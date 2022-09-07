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Для чего ВСУ на самом деле наступают на Балаклею

ВСУ задействовали в этом наступлении значительные силы и, похоже, хотят захватить не только Балаклею, но и другие районы.

Опубликовано 7 сентября 2022, 12:52
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Обложка © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Обложка © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Наступление ВСУ на Балаклею

Согласно сводкам на 7 сентября, ВСУ понесли серьёзные потери при попытке наступления на Балаклею и были вынуждены прервать штурм, так и не сумев прорваться в город. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что разведкой противника выбирались наиболее слабые участки, которые бы позволяли быстро достичь определённых результатов.

Был выбран участок, где, по данным украинской разведки, стояли резервисты, добровольцы, и в ВСУ думали, что они не выстоят. Но, как показывает второй день боевых действий: выстояли. К тому же налицо взаимодействие их и сил огневого подавления — артиллерийских сил и нашей авиации, которая сейчас там активно работает

Алексей Леонков

Военный эксперт

Был выбран участок, где, по данным украинской разведки, стояли резервисты, добровольцы, и в ВСУ думали, что они не выстоят. Но, как показывает второй день боевых действий: выстояли. К тому же налицо взаимодействие их и сил огневого подавления — артиллерийских сил и нашей авиации, которая сейчас там активно работает
Был выбран участок, где, по данным украинской разведки, стояли резервисты, добровольцы, и в ВСУ думали, что они не выстоят. Но, как показывает второй день боевых действий: выстояли. К тому же налицо взаимодействие их и сил огневого подавления — артиллерийских сил и нашей авиации, которая сейчас там активно работает

Первые попытки атаковать село Волохов Яр и район Чкаловского, где находится укрепрайон ВС РФ, ни к чему не привели. Нападавшие были уничтожены, а российская авиация рассеяла остатки сил украинской армии.

Откуда такая прыть со стороны противника? На этот вопрос в беседе с Лайфом ответил военный эксперт Алексей Леонков.

Почему Балаклея? Там находятся склады боеприпасов советского производства. В украинской армии сейчас снарядный голод. Им нужны снаряды 122-мм, 152-мм, снаряды к системам залпового огня. Страны, которые производят такие снаряды, обеспечить большим количеством — в сотни тысяч этих боеприпасов — Украину не могут. Болгария, работая на максимальных мощностях, больше пяти тысяч снарядов послать не может

Алексей Леонков

Военный эксперт

Почему Балаклея? Там находятся склады боеприпасов советского производства. В украинской армии сейчас снарядный голод. Им нужны снаряды 122-мм, 152-мм, снаряды к системам залпового огня. Страны, которые производят такие снаряды, обеспечить большим количеством — в сотни тысяч этих боеприпасов — Украину не могут. Болгария, работая на максимальных мощностях, больше пяти тысяч снарядов послать не может
Почему Балаклея? Там находятся склады боеприпасов советского производства. В украинской армии сейчас снарядный голод. Им нужны снаряды 122-мм, 152-мм, снаряды к системам залпового огня. Страны, которые производят такие снаряды, обеспечить большим количеством — в сотни тысяч этих боеприпасов — Украину не могут. Болгария, работая на максимальных мощностях, больше пяти тысяч снарядов послать не может

Если рассматривать замыслы противника в более широком масштабе и обратить внимание на контурнаступление, то основной удар может быть сосредоточен на Курском направлении, где ВСУ нужно показать "минимально необходимые успехи". Первоначальный план вырисовывался такой: прорвать российскую оборону, захватить военные склады, набрать боеприпасов и окружить Изюмскую группировку.

Что будет с армией Украины после провального наступления на Херсон
Что будет с армией Украины после провального наступления на Херсон

План наступления: ВСУ на Харьковском направлении

Несмотря на то что к атаке на Балаклею ВСУ подготовились серьёзно, есть очевидное сходство с провалившимся наступлением на Херсон.

Есть общие черты. Первая: захват районного центра, вторая: выравнивание линии боевого соприкосновения, сокращение нашего плацдарма. На Харьковском направлении — районные центры Балаклея и Изюм. И здесь тоже актуально выравнивание линии боевого соприкосновения. Силы, может быть, и равные применяются на этих направлениях, но вероятно, что на Изюмско-Харьковском направлении они могут быть более мощными. По крайней мере, они пытаются ударить посильнее

Алексей Леонков

Военный эксперт

Есть общие черты. Первая: захват районного центра, вторая: выравнивание линии боевого соприкосновения, сокращение нашего плацдарма. На Харьковском направлении — районные центры Балаклея и Изюм. И здесь тоже актуально выравнивание линии боевого соприкосновения. Силы, может быть, и равные применяются на этих направлениях, но вероятно, что на Изюмско-Харьковском направлении они могут быть более мощными. По крайней мере, они пытаются ударить посильнее
Есть общие черты. Первая: захват районного центра, вторая: выравнивание линии боевого соприкосновения, сокращение нашего плацдарма. На Харьковском направлении — районные центры Балаклея и Изюм. И здесь тоже актуально выравнивание линии боевого соприкосновения. Силы, может быть, и равные применяются на этих направлениях, но вероятно, что на Изюмско-Харьковском направлении они могут быть более мощными. По крайней мере, они пытаются ударить посильнее

Подразделения украинской армии в Харьковской области начали усиливаться ещё в середине августа. Киев мобилизовал здесь 81-ю аэромобильную бригаду, регулярно подвозя свежее пополнение, однако 92-я, 93-я и 95-я отдельные механизированные бригады, а также подразделения десантно-штурмовых войск пополнений практически не получили. Также в Харьковскую область было переброшено несколько отрядов специальных операций, куда вошли сотни офицеров, которых готовили по стандартам НАТО. Предполагалось, что они станут ударной силой на севере области — в районе сёл Уды и Липцы, а также под Балаклеей и Изюмом, однако именно эти подразделения были уничтожены в первую очередь.

Возможно, в сценарий Киева также входило использование нацбатов для нанесения первых ударов либо в качестве заградотрядов. Боевики "Кракена" ещё в августе объявили сбор средств на амуницию, в том числе на моторные лодки и другие плавсредства. Одновременно были мобилизованы гражданские и военные хирурги из Харькова, Краснограда и Змиева, которых перебросили в медсанчасти рядом с линией наступления.

Но серьёзная подготовка не только не позволила развить успех, но и минимально закрепиться там, где это было необходимо: как только российские войска дали адекватный ответ, а в дело вступили авиация и артиллерия, наземные силы ВСУ рассеялись и стали отступать.

Карта боевых действий на Украине

Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что военной разведке России удалось главное — своевременно, как и в случае с Херсоном, пресечь наступление ВСУ.

Пока рано давать окончательные прогнозы, потому что обстановка постоянно меняется, бой идёт. Но то, что мы не допустим развития ситуации в пользу ВСУ, — это однозначно. О наступлениях на обоих направлениях — Херсонском и Балаклейском — наш оперштаб был в курсе. Наша разведка не зря свой хлеб ест

Алексей Леонков

Военный эксперт

Пока рано давать окончательные прогнозы, потому что обстановка постоянно меняется, бой идёт. Но то, что мы не допустим развития ситуации в пользу ВСУ, — это однозначно. О наступлениях на обоих направлениях — Херсонском и Балаклейском — наш оперштаб был в курсе. Наша разведка не зря свой хлеб ест
Пока рано давать окончательные прогнозы, потому что обстановка постоянно меняется, бой идёт. Но то, что мы не допустим развития ситуации в пользу ВСУ, — это однозначно. О наступлениях на обоих направлениях — Херсонском и Балаклейском — наш оперштаб был в курсе. Наша разведка не зря свой хлеб ест

Ещё 5 сентября российские военные взяли под контроль сёла Победа, Байрак и Украинка в Чугуевском районе на востоке от Харькова, а также Константиновку и Снеги в Золочёвском районе на северном направлении. В тот же день российские подразделения подошли вплотную к пгт Золочёв, в 131 километре от Балаклеи. Также было подготовлено наступление на Верхний Салтов и Шестаково.

Ещё до наступления ВСУ на Балаклею ВКС РФ ударили по базам нацбата в Харьковской области. А днём 6 сентября, уже после начала движения украинской техники, на подступах к Балаклее были разбиты колонны, состоящие из боевиков и украинского спецназа. В Минобороны РФ ещё в середине августа отмечали, что "Кракен" нужен для устрашения личного состава ВСУ. И, скорее всего, именно для этого нацбатальоны прибыли на Харьковское направление.

Незадолго до начала наступления, в середине августа, боевики "Кракена" расстреляли остатки 58-й мотопехотной бригады ВСУ, разбитой силами ВС РФ в районе населённого пункта Уды. Украинские солдаты надеялись спастись, и это было расценено как дезертирство. То есть можно утверждать, что незадолго до наступления в войсках Украины велась серьёзная психологическая проработка, точнее — устрашение личного состава.

Что известно о наступлении ВСУ в Харьковской области
Что известно о наступлении ВСУ в Харьковской области

Прогнозы спецоперации: Потери ВСУ

Несмотря на подготовку и с той и с другой стороны, всегда есть фактор внезапности. Если на Херсонском направлении этот фактор ВСУ было обеспечить очень сложно, то на Изюмско-Харьковском проще, потому что вокруг густые леса и холмы.

Как стало известно утром 7 сентября, ночью по тревоге были подняты силы НМ ДНР, которых направили на отражение наступления противника у Балаклеи.

Днём 7 сентября появились сообщения, что ВСУ несут большие потери на Шевченковском направлении, куда войска устремились, почувствовав сопротивление ВС РФ.

У Российской армии есть возможность после нанесения контрудара повести наступление в направлении Харькова с подходом к пригородам областного центра, что блокирует противника на этом пути и сведёт на нет все его усилия. При активизации действий ВС РФ на данном участке могут быть освобождены северные и северо-восточные окраины Харькова с одновременным огневым перерезанием направления на Старый Салтов. У Армии России несколько сценариев развития события, и в каждом из них речь идёт о лишении противника инициативы.

Эксперты в области безопасности дают осторожную оценку, что самые крупные потери ВСУ могут понести в ближайшие двое суток.

МО РФ: Боевики "Кракена" показательно расстреляли 100 покинувших позиции бойцов ВСУ
МО РФ: Боевики "Кракена" показательно расстреляли 100 покинувших позиции бойцов ВСУ
https://static.life.ru/publications/2022/9/7/1597047974831.1042.jpeg

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Когда будут разбиты силы ВСУ в Харьковской области?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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