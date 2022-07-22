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Опубликовано 22 июля 2022, 14:37

В ГД назвали приемлемой идею о сокращении рабочих часов сотрудника в день рождения

Депутат Гутенёв оценил инициативу о сокращении рабочей смены сотрудника в его день рождения

Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв назвал приемлемым предложение коллег установить сокращённую рабочую смену для отмечающих день рождения.

"Если работодатель будет к этому готов и если это будет прописано в тех отраслевых тарифных соглашениях, которые заключаются между профсоюзами, работодателями и исполнительными органами, наверное, это не является проблемой", — сказал Гутенёв в беседе с RT.

Тем не менее парламентарий отметил, что задачи, которые сейчас стоят перед государством, "гораздо более значимые и ответственные".

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Напомним, ранее депутат Госдумы Матвейчев предложил сделать законным выходной в день рождения. По словам парламентария, гибкие рабочие графики уже практикуют крупные корпорации и средний бизнес, а в случае праздника сотрудникам дают укороченный рабочий день.

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Ирина Фальке
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