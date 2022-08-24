10 фото деревьев, к которым лучше близко не подходить, а то они запросто вас сожрут
Посади дерево в благоприятных условиях — дальше оно будет расти во что бы то ни стало. А если встретит на пути препятствие, то тут бедняге не повезло — растение его просто проглотит!
"Это невероятно! Пришлось восстанавливать надпись, но и она с годами растеклась", — TreesSuckingOnThings.
Фото © Reddit / TreesSuckingOnThings
"Это дерево поглотило проволочную ограду. Выглядит интересно", — tomhood.
Фото © Reddit / tomhood
"Всего за десять месяцев дерево практически проглотило ключ", — HenroKappa.
Фото © Reddit / HenroKappa
"Как это вообще возможно?!" — Kconic.
Фото © Reddit / Kconic
"Это дерево засосало верёвку как спагетти", — 67Holmium.
Фото © Reddit / 67Holmium
"Я подержу, не беспокойся", — not-sorry-.
Фото © Reddit / not-sorry-
"Ну вот я и нашёл игрушечный пистолет сына, который он потерял лет десять назад", — jfbrazenhead.
Фото © Reddit / jfbrazenhead
"Извини, я подсяду?" — Grissa.
Фото © Reddit / Grissa
"Ням-ням. 2017 год и 2020-й", — theluckisforlosers.
Фото © Reddit / theluckisforlosers
"Эту скульптуру Иисуса на заброшенном кладбище в Польше медленно поглощает дерево", — OscarTuesday.
Фото © Reddit / OscarTuesday
Wow
10 доказательств, что сокровища можно найти без пиратских карт — достаточно сходить в комиссионку
сегодня в 13:00
5 звёзд "Дома-2", которые умерли ужасной смертью, и хорошо, что это не попало в реалити-шоу
сегодня в 12:22
Розовый кварц, лазурит и ещё три особых камня, которые помогут привлечь любовь
сегодня в 12:00
Reddit / OscarTuesday