Боевики нацбатальона "Правый сектор"* и несколько иностранных наёмников заняли школу города Нью-Йорка Донецкой Народной Республики, превратив её в огневую точку и удерживая внутри местных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Нью-Йорке ДНР в школе № 18 (ул. Железная) дислоцированы боевики националистического батальона "Правый сектор" с иностранными наёмниками, размещены крупнокалиберные артиллерийские орудия и РСЗО, в помещениях учебного заведения под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов", — уточнил он.

Аналогичная ситуация и в городе Зализном ДНР, где в школе № 13 разместились боевики нацбатальона "Айдар", добавил Мизинцев. Возле здания организованы блокпосты и огневые точки. Он подчеркнул, что при этом жители из окрестных домов не эвакуированы и националисты используют их как живой щит.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие разместили в Николаевке Донецкой Народной Республики артиллерию и РСЗО, прикрываясь интернатом для детей-сирот.