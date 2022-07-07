Россия проведёт заседание СБ ООН по теме неонацизма на Украине

Россия 11 июля проведёт заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по теме неонацизма на Украине. Об этом в телеграм-канале заявил постпред РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В понедельник, 11 июля, в 15:00 (22:00 мск. — Прим. Лайфа) мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", посвящённое нацизму и фашизму на Украине", — написал он.

По словам Полянского, таким образом будет продемонстрирован ответ России западным странам, которые "подвергают сомнению" одну из целей специальной военной операции на Украине — денацификацию. Он добавил, что докладчики из РФ дадут исторический обзор нацизма в Незалежной и его нынешнее состояние с использованием фото- и видеоматериалов.