях, жжении в конечностях и выпадении волос. Поскольку они обращались в разные больницы и к разным врачам, свести эти жалобы воедино никто не догадался, а врачи ставили куда более тривиальные диагнозы, чем отравление таллием.

А вот милиционеры, опросившие мужчин (всем им удалось выжить), поинтересовались, чем, по их мнению, могло быть вызвано их состояние. Все трое связывали болезнь с лимонадом, которым их угостил коллега (они тоже были машинистами сцены, но в другом театре). Через несколько дней после этого угощения у них стали проявляться симптомы отравления. Коллегой, который угостил их злосчастным лимонадом, был мужчина по фамилии Мезенцев. Тот самый, который фигурировал в двух предыдущих смертельных отравлениях.

И вновь следствие упёрлось в загадку мужчины. Его опять допросили, и он вспомнил, что действительно как-то угостил знакомых, которых случайно встретил на улице, лимонадом. А бутылку он нашёл на своём рабочем месте, но сам пить не стал.

Таинственный недоброжелатель

Следственный эксперимент. В.Нехаев показывает, как он добавлял таллий, мышьяк и соляную кислоту в лимонад, шампанское и вина. Фото © Судебный архив / sb.by

На Мезенцева у следователей не было ничего, но очевидно, что он являлся главной фигурой этой истории и ключом к её разгадке. Но если он не преступник, может быть, он был жертвой? Что, если некий недоброжелатель регулярно подбрасывал ему смертельные угощения, а отравившиеся им люди — случайные жертвы?

Правда, Мезенцев уверял, что ни с кем не ссорился, врагов не имел, дорогу никому не переходил. Единственный человек, который мог быть зол на него, — бывшая возлюбленная: они расстались против её воли. Эта версия была проверена и отметена.

В конечном счёте отравителя решили искать в кругу знакомых Мезенцева. Прежде всего искали человека, хорошо разбиравшегося в химии или работавшего на предприятии с доступом к подобным веществам.

После многочисленных опросов выяснилось, что у Мезенцева и пострадавших от лимонада и шампанского есть общий знакомый — некий Валерий Нехаев. А у него есть младший брат — очень талантливый химик, учившийся в институте.

Милиционеры решили наведаться в гости к братьям и были поражены. В квартире обнаружили целый склад отравляющих веществ: от таллия до мышьяка. Обоих братьев взяли под стражу. Старший не стал отпираться и признался, что действительно просил брата добывать ядовитые вещества и консультировался с ним по их применению. Всё ради того, чтобы отомстить Мезенцеву.

В квартире братьев-отравителей сотрудники УГРО обнаружили настоящую подпольную лабораторию. Оттуда вывезены семь ящиков с ядами и сильнодействующими химическими веществами, колбы, пробирки, горелки и шприцы. Фото © Судебный архив / sb.by

Причина этой безумной вендетты была откровенно нелепа. Нехаев-старший работал машинистом сцены в театре, и однажды Мезенцев уронил на него декорацию, а вместо извинений ещё и стал насмехаться над ним. Мезенцев впоследствии даже не мог и вспомнить этот случай, а вот для Нехаева месть за это оскорбление стала навязчивой идеей. Сказалось и то, что по характеру он был человеком нелюдимым и неуживчивым, часто конфликтовал с коллегами и менял места работы.

Первый раз Нехаев пытался отравить его лимонадом с таллием. Когда это не сработало, решил использовать в качестве приманки алкоголь. Способ мести был выбран по одной причине: токсикологическая экспертиза в те времена обычно не проводилась, если не было оснований подозревать в гибели человека криминал.

В 1983 году состоялся суд над братьями-отравителями. Нехаев-старший был признан виновным в нескольких убийствах и приговорён к смертной казни. Младший отделался пятью годами лишения свободы за консультации брата и незаконное хранение ядовитых веществ.

Предсмертная записка убийцы своей матери. Фото © Судебный архив / sb.by Можно ли было избежать убийств? 0 Мезенцев мог просто извиниться — конфликт был бы исчерпан Конфликт лишь послужил поводом для Нехаева Погибшие и пострадавшие должны были вести себя аккуратно

Авторы Евгений Антонюк