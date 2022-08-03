10 уморительных историй о том, что ТАК флиртовать могут только наши земляки

"Ходила удалять зуб. А хирург этот (лет 35–40, крепкий такой, симпатичный) ещё и специализируется на имплантации. Сделал мне укол обезболивающий и вышел в предбанник. Стоит, консультирует клиентку. Медсестра возле меня крутится. Я сижу, жду, пока подействует, и мотаю на ус информацию про импланты. Пришёл обратно и буквально одним движением мой зуб — чпок! И всё, достал! Больно не было — я вообще даже не ощутила, что он к чему-то во рту прикоснулся. Ну, естественно, вся такая благодарная решила сказать ему комплимент и произнесла: — Ну, доктор, если вы так же прекрасно вставляете, как и вынимаете, то я ваша клиентка! После секундного замешательства все присутствующие дружно заржали, а доктор сказал, что таких изысканных комплиментов ему ещё не делали", — doovy.

"Зашла после работы в магазин, очередь на кассе человек 7–9, я встала за каким-то дедулей, он обернулся, посмотрел на меня и говорит: "Проходите вперёд, барышня", потом пропускает меня вперед себя. Я глянула на деда и узнала в нём дедушку моей коллеги, он ветеран ВОВ. Я говорю, мол, нет, что Вы, я подожду, а он мне так, с обидой: "Вообще-то я ещё в том возрасте, когда могу пропустить даму вперёд и полюбоваться на неё сзади". Я прошла вперёд, а он всё то время, что мы стояли в очереди, шутил и флиртовал со мной. На следующий день поведала той самой коллеге о случае с её дедом. Она со смехом рассказала, что дед флиртует со всеми женщинами, чтоб не растерять сноровку, как он говорит. А ещё играет с правнучкой в шахматы, читает много книг, а недавно начал осваивать компьютер. Дедушке уже 95 лет, живёт один, внуки и правнуки регулярно навещают, помогают иногда с уборкой, готовкой, а в целом обслуживает себя сам. Недавно встретила его на улице: чистый, опрятный, пахнет одеколоном, шёл с дамой лет 50 под руку. Ай да дед! Дай Бог ему здоровья!" — Mknv.

"Еду в трамвайчике, кондуктор, молодой позитивный паренёк, с улыбкой подходит к людям и, продавая талончики, говорит типа: "Выберу для вас самый счастливый талончик", "А вы зайчик или пассажир" и т. п. Заболтался с молодой симпатичной пассажиркой... Водитель в микрофон: "Кондуктор". *парень бежит на первую площадку, обилечивает и возвращается к девушке* Проходит 5 мин... Водитель: "Кондуктор, выполняйте свою работу". *Пассажиры смеются, девушка смущённо улыбается* Проходит ещё 5 мин... Водитель: "Кондуктор Сергей, отстаньте от пассажирки или продайте ей ещё пару билетов", — APXuK.

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"Вышел из метро, останавливаюсь, чтоб подкурить, рядом стоит девушка и смотрит на меня, я только начинаю отходить, и она мне говорит: "У вас такая мужественная рана на лбу". Отвечаю: "Так это я об умывальник ударился". После этого даме я стал неинтересен", — gromt.

"Стою с женой, жду электричку на платформе. В кармане сухарики остались, решил покормить голубей. Бросаю понемногу, вижу — кто-то бросает семечки. Поднимаю глаза: стоит симпатичная девушка и улыбается мне, я ей тоже в ответ улыбнулся. А жена подошла поближе, чувствую её недовольный взгляд и, не переставая улыбаться девушке, чуть поворачиваюсь и говорю жене: "Если что, ты моя сестра". Но вышло громче, чем планировал. Поржали все трое. Выкрутился", — TimRed.

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"Сижу в очереди в ветеринарке, передо мной в двух метрах молодые мамочки стоят с детьми и собакой. Я занял очередь, улыбнулся им и сел позади. Через пару минут дочь пошла посмотреть на их собачку, но держалась в стороне от их компании. И тут одна из девушек нагибается как стриптизёрша и поправляет свои сапожки, а передо мной открывается во всей красе её круглый зад в обтягивающих джинсах. Я, естественно, на пару секунд впал в беспамятство, но тут все услышали голос дочери (ей 4 года): "Папа, тётя тебе попу показывает!" Тетя так быстро выпрямилась, что у неё аж ноги на каблуках подкосились... А я не удержался и коротко, но громко заржал", — Mcflyder.

"Мои бабушка и дедушка живут в счастливом браке уже 60 лет. Дед по-прежнему поёт для неё песни, а она считает его самым красивым и заботливым мужчиной в мире.

Как-то я попросила свою бабулю рассказать историю их знакомства с дедушкой. Она хитро улыбнулась и вот что мне поведала.

Жили они в деревне Еманжелинка в Челябинской области. Она работала бухгалтером на местной почте, а он был электриком. И вот однажды дедулю по работе послали починить столбы с лампочками на улице. Сидит он на столбе, работает с проводами, по сторонам посматривает...

А столб этот стоял возле дома, где жила моя бабуля с семьёй. Тут она и заприметила красивого паренька на столбе и решила как-то обратить на себя внимание.

В это время в доме закончилась вся вода, и бабуля, взяв коромысло, пошла на колонку набрать воды. В процессе таскания стратегических запасов H₂О её осенило! Она покажет ему, какая она работящая!

И, кокетливо повесив коромысло на одно плечо, она неспешно совершала рейд мимо столба, от колонки до дома, много-много раз... Дома воды уже было полно. Бабуля выливала её в огород и снова шла на колонку.

Её манёвр удался! Дед, между прочим, давно её заприметил в деревне. На почте видел. Говорит, красивая она была, да только никак подойти к ней невозможно было. Она всё время стайками с подругами ходила. А тут такой шанс! Да ещё вон как ловко воду таскает!

В общем, полюбовался он на неё со столба, а потом слез и предложил ей на танцы сходить. Ну а потом любовь, свадьба, двое детей, четверо внуков и уже пять правнучек..." — whitemouse74.

История произошла недели две назад на моих глазах буквально. Поезд Новороссийск – Москва, время 20:30. Я и мои попутчики (женщина лет 50 лет и парень лет 25) сидим в купе и ждём отправления, втайне надеясь (по крайней мере, я), что больше никого в купе не будет. Буквально за две минуты до отправления в купе влетает симпатичная девушка лет 20–22 и кладёт вещи на верхнюю полку (как потом выяснилось, она брала билет утром и места на нижних полках были распроданы). Но ехать наверху Ирине (так звали девушку) не хотелось, так что она, практически мгновенно оценив ситуацию, познакомилась и начала беззаботно болтать с молодым человеком (понятно, с какой целью — очаровать его и поменяться с ним местами). У них завязалась оживлённая беседа, плавно переходящая во флирт. Это продолжалось довольно долго, до тех пор, пока не стало пора стелить постели. Тут Ирина решила, что момент осуществить задуманное подходящий, и как бы невзначай спросила парня: "Ты не возражаешь, если я буду снизу?" Его ответ шедеврален: "Я не возражаю, но мы же в купе не одни..." Тут мне, давно с интересом ожидающему развязки истории, понадобились неимоверные усилия не рассмеяться, а Ирина молча забралась наверх на свою полку и до самой Москвы её не было заметно", — AMBPOBEHE.

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"Дело было примерно в 2002-м. Я с другом и его женой поехал погостить к её родителям в Анапу. Нам было по 28, а четвёртой в купе ехала женщина лет 60, звали её Лидия Васильевна. Жара была градусов 30, а нам достался единственный вагон в составе без кондиционера. При остановке мы купили бутылку "Перцовки". Другу жена пить особо не разрешила, поэтому всю бутылку выпили я и эта женщина-попутчица. Итог был предсказуем: к ночи мне поплохело, я ходил по вагону, стонал, блевал, проводницы меня жалели, давали попить. Утром проснулся с гудящей головой. Лидии Васильевны не было, мне сказали, что ночью она сошла на своей станции. Через какое-то время я засунул руку в карман и достал оттуда бумажку с какими-то цифрами. — Что это и как ко мне попало? — спрашиваю у своих попутчиков. — Как что? — искренне удивились они. — Это же телефон Лидии Васильевны, ты сам у неё попросил", — Vladislav417.