Хакер рассказал, как Киев "помог" пленить украинских военных под Мариуполем

"Это было, когда представители Генштаба [Украины] предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска и когда им запретили это делать. В результате чего на "Азовсталь", кроме самого националистического батальона "Азов", туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что Офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим", — сказал хакер РИА "Новости" на условиях анонимности.