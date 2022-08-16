Российская модель решила отсудить 10 млн за публикацию фото прыщавых ягодиц на Wildberries

Я давала согласие на фотографии одного формата. В итоге там были фотографии, которые меня уже оскорбляют. <...> Потому что на фотографии, где у меня там видны прыщики, я не давала согласие. У нас было соглашение на один материал, выложили другой

Анастасия Тимохина модель