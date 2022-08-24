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24 августа, 14:05

10 фото деревьев, к которым лучше близко не подходить, а то они запросто вас сожрут

Посади дерево в благоприятных условиях — дальше оно будет расти во что бы то ни стало. А если встретит на пути препятствие, то тут бедняге не повезло — растение его просто проглотит!

"Это невероятно! Пришлось восстанавливать надпись, но и она с годами растеклась", — TreesSuckingOnThings.

Фото © Reddit / TreesSuckingOnThings

Фото © Reddit / TreesSuckingOnThings

"Это дерево поглотило проволочную ограду. Выглядит интересно", — tomhood.

Фото © Reddit / tomhood

Фото © Reddit / tomhood

"Всего за десять месяцев дерево практически проглотило ключ", — HenroKappa.

Фото © Reddit / HenroKappa

Фото © Reddit / HenroKappa

"Как это вообще возможно?!" Kconic.

Фото © Reddit / Kconic

Фото © Reddit / Kconic

"Это дерево засосало верёвку как спагетти", — 67Holmium.

Фото © Reddit / 67Holmium

Фото © Reddit / 67Holmium

"Я подержу, не беспокойся", — not-sorry-.

Фото © Reddit / not-sorry-

Фото © Reddit / not-sorry-

"Ну вот я и нашёл игрушечный пистолет сына, который он потерял лет десять назад", — jfbrazenhead.

Фото © Reddit / jfbrazenhead

Фото © Reddit / jfbrazenhead

"Извини, я подсяду?" Grissa.

Фото © Reddit / Grissa

Фото © Reddit / Grissa

"Ням-ням. 2017 год и 2020-й", — theluckisforlosers.

Фото © Reddit / theluckisforlosers

Фото © Reddit / theluckisforlosers

"Эту скульптуру Иисуса на заброшенном кладбище в Польше медленно поглощает дерево", — OscarTuesday.

Фото © Reddit / OscarTuesday

Фото © Reddit / OscarTuesday

10 неопровержимых доказательств, что природа всегда найдёт выход и сталь с бетоном ей не преграда

10 неопровержимых доказательств, что природа всегда найдёт выход и сталь с бетоном ей не преграда

Обложка ©

Reddit / OscarTuesday

Сергей Трофимов

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