Хакер рассказал, как Киев "помог" пленить украинских военных под Мариуполем
Хакер RaHDIt: Офис Зеленского "помог" пленить украинские войска под Мариуполем
Окружение большой группировки украинских войск под Мариуполем и последующая их сдача в плен стали возможными из-за жёсткого указания киевских властей не сдавать город. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt, известной как "Злые русские хакеры".
"Это было, когда представители Генштаба [Украины] предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска и когда им запретили это делать. В результате чего на "Азовсталь", кроме самого националистического батальона "Азов", туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что Офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим", — сказал хакер РИА "Новости" на условиях анонимности.
С военной точки зрения украинские военнослужащие доказывали, что это нецелесообразно и это нельзя делать, однако власти страны решили по-другому, добавил он.
"Но с Лисичанска всё-таки военные смогли убедить своих руководителей — и политических — и выйти", — сказал хакер.
Ранее Лайф сообщал, что разведка США предоставляет украинской стороне данные радиолокации, а также спутниковые снимки, в том числе территории России, что позволяет ВСУ наносить ракетные и артиллерийские удары по мирным жителям.
ТАСС / Александр Гармаев