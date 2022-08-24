10 фото деревьев, к которым лучше близко не подходить, а то они запросто вас сожрут

Посади дерево в благоприятных условиях — дальше оно будет расти во что бы то ни стало. А если встретит на пути препятствие, то тут бедняге не повезло — растение его просто проглотит!