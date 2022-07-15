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Опубликовано 15 июля 2022, 11:53

Госдума приняла в первом чтении законопроект о статусе ветерана для пограничников

Госдума РФ на внеочередном заседании приняла в первом чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий пограничникам.

"Законопроект наделяет статусом ветерана боевых действий военнослужащих органов ФСБ, выполнявших задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года", уточнили в Госдуме.

Предполагается, что наделение таким статусом позволит повысить уровень соцзащиты этих граждан и предоставит им соответствующие меры поддержки, в том числе ежемесячные выплаты. Также они смогут претендовать на компенсацию расходов по оплате жилья и взносам на капремонт, на бесплатную медпомощь в ведомственных госпиталях и внеочередное обслуживание в различных организациях. Авторами законопроекта стали депутаты от всех фракций.

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А накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий гражданских лиц, участвующих в специальной военной операции на Украине. Документ коснётся гражданских специалистов Вооружённых сил России, сотрудников ремонтных бригад, врачей и других специалистов.

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ТАСС / Андрей Кронберг

Александра Вишнякова
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