В ГД назвали приемлемой идею о сокращении рабочих часов сотрудника в день рождения

Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв назвал приемлемым предложение коллег установить сокращённую рабочую смену для отмечающих день рождения.

"Если работодатель будет к этому готов и если это будет прописано в тех отраслевых тарифных соглашениях, которые заключаются между профсоюзами, работодателями и исполнительными органами, наверное, это не является проблемой", — сказал Гутенёв в беседе с RT.

Тем не менее парламентарий отметил, что задачи, которые сейчас стоят перед государством, "гораздо более значимые и ответственные".