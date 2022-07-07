Путин поддержал приравнивание военнослужащих ЛНР и ДНР в статусе к российским солдатам

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею приравнивания военнослужащих Луганской и Донецкой народных республик в статусе к российским солдатам. Об этом глава государства заявил на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

"Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые ещё недоработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать", — сказал он, реагируя на выступление лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

По словам Путина, тот же вопрос относится к российским пограничникам. Он сообщил, что Федеральная служба безопасности вышла с соответствующим предложением.