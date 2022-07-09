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Опубликовано 9 июля 2022, 18:49

Политолог не верит в тайные переговоры США и ЕС для разрешения конфликта на Украине

Политолог Корнилов не верит в тайные переговоры Запада для разрешения конфликта на Украине

Политолог Владимир Корнилов в беседе с Лайфом оценил информацию о том, что США и Европа ведут тайные переговоры для разрешения конфликта на Украине дипломатическим способом. Эксперт отметил, что закончить боевые действия призывают очень многие, но вопрос в том, на каких условиях.

"Определённого рода переговоры велись между Россией и Украиной. И мы помним, что именно Запад, в первую очередь Великобритания, но не в последнюю — США, по сути дела, сорвали эти переговоры. Мы же с вами понимаем, что Россия не собирается никому проигрывать и для этого нет предпосылок. Поэтому говорить о том, что Запад или одна из солидных западных стран рассматривает сейчас всерьёз какие-то варианты прекращения огня и заключения мирного соглашения, не приходится", — объяснил он.

Ранее немецкая газета Welt сообщила, что власти Соединённых Штатов и их союзники в Европе проводят тайные консультации для нахождения дипломатических путей окончания конфликта на Украине. Каких-либо подробностей в статье не приводится, однако уточнялось, что у Запада сейчас много причин для беспокойства, поскольку за "дипломатическое решение" конфликта выступает большинство европейцев.

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Кристина Шайдуллина
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