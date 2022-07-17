Бегство американских дипломатов из Киева связали с приказом Шойгу

Американские дипломаты второпях бежали с Украины, покинув киевское посольство, потому что их могло напугать заявление министра обороны России Сергея Шойгу, поручившего активизировать действия на всех операционных направлениях. Такое предположение выдвинул военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, посольства США, "безусловно, на что-то реагируют". Также у американцев есть разведывательные возможности, они постоянно изучают всевозможные источники, которые только есть под рукой, полагает эксперт.

"Поэтому некую нашу активизацию они вполне могли принять за некое генеральное наступление, хотя совершенно не факт, что оно таковым является", — рассказал Шурыгин в беседе с МК.

Он также заметил, что диппредставители США "страдают от настоящих фобий и это вызывает лишь скепсис". А Россия, по оценке военного эксперта, сейчас "ступенчато наращивает усилия".