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Регион
Опубликовано 7 июля 2022, 19:10
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Россия проведёт заседание СБ ООН по теме неонацизма на Украине

Полянский: Россия 11 июля проведёт заседание СБ ООН по теме неонацизма на Украине

Россия 11 июля проведёт заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по теме неонацизма на Украине. Об этом в телеграм-канале заявил постпред РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В понедельник, 11 июля, в 15:00 (22:00 мск. — Прим. Лайфа) мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", посвящённое нацизму и фашизму на Украине", — написал он.

По словам Полянского, таким образом будет продемонстрирован ответ России западным странам, которые "подвергают сомнению" одну из целей специальной военной операции на Украине — денацификацию. Он добавил, что докладчики из РФ дадут исторический обзор нацизма в Незалежной и его нынешнее состояние с использованием фото- и видеоматериалов.

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Ранее Лайф писал, что Захарова раскритиковала доклад наблюдателей ООН по правам человека на Украине. Официальный представитель МИД РФ заметила в нём политическую ангажированность и нежелание замечать преступления националистов в Незалежной.

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Timothy A. Clary-Pool / Getty Images

Никита Осипов
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