Политолог не верит в тайные переговоры США и ЕС для разрешения конфликта на Украине
Политолог Корнилов не верит в тайные переговоры Запада для разрешения конфликта на Украине
Политолог Владимир Корнилов в беседе с Лайфом оценил информацию о том, что США и Европа ведут тайные переговоры для разрешения конфликта на Украине дипломатическим способом. Эксперт отметил, что закончить боевые действия призывают очень многие, но вопрос в том, на каких условиях.
"Определённого рода переговоры велись между Россией и Украиной. И мы помним, что именно Запад, в первую очередь Великобритания, но не в последнюю — США, по сути дела, сорвали эти переговоры. Мы же с вами понимаем, что Россия не собирается никому проигрывать и для этого нет предпосылок. Поэтому говорить о том, что Запад или одна из солидных западных стран рассматривает сейчас всерьёз какие-то варианты прекращения огня и заключения мирного соглашения, не приходится", — объяснил он.
Ранее немецкая газета Welt сообщила, что власти Соединённых Штатов и их союзники в Европе проводят тайные консультации для нахождения дипломатических путей окончания конфликта на Украине. Каких-либо подробностей в статье не приводится, однако уточнялось, что у Запада сейчас много причин для беспокойства, поскольку за "дипломатическое решение" конфликта выступает большинство европейцев.
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