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30 августа, 09:00

Пикапер назвал самый опасный и коварный тип мужчин, и речь не о бабниках

Лучше всего мужчин характеризуют не слова, а поступки, действия — эту простую истину знает, пожалуй, каждая девушка. От некоторых парней вообще нужно бежать как от огня, ведь внимания они недостойны.

Какие мужчины с лёгкостью подставляют женщин и не считают, что совершили что-то ужасное? Какой тип парней самый коварный и опасный? Это всё они — балаболы, не сдерживающие обещаний. Такие ухажёры хуже чёрта, уверяет профессиональный пикап-коуч Ярослав Слоев. Психолог говорит, что раскусить недостойного внимания кавалера очень легко.

Если после каждого вашего слова, например, о желании получить в подарок условную сумочку от модного дома он оживляется и обещает непременно её купить. Или пытается угождать во всём, но только на словах, часто лебезит, сыплет обещаниями без дальнейших поступков. Вывод один: перед вами пустослов

Ярослав Слоев

Пикап-коуч, психолог

Слоев утверждает, что женщины нарываются на балаболов ой как нередко. При худшем раскладе дама начинает испытывать чувства к мужчине, и здесь нужно понять, что такие парни редко способны полюбить кого-то кроме себя. Если девушка решится на отношения с пустословом, жизнь малиной не покажется: именно представительница прекрасного пола всегда будет виновата во всём, пишет "Вечерняя Москва".

Это, как правило, альфонсы, пользующиеся благами, которые предоставляют им женщины. Один раз почувствовав вкус легкодоступных денег и иных привилегий от содержащей его дамы, альфонс-балабол вряд ли захочет измениться ради любимой женщины

Ярослав Слоев

Пикап-коуч, психолог

Для мужчин этого коварного типа существуют только они сами и их желания. Впрягаться и думать о том, как осчастливить женщину, эти парни точно не станут. Все мы знаем, что люди не меняются, и подобных кавалеров это тоже касается. Так что если разглядели в поведении спутника признаки балабола, лучше разорвите отношения.

Балабол и альфонс — это стиль жизни, который они не будут приносить в жертву ради так называемой любви. И такой партнёр хуже чёрта

Ярослав Слоев

Пикап-коуч, психолог

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Shutterstock

Марта Белова

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