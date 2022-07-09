ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июля 2022, 18:58

Боевики "Правого сектора" разместили РСЗО в школе Нью-Йорка в ДНР

Боевики нацбатальона "Правый сектор"* и несколько иностранных наёмников заняли школу города Нью-Йорка Донецкой Народной Республики, превратив её в огневую точку и удерживая внутри местных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Нью-Йорке ДНР в школе № 18 (ул. Железная) дислоцированы боевики националистического батальона "Правый сектор" с иностранными наёмниками, размещены крупнокалиберные артиллерийские орудия и РСЗО, в помещениях учебного заведения под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов", уточнил он.

Аналогичная ситуация и в городе Зализном ДНР, где в школе № 13 разместились боевики нацбатальона "Айдар", добавил Мизинцев. Возле здания организованы блокпосты и огневые точки. Он подчеркнул, что при этом жители из окрестных домов не эвакуированы и националисты используют их как живой щит.

Жителям Лисичанска показали технику, из которой по ним стреляли ВСУ
Жителям Лисичанска показали технику, из которой по ним стреляли ВСУ

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие разместили в Николаевке Донецкой Народной Республики артиллерию и РСЗО, прикрываясь интернатом для детей-сирот.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

BannerImage

ТАСС / Михаил Терещенко

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar