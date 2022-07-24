За сколько можно продать коллекцию марок или игрушечных машин из СССР Оглавление Страсть, доступная не всем Коллекции монет Солдатики и машинки Марки Этикетки и пробки Календарики и открытки Заработать десяток тысяч рублей можно благодаря своим детским увлечениям, а именно коллекционированию, которое так популярно было в СССР. 31527 31527 Фото © Фотохроника ТАСС / Александр Овчинников

Ах, как хочется вчерашним мальчишкам ухватить удачу за хвост, чтобы их коллекции детства стоили миллионы! Интерес к такому бизнесу подогревают сообщения в прессе, то и дело появляющиеся на Западе: школьник продал своё собрание карточек покемонов и разбогател. И действительно, как бы было хорошо, если бы ваши игрушечные машинки или любимые солдатики вдруг стали стоить миллионы. Но, может быть, на них правда можно разбогатеть?

Страсть, доступная не всем

Мальчишки в СССР жили скромнее зарубежных сверстников, но это не означает, что им нечего было коллекционировать. Коллекционировали всё! Самые отмороженные собирали марки, причём негашёные, без почтовых штемпелей. Это было дорогое удовольствие: их надо покупать или выменивать. Собирали бутылочные этикетки, осторожно снимая их с самых разных бутылок. Коллекционировали сигаретные пачки, причём это увлечение чаще всего приходилось скрывать от родителей — табак был прерогативой взрослых. Создавали коллекции монет и значков, игрушечных машинок и солдатиков, моделей судов и самолётов, плакатов и табличек с рабочих мест, вроде "Кончил работу — убери станок!".

Коллекционировали виниловые пластинки и магнитофонные записи. Перед распадом СССР собирали даже жестяные банки из-под напитков и винные бутылки. Да что там бутылки, умудрялись создавать коллекции винных пробок! Девочки увлекались коллекционированием реже, но тоже собирали календарики, среди которых особо ценились календарики со стереокартинками-переливашками, открытки, фантики от конфет и жевательной резинки. Если у советского школьника в самом дальнем заветном углу лежала коллекция с какими-нибудь диковинными солдатиками или самодельными "поджигами", то у девочек была своя заветная коробка. В ней находились девчачьи "драгоценности": плетёные браслетики, рассыпавшиеся бусы, стекляшки, выпавшие из маминых украшений, найденная на улице серёжка, обрывок цепочки, колечко из проволоки, заячья лапка — на удачу на экзаменах. Всё это береглось пуще глаза и часто даже от родителей: они могли упрекнуть ребёнка "в мещанстве".

Коллекции монет

Юбилейные монеты России и СССР. Фото © Юла

Начиная собирать монеты, школьник быстро открывал особый мир. Успехов достигали те, кто прилагал усилия и собирал предметы осмысленно, то есть по годам и по номиналу. Позже многие нумизматы признавались, что собственные коллекции помогали им пережить трудные времена: они продавали самые ценные экземпляры.

Можно подумать, что советские школьники при отсутствии денег не могли собрать дорогостоящие коллекции. Однако выверты рынка нумизматики часто делали недорогие, но полные собрания монет желанными для коллекционеров, и цена вырастала.

Сейчас очень ценятся монеты СССР, выпущенные к датам и юбилеям — за них можно выручить от полутора до 15 тысяч рублей. Но по-настоящему ценными являются довоенные деньги. Стоимость 50 рублей, отчеканенных в СССР в 1924 году с особым гуртом, на котором виднеются латинские буквы, доходит до миллиона. Столько же может стоить монета в 15 копеек 1947 года. Одна копейка 1957 года стоит до 300 тысяч рублей, а за каждую из монет 1967 года, отчеканенных к юбилею 50 лет советской власти, можно выручить до одного миллиона рублей.

Полная коллекция монет 1958 года при удачном стечении обстоятельств может принести владельцу квартиру, то есть 3,5 миллиона рублей. Однако монеты этого года редкость из редкостей: почти все они ушли на переплавку. Монета 1958 года номиналом в три рубля сейчас оценивается в 1,5–1,7 миллиона. Конечно, такая редкая монета вряд ли встретится в школьной коллекции. А вот монеты конца 1980-х – начала 1990-х встречаются часто. Они не стоят миллионы, но за некоторые можно выручить от 15 тысяч до 60 тысяч рублей. Редкие монеты в 5, 15 и 20 копеек 1990 года с буквой "М" на аверсе стоят до 18 тысяч, биметаллическая бракованная монета в 5 рублей, отчеканенная в 1990 году, на аукционе стоит от 350 тысяч рублей. 10-рублёвые биметаллические монеты сокращённого тиража 1992 и 1991 годов оцениваются от 14 до 30 тысяч руб.

Кстати, за коллекционными деньгами нужен глаз да глаз. По Интернету гуляет история о том, как один гражданин Казахстана случайно узнал, что монеты его школьной коллекции оцениваются в 15 тысяч рублей каждая. Он решил их продать, но тут выяснилось, что его отец взял монеты из коллекции и "сходил за хлебушком". Горе коллекционера описать сложно!

Сейчас коллекции монет в среднем можно продать за 15–25 тысяч рублей.

Солдатики и машинки

Школьная коробка с солдатиками может принести до 5–6,5 тысячи рублей. Любители оценивают состояние игрушек, полноту коллекции и даже целостность упаковки. Полный набор солдатиков из СССР "Ледовое побоище" принесёт от 2,5 тысячи до пяти тысяч рублей, девять советских "ковбоев" — 800 руб., а полный набор русских витязей — 6,5 тысячи. А вот собрание редких солдатиков довоенного СССР стоит уже от десяти тысяч.

Особо ценятся две фигурки из набора "Рыцари", который выпускался в 1960–1970-х годах. Дело в том, что сначала в наборе было девять фигурок, но потом завод отказался от выпуска двух фигурок, и они стали раритетом.

Даже в СССР особо ценились "донецкие" солдатики (видимо, солдатики мелитопольского завода). Каждый стоил по 50 копеек, в отличие от обычных, которые стоили 10–15 копеек. Солдатики ценились за проработку и уникальность: игрушки изображали римлян, ковбоев, викингов.

Кстати, солдатик "Революционный матрос" 1930-х годов стоит уже до семи тысяч рублей. А цена оловянного самолётика из набора доходит до 17 тысяч. Вот такое "детское увлечение".

Модели танков оцениваются любителями старины от 1,5 тысячи до пяти тысяч рублей. А вот отдельные "номерные" модели советских машин могут стоить достаточно дорого. Например, заводная модель машинки минского завода имени Чкалова 1960-х годов производства оценивается в 10–25 тысяч. В 2017 году на одном из аукционов модель советской машины ГАЗ-24-02 "Волга" была продана за 90 тысяч рублей. Цельнолитая модель автомобиля "Москвич-412" 1975 года стоит 25–30 тысяч. За модель автомашины ВАЗ-2121 "Нива" 1980 года выпуска на аукционах просят 18–22 тысячи рублей.

Марки

Наверное, я не ошибусь, если скажу, что очень дорогие марки могли попасть в коллекцию школьника, только если их передавали по наследству — от отца, дедушки или другого родственника. Купить дорогую марку на деньги для школьных обедов — это какое-то запредельное везение. Сейчас из марок, выпущенных в СССР, больше всего ценятся марки начала 1920-х годов и марки с дополнительными надписями и опечатками.

Самой дорогой советской маркой считается марка серии "Лучшему ударнику Всесоюзного общества филателистов" — в силу редкости её цена доходит до 800 тысяч долларов.

Марка "Лётчик Левандовский" с портретом авиатора и дополнительной надпечаткой текста в зависимости от опечаток стоит от 600 долларов, а цена марки с перевёрнутым текстом надпечати доходит до 50 000 долларов. Однажды на аукционе в Нью-Йорке такая марка была продана больше чем за полмиллиона долларов.

Марка 1961 года, выпущенная к 90-летнему юбилею Владимира Ленина, оценивается в 50–52 тысячи рублей. Уникальной её делает особая перфорация. Марка, выпущенная к юбилею советского цирка, "Голубая гимнастка" оценивается в 900 тысяч. Марка 1957 года, посвящённая Году геофизики, "Изучение полярных сияний" тоже стоит около миллиона. А марка с изображением теплохода "Башкирия" 1964 года стоит даже дороже — 1,3 миллиона. Однако найти такие дорогие марки в коллекции советского школьника — редкая удача.

Этикетки и пробки

Буквально в прошлом году на помойке было найдено большое собрание советских этикеток от пивных бутылок. Нашедший её вытянул джек-пот. Он продал коллекцию на аукционе поштучно и заработал больше полутора миллионов рублей. При этом за каждый из экземпляров продавец получал от девяти тысяч до 42 000 рублей. Оказалось, что большая часть коллекции — это этикетки ленинградских пивных заводов времён Великой Отечественной войны. Большая часть их была навсегда утрачена, и уцелевшие экземпляры стали уникальными.

Сейчас этикетки новых заводов стоят всего пять рублей, старых — десять, а дореволюционные оцениваются в одну тысячу рублей. Однако коллекция из 50 тысяч этикеток будет стоить немалых денег.

Коллекция в 7000 пивных пробок оценивается самими коллекционерами примерно в 150 тысяч рублей, собрание в 17 000 пробок — в 600 тысяч. Но найдётся ли на них покупатель?

Календарики и открытки

Фото © ТАСС / Максим Новиков

Увы, по отдельности эти предметы стоят недорого. Отдельные наборы открыток можно продать за 300–1000 рублей. А советские календарики стоят от 10 до 50 рублей. Однако действительно большая коллекция может стоить больших денег. Например, москвич Александр Лидерс оценивает своё собрание календариков в миллион рублей. Правда, у него их 700 тысяч. Если все календарики положить друг на друга, они будут выше здания МГУ.

Одним из самых дорогих календариков СССР является изделие 1976 года, на котором изображена советская актриса Виктория Федотова. Он стоит 500 рублей. Цена определяется редкостью. Дело в том, что Федотова вышла замуж и уехала в Америку, и почти весь тираж был изъят из продажи и уничтожен.

Фото © ТАСС / Валентин Кунов А что коллекционируете вы? 0 Марки Монеты Машинки

Авторы Майя Новик