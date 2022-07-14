Зачем Украина проводила ядерные эксперименты на Запорожской АЭС Журналист Сергей Долгов — о том, как украинские нацисты собирались поставить на колени Россию и Европу. 13311 13311 Фото © ТАСС / Борис Дворный

Несмотря на все попытки западной пропаганды представить Украину невинной жертвой жестокой агрессии, не перестают появляться всё новые свидетельства неадекватности и преступности существующего на Украине режима. Из Запорожья пришло известие об обнаружении свидетельств о проведении Украиной неких таинственных экспериментов на Запорожской АЭС.

— Режимом Порошенко – Зеленского на АЭС были санкционированы запрещённые эксперименты. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы её реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов, — заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам чиновника, зафиксировать все эти противоправные действия должны были чиновники из МАГАТЭ, которых поставили в известность о проводимых на АЭС работах. Однако Киев сделал всё для того, чтобы чиновники не приехали. Всё, что мог и как мог.

— Как только стало известно о желании делегации МАГАТЭ посетить Запорожскую атомную станцию, Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара. Он пошёл на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещённые манипуляции с радиоактивными материалами на ЗаЭС, — отметил Владимир Рогов.

Украинцы прекрасно понимают, что если МАГАТЭ не зарегистрируют факт разработок ядерного оружия, если об этом скажут только российские власти, то эти заявления всегда можно будет назвать "русской пропагандой". Как они ранее называли выводы Минобороны относительно действий Украины на Чернобыльской АЭС. А значит, по мнению украинской стороны, никто не осудит её за ядерные разработки, которые Киев вёл вопреки своим обязательствам перед МАГАТЭ и западными партнёрами и вопреки здравому смыслу.

Денуклеаризация

Украина в 90-е годы в добровольно-принудительном порядке отказалась от ядерного оружия. Киевские чиновники много раз говорили, что совершили ошибку, а отдельные украинские (и не только украинские, но и британские) представители заикались о том, что Запад должен исправить эту ошибку и дать Украине ядерное оружие. Однако история показала, что решение об отказе было не просто правильным, но и единственно верным.

Во-первых, потому, что вооружённая ядерным оружием Украина была бы на порядок опаснее, чем ядерные Северная Корея или Иран. Для Пхеньяна ядерная дубинка является гарантией выживания режима, для Тегерана — защиты от сонма враждебных соседей. Для Киева же эта дубинка стала бы не просто инструментом регулярного шантажа Европы и России, но и прямой угрозой их безопасности. Ведь украинское государство создавалось именно как проект "анти-Россия". Как образование, смыслом существования которого является конфликт с Россией. Радикальный украинский национализм, на котором это государство строится, не видит для себя никакой иной цели. Поэтому ядерная Украина, уничтожающая в себе всё русское, была бы постоянной угрозой безопасности России.

Но не только России. Ведь, во-вторых, радикальный украинский национализм несёт в себе не только антирусские основы. Да, Европа пытается использовать его против России, однако она забывает, что этот национализм ещё и антиевропейский. В частности, антипольский. Украинские наци пока готовы о нём подзабыть на время конфликта с Москвой. Но если бы у них было ядерное оружие, то оно бы использовалось как средство шантажа не только России, но и Европы.

В результате возникла бы ситуация, когда между Россией и ЕС находилось бы нищее (как телом, так и духом) агрессивное ядерное государство, угрожавшее всех разбомбить в том случае, если бы оно не получало безвиз в ЕС или скидку на газ в России. Угрожающее всех разбомбить в том случае, если бы кто-то в Брюсселе или в Москве что-то сказал поперёк возрождающегося на Украине неонацизма.

Что бы сделали Соединённые Штаты, столкнувшиеся с такой перспективой возле своих границ? Что бы сделал Израиль? Ответ очевиден: немедленная военная операция с тотальной денуклеаризацией этой территории. Что сделала Россия? Собственно, то же самое: Кремль проводит специальную военную операцию для того, чтобы уничтожить все угрозы, которые могут исходить с украинских территорий. В том числе и ядерные угрозы.

И за это западники должны сказать России большое спасибо, ведь российские солдаты умирают и побеждают не только ради своей страны, но и за свободу и безопасность всей Европы. Как, в общем-то, делали всегда. Однако вместо благодарности мы получаем брань и санкции. Как, в общем-то, получали всегда.

Ничего. Привыкли.

Фото © ТАСС / AP Photo Вела ли Украина разработку ядерного оружия? 0 Вела и была готова к его производству. Опыты были, но строго в научных целях. Разработка не велась.

Авторы Сергей Долгов