Почему Эрдоган просит Россию помочь с производством ударных дронов Оглавление Карта боевых действий на Украине Смотреть на полёты без рекламы Налог на доходы Реальная эффективность турецких ударных дронов оказалась не такой, как заявляли разработчики. 25387 25387 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

За неделю до официального однодневного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи для встречи с президентом России Владимиром Путиным телеканал CNN Türk опубликовал заявление, согласно которому одной из тем переговоров будет возможное производство в России беспилотников Bayraktar TB2. Эффективность этих дронов после начала "Операции Z" вызывает вопросы у большинства экспертов. Разработчик и производитель машин компания Baykar Makina находится в затруднительном положении: без дальнейшего сотрудничества с Россией производство дронов текущего поколения и разработка перспективных фактически невозможны.

Карта боевых действий на Украине

В конце июля один из офицеров расчёта комплекса ПВО на Украине сообщил, что турецкие ударные дроны "Байрактар" больше не являются проблемой для Российской армии. По словам командира ЗРК группировки "Отважные", цель называют "мишенью для оператора начинающего уровня".

За несколько дней до этого заявления начал развиваться любопытный скандал: собранные в Польше деньги на один турецкий ударный беспилотник оказалось некуда потратить. Внезапно выяснилось, что с 24 февраля Турция поставила на Украину все складские запасы беспилотников и станций управления к ним — всего около 120 дронов.

Бывший инженер израильской компании Elbit и UVision и один из разработчиков беспилотника Skylark Яхуд Абрабанель отметил, что успех "Байрактаров" в Нагорном Карабахе сыграл с Украиной злую шутку и "сформировал у ВСУ неправильное представление о боевых машинах этого типа".

Решение о закупке этих дронов несколько раз пересматривалось в сторону увеличения. Однако эффективность машин, за которой специалисты следят с февраля 2022 года, оказалась значительно ниже и позволяла ВСУ применять такую технику только первые недели. О длительном использовании этих беспилотников речь в данный момент не идёт Яхуд Абрабанель Инженер систем бортовой электроники

После потери практически всех исправных беспилотников "Байрактар" Украина прекратила их закупки в Турции. Военная помощь при этом была переориентирована на одноразовые дроны-камикадзе. Сначала США поставили ВСУ дроны Switchblade, а 22 июля стало известно, что США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, которые также построены по принципу одноразового применения.

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При этом даже дроны-камикадзе всё реже появляются в зоне боевых действий с украинской стороны. В ходе штурма и последующей зачистки Лисичанска, Северодонецка, Мариуполя и других городов российские военные находили лишь по несколько единиц, в лучшем случае — десяток брошенных беспилотников. Наиболее активным для зарубежных дронов в руках ВСУ считалось харьковское направление, однако и там применение этого оружия в данный момент минимально.

Если Эрдоган на самом деле попросит президента России помочь с разработкой и производством машин, не исключено, что на Украине беспилотники этого типа больше не появятся. С учётом того что "Байрактар" является негласным символом украинской армии, парировать такой репутационный ущерб будет фактически невозможно, не говоря уже о техническом отставании ВСУ.

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"Байрактар" применяется в боях много лет. Наиболее активно машина повоевала в Сирии, однако о полноценных боевых действиях речь во всех случаях не шла. За три дня до начала "Операции Z" эксперты ООН опубликовали статью, в которой катком проехались по боевой эффективности Bayraktar TB2.

Изучив эффективность этих машин за время боевых действий в Ливии, эксперты Липика Маджумдар и Рой Чоудхури пришли к выводу, что турецкие беспилотники настолько же уязвимы для огня с земли, насколько бумажные самолётики беззащитны перед выстрелом из дробовика. За два года до этого в Интернете оказался конфиденциальный отчёт турецких военных, в котором операторы дронов жаловались на проблемы с наземными терминалами для управления дронами. По данным капитана турецкой разведки Гекхана Дюльгергила и генерал-майора турецкой армии Авни Ангуна, компьютеры и станции слежения БПЛА "Байрактар" часто выходят из строя, проблема не решается даже заменой электронных модулей. Пока оператор не получает данных, беспилотник "нарушает полётное задание", входит в зону ПВО и попадает под огонь противника.

Это, по мнению военных, "критическим образом" мешает проведению антитеррористических операций, для которых, как оказалось, "Байрактар" и был придуман. Формат такого воздействия на противника подразумевает, что "на той стороне" нет средств ПВО, а самое серьёзное, чем вооружены террористы, — это миномёты и крупнокалиберное вооружение.

Чтобы решить проблему, турецким военным в районах Юксекова и Гюрвиль приходилось устанавливать отдельные наземные терминалы данных, чтобы вооружённые ракетами дроны могли вернуться при потере контакта с оператором. Любопытно, что эти же особенности за "Байрактарами" наблюдались и на Украине. Собеседники Лайфа в зоне СВО отмечают, что сбитые "Отважными" турецкие дроны появлялись в зоне боевого дежурства комплексов ПВО так, как будто летали не для боевой стрельбы, а для обучения оператора.

При этом, если верить просочившимся в Сеть документам от турецких военных, реальная боеспособность TB2 в условиях плотного радиоэлектронного подавления (благодаря которому Российская армия практически полностью "ослепила" ВСУ вдоль всей линии фронта, оставив лишь возможность для применения небольших коммерческих дронов) не изучалась должным образом. Почти наверняка можно утверждать и то, что от Украины критические недостатки собственной техники турки скрыли. Помимо Украины заказчиками этих дронов являются Польша, Катар, Ливия, Кыргызстан, Казахстан, Эфиопия, Азербайджан. Последние, вероятно, продолжат покупать технику турецкого производства в целях укрепления партнёрства, однако о новых контрактах с другими странами данных нет.

Применение дронов TB2 на Украине показало, что у беспилотной техники много изъянов. Защитить её от воздействия радиоэлектронного оружия, которое есть у России, невозможно. По крайней мере, на том уровне, на котором работает Baykar Makina. Встроенная аппаратура защиты есть только у США, Израиля и тяжёлых дронов в России. Больше такими системами никто не занимается, и для многих специалистов перспективы "Байрактара" после событий на Украине были очевидны Яхуд Абрабанель Инженер систем бортовой электроники

Налог на доходы

В 2021 году производитель дронов Bayraktar заработал 664 миллиона долларов. Значительное количество прибыли компании принесли экспортные сделки. Однако теперь судьба дронов висит на волоске. После провалов на острове Змеиный, в районе Херсона, Николаева и Харькова эти дроны были перемещены вглубь страны, и дальнейшее участие "Байрактаров" в боевых действиях трудно представить без большого расхода беспилотников. Ситуацию могло бы исправить совместное предприятие "Мотор Сич", ЗМКБ им. А. Ивченко и Baykar Makina, однако с 24 февраля оборонные заводы Украины стали законной военной целью для российских крылатых ракет. После российских ударов на мощностях этих предприятий нельзя делать даже сковородки, не говоря уже о технически сложных деталях вроде компонентов двигателей. К тому же заводы находятся в Николаеве и Запорожской области, которые Украина практически не контролирует.

Зарубежные компании, например австрийский поставщик двигателей Rotax и канадский производитель электроники Wescam, отказались поставлять Турции уже оплаченные компоненты из-за санкций, введённых Дональдом Трампом, и другого выбора, кроме как заменить западные двигатели на украинские, у производителей "Байрактаров" не было. После физической ликвидации дронов на поле боя и заводов в глубоком тылу под вопросом оказалась не только судьба Bayraktar TB2 (и всех экспортных заказов на эту машину), но и разработка тяжёлого ударного дрона Akinci. На эту машину турецкие разработчики возлагали большие надежды, но без украинских двигателей проект может быть похоронен.

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Между тем под будущие экспортные заказы в Турции был построен крупный военный завод. В его развитие было вложено около 150 миллионов долларов. Однако после начала "Операции Z" планам по производству беспилотников ударными темпами не суждено было сбыться. Ситуация для турецких оружейников патовая: западные компоненты для "Байрактаров" в страну никто не поставляет, постоянно происходят утечки данных о реальной эффективности этой техники на поле боя, а единственный поставщик, с которым удалось договориться о производстве двигателей, больше не в состоянии работать. Собственных двигателей для беспилотников в Турции нет: в стране наблюдается кризис инженерной школы, который ранее аукнулся при создании собственного истребителя пятого поколения.

Если ситуация с отсутствием двигателей, сокрытием реальных возможностей дронов и испорченной репутацией после боевых действий на Украине не будет исправлена в ближайшее время, компанию Baykar Makina, которой руководит зять президента Турции Сельчук Байрактар, ждёт финансовый кризис, а затем, вероятно, и полная ликвидация. Государственные контракты, которые поддерживали промышленного гиганта на плаву последние годы, вряд ли помогут исправить ситуацию, поскольку главной технологической проблемы — отсутствия собственных технологий — не решат даже финансовые вливания.

Единственный приемлемый вариант для Турции — выбрать себе технологически развитого партнёра со стабильной промышленностью. В странах Запада такого уже не найти, Украина работать по "Байрактарам" больше не сможет. Оптимальным вариантом остаётся Россия, и, по некоторым данным, в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться.

Фото © Wikipedia Нужно ли производить "Байрактары" в России? 0 Да, машина интересная, нужная. К тому же можно заработать Нет, недостатков у беспилотника больше, чем достоинств Нет, риски слишком высоки, надо развивать своё

Авторы Сергей Андреев