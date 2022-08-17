Расчленёнка, детоубийства и другие сюжетные повороты 10 фейковых отзывов на "чудо"-пилюли
Пользователи Сети активно обсуждают "отзывы" на средства, которые авторы журнала "Вестник здоровья" пытаются втюхать пенсионерам. Слог впечатляет, а сюжетные повороты будто из блокбастеров.
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"Мне тут иногда присылают газету, которая целиком состоит из ТРЕВОЖНЫХ фальшивых отзывов, поражающих своими внезапными поворотами", — fellvein.
"Тревожнее только то, что они, может, и не фальшивые вовсе", — fatcatrobo.
"ВОСПОМИНАНИЕ РАЗБЛОКИРОВАНО. Когда была мелкая, любила читать подобное (Возможно, это многое объясняет)", — z***sasf***.
"Выглядит настолько зашкварно... "Моего сына убили, но пережить это мне помог гель для суставов". Не знаю, кто это сочиняет, но на фоне начала — рекламное завершение выглядит невероятно фальшиво, оно вообще продаётся?" — Chumaotuma.
"Мне вот интересно, они ж фотки реальных людей взяли (не знаю насчёт имён). У меня новая фобия: однажды моё фото прилепят к такому объявлению", — nonsensegalaxy.
Фото © Twitter / a_andreevich
"Как-то довелось водить бабулю за покупкой одного из таких чудо-средств, снимают актовый зал в задрипанном месте, там две очереди: за талоном, объясняешь, что тебе нужно, спрашивают, брали ли раньше что-нибудь, потом идёшь во вторую очередь — и тебе выдают средства", — mssmshrm.
"Так вот, если ты что-то раньше брал, тебя просят сфотографироваться и оставить отзыв. Вот так и получают фото, но, я так понимаю, рандомно в разных регионах печатают фото людей из других регионов, чтобы не попадалось знакомых лиц", — mssmshrm.
"Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый кринжовый рассказ..." — Svoimimozgami.
"На первый взгляд это, конечно, лютая ерунда и ничего, кроме смеха, не вызывает, да? Ну типа на каких имбецилов это рассчитано? А между тем наши мамы и папы, бабушки и дедушки со своими возрастными болезнями готовы ухватиться за любую (буквально) соломинку в надежде избавиться от боли. От постоянной, не прекращающейся ни на секунду 24/7/365 боли. Человек в таком состоянии поверит во всё что угодно, критическое мышление отключается. Так что вот таких ублюдков, продающих плацебо за 100 500 денег и рекламирующих его, надо привлекать за мошенничество по УК", — Romario_Aggrro.
"Это моё самое любимое чтение. Кроме шуток, я пару лет назад даже на "Вестник ЗОЖ" оформил полугодовую подписку", — nuorimaa.
Фото © Pikabu / Alkaiiika
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