Политолог не верит в тайные переговоры США и ЕС для разрешения конфликта на Украине

Политолог Владимир Корнилов в беседе с Лайфом оценил информацию о том, что США и Европа ведут тайные переговоры для разрешения конфликта на Украине дипломатическим способом. Эксперт отметил, что закончить боевые действия призывают очень многие, но вопрос в том, на каких условиях.

"Определённого рода переговоры велись между Россией и Украиной. И мы помним, что именно Запад, в первую очередь Великобритания, но не в последнюю — США, по сути дела, сорвали эти переговоры. Мы же с вами понимаем, что Россия не собирается никому проигрывать и для этого нет предпосылок. Поэтому говорить о том, что Запад или одна из солидных западных стран рассматривает сейчас всерьёз какие-то варианты прекращения огня и заключения мирного соглашения, не приходится", — объяснил он.