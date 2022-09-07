Для чего ВСУ на самом деле наступают на Балаклею ВСУ задействовали в этом наступлении значительные силы и, похоже, хотят захватить не только Балаклею, но и другие районы. 37437 37437 Обложка © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Наступление ВСУ на Балаклею

Согласно сводкам на 7 сентября, ВСУ понесли серьёзные потери при попытке наступления на Балаклею и были вынуждены прервать штурм, так и не сумев прорваться в город. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что разведкой противника выбирались наиболее слабые участки, которые бы позволяли быстро достичь определённых результатов.

Был выбран участок, где, по данным украинской разведки, стояли резервисты, добровольцы, и в ВСУ думали, что они не выстоят. Но, как показывает второй день боевых действий: выстояли. К тому же налицо взаимодействие их и сил огневого подавления — артиллерийских сил и нашей авиации, которая сейчас там активно работает Алексей Леонков Военный эксперт

Первые попытки атаковать село Волохов Яр и район Чкаловского, где находится укрепрайон ВС РФ, ни к чему не привели. Нападавшие были уничтожены, а российская авиация рассеяла остатки сил украинской армии.

Откуда такая прыть со стороны противника? На этот вопрос в беседе с Лайфом ответил военный эксперт Алексей Леонков.

Почему Балаклея? Там находятся склады боеприпасов советского производства. В украинской армии сейчас снарядный голод. Им нужны снаряды 122-мм, 152-мм, снаряды к системам залпового огня. Страны, которые производят такие снаряды, обеспечить большим количеством — в сотни тысяч этих боеприпасов — Украину не могут. Болгария, работая на максимальных мощностях, больше пяти тысяч снарядов послать не может Алексей Леонков Военный эксперт

Если рассматривать замыслы противника в более широком масштабе и обратить внимание на контурнаступление, то основной удар может быть сосредоточен на Курском направлении, где ВСУ нужно показать "минимально необходимые успехи". Первоначальный план вырисовывался такой: прорвать российскую оборону, захватить военные склады, набрать боеприпасов и окружить Изюмскую группировку.

План наступления: ВСУ на Харьковском направлении

Несмотря на то что к атаке на Балаклею ВСУ подготовились серьёзно, есть очевидное сходство с провалившимся наступлением на Херсон.

Есть общие черты. Первая: захват районного центра, вторая: выравнивание линии боевого соприкосновения, сокращение нашего плацдарма. На Харьковском направлении — районные центры Балаклея и Изюм. И здесь тоже актуально выравнивание линии боевого соприкосновения. Силы, может быть, и равные применяются на этих направлениях, но вероятно, что на Изюмско-Харьковском направлении они могут быть более мощными. По крайней мере, они пытаются ударить посильнее Алексей Леонков Военный эксперт

Подразделения украинской армии в Харьковской области начали усиливаться ещё в середине августа. Киев мобилизовал здесь 81-ю аэромобильную бригаду, регулярно подвозя свежее пополнение, однако 92-я, 93-я и 95-я отдельные механизированные бригады, а также подразделения десантно-штурмовых войск пополнений практически не получили. Также в Харьковскую область было переброшено несколько отрядов специальных операций, куда вошли сотни офицеров, которых готовили по стандартам НАТО. Предполагалось, что они станут ударной силой на севере области — в районе сёл Уды и Липцы, а также под Балаклеей и Изюмом, однако именно эти подразделения были уничтожены в первую очередь.

Возможно, в сценарий Киева также входило использование нацбатов для нанесения первых ударов либо в качестве заградотрядов. Боевики "Кракена" ещё в августе объявили сбор средств на амуницию, в том числе на моторные лодки и другие плавсредства. Одновременно были мобилизованы гражданские и военные хирурги из Харькова, Краснограда и Змиева, которых перебросили в медсанчасти рядом с линией наступления.

Но серьёзная подготовка не только не позволила развить успех, но и минимально закрепиться там, где это было необходимо: как только российские войска дали адекватный ответ, а в дело вступили авиация и артиллерия, наземные силы ВСУ рассеялись и стали отступать.

Карта боевых действий на Украине

Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что военной разведке России удалось главное — своевременно, как и в случае с Херсоном, пресечь наступление ВСУ.

Пока рано давать окончательные прогнозы, потому что обстановка постоянно меняется, бой идёт. Но то, что мы не допустим развития ситуации в пользу ВСУ, — это однозначно. О наступлениях на обоих направлениях — Херсонском и Балаклейском — наш оперштаб был в курсе. Наша разведка не зря свой хлеб ест Алексей Леонков Военный эксперт

Ещё 5 сентября российские военные взяли под контроль сёла Победа, Байрак и Украинка в Чугуевском районе на востоке от Харькова, а также Константиновку и Снеги в Золочёвском районе на северном направлении. В тот же день российские подразделения подошли вплотную к пгт Золочёв, в 131 километре от Балаклеи. Также было подготовлено наступление на Верхний Салтов и Шестаково.

Ещё до наступления ВСУ на Балаклею ВКС РФ ударили по базам нацбата в Харьковской области. А днём 6 сентября, уже после начала движения украинской техники, на подступах к Балаклее были разбиты колонны, состоящие из боевиков и украинского спецназа. В Минобороны РФ ещё в середине августа отмечали, что "Кракен" нужен для устрашения личного состава ВСУ. И, скорее всего, именно для этого нацбатальоны прибыли на Харьковское направление.

Незадолго до начала наступления, в середине августа, боевики "Кракена" расстреляли остатки 58-й мотопехотной бригады ВСУ, разбитой силами ВС РФ в районе населённого пункта Уды. Украинские солдаты надеялись спастись, и это было расценено как дезертирство. То есть можно утверждать, что незадолго до наступления в войсках Украины велась серьёзная психологическая проработка, точнее — устрашение личного состава.

Прогнозы спецоперации: Потери ВСУ

Несмотря на подготовку и с той и с другой стороны, всегда есть фактор внезапности. Если на Херсонском направлении этот фактор ВСУ было обеспечить очень сложно, то на Изюмско-Харьковском проще, потому что вокруг густые леса и холмы.

Как стало известно утром 7 сентября, ночью по тревоге были подняты силы НМ ДНР, которых направили на отражение наступления противника у Балаклеи.

Днём 7 сентября появились сообщения, что ВСУ несут большие потери на Шевченковском направлении, куда войска устремились, почувствовав сопротивление ВС РФ.

У Российской армии есть возможность после нанесения контрудара повести наступление в направлении Харькова с подходом к пригородам областного центра, что блокирует противника на этом пути и сведёт на нет все его усилия. При активизации действий ВС РФ на данном участке могут быть освобождены северные и северо-восточные окраины Харькова с одновременным огневым перерезанием направления на Старый Салтов. У Армии России несколько сценариев развития события, и в каждом из них речь идёт о лишении противника инициативы.

Эксперты в области безопасности дают осторожную оценку, что самые крупные потери ВСУ могут понести в ближайшие двое суток.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо Когда будут разбиты силы ВСУ в Харьковской области? 0 Двое–трое суток Через неделю К концу месяца Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев