Какие мужчины с лёгкостью подставляют женщин и не считают, что совершили что-то ужасное? Какой тип парней самый коварный и опасный? Это всё они — балаболы, не сдерживающие обещаний. Такие ухажёры хуже чёрта, уверяет профессиональный пикап-коуч Ярослав Слоев. Психолог говорит, что раскусить недостойного внимания кавалера очень легко.

Если после каждого вашего слова, например, о желании получить в подарок условную сумочку от модного дома он оживляется и обещает непременно её купить. Или пытается угождать во всём, но только на словах, часто лебезит, сыплет обещаниями без дальнейших поступков. Вывод один: перед вами пустослов Ярослав Слоев Пикап-коуч, психолог

Слоев утверждает, что женщины нарываются на балаболов ой как нередко. При худшем раскладе дама начинает испытывать чувства к мужчине, и здесь нужно понять, что такие парни редко способны полюбить кого-то кроме себя. Если девушка решится на отношения с пустословом, жизнь малиной не покажется: именно представительница прекрасного пола всегда будет виновата во всём, пишет "Вечерняя Москва".

Это, как правило, альфонсы, пользующиеся благами, которые предоставляют им женщины. Один раз почувствовав вкус легкодоступных денег и иных привилегий от содержащей его дамы, альфонс-балабол вряд ли захочет измениться ради любимой женщины Ярослав Слоев Пикап-коуч, психолог

Для мужчин этого коварного типа существуют только они сами и их желания. Впрягаться и думать о том, как осчастливить женщину, эти парни точно не станут. Все мы знаем, что люди не меняются, и подобных кавалеров это тоже касается. Так что если разглядели в поведении спутника признаки балабола, лучше разорвите отношения.