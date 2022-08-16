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16 августа, 15:58

Российская модель решила отсудить 10 млн за публикацию фото прыщавых ягодиц на Wildberries

20-летняя модель Анастасия Тимохина — девушка не промах. Настя несколько месяцев назад выставила на всеобщее обозрение свои прыщавые ягодицы, снявшись в рекламе средства для проблемной кожи. Спустя время прыщики прошли, а фото их остались — на маркетплейсе Wildberries. В итоге красотка, видимо, решила не позориться и потребовала удалить снимки. А ещё — возместить моральный вред, который оценила в десять миллионов рублей.

Модель Анастасия Тимохина подала в суд за публикацию снимков её прыщавых ягодиц и хочет получить десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Фото © wildberries.ru

Модель Анастасия Тимохина подала в суд за публикацию снимков её прыщавых ягодиц и хочет получить десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Фото © wildberries.ru

Как пишет CBS Media, Тимохина подала иск к индивидуальному предпринимателю Александру Потапову, основателю косметической компании. Как уверяет бизнесмен, во время сотрудничества Анастасия не высказывала никаких претензий. К тому же от неё не поступало просьб об удалении "компрометирующих" фото. У модели же — другая версия произошедшего.

Я давала согласие на фотографии одного формата. В итоге там были фотографии, которые меня уже оскорбляют. <...> Потому что на фотографии, где у меня там видны прыщики, я не давала согласие. У нас было соглашение на один материал, выложили другой

Анастасия Тимохина

модель

<p>Я давала согласие на фотографии одного формата. В итоге там были фотографии, которые меня уже оскорбляют. &lt;...&gt; Потому что на фотографии, где у меня там видны прыщики, я не давала согласие. У нас было соглашение на один материал, выложили другой</p>
<p>Я давала согласие на фотографии одного формата. В итоге там были фотографии, которые меня уже оскорбляют. &lt;...&gt; Потому что на фотографии, где у меня там видны прыщики, я не давала согласие. У нас было соглашение на один материал, выложили другой</p>
Фекалии в посылках, штрафы за критику: Какой треш творится в Wildberries и что ждёт тех, кто собирается там работать

Фекалии в посылках, штрафы за критику: Какой треш творится в Wildberries и что ждёт тех, кто собирается там работать

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VK / t1mav

Марта Белова
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