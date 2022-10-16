10 пушистиков, которые так смотрят на хозяев, что сразу понятно — это любовь
Каждый человек достоин питомца, который будет смотреть на него как пушистые герои этой подборки...
"Заведите себе питомца, который будет смотреть на вас так же", — ShoMibu.
Фото © Reddit / ShoMibu
"Вот что происходит каждый раз, когда у меня плохое настроение. Он у нас прирождённый терапевтический пёс", — TheZenScientist.
Фото © Reddit / TheZenScientist
"Зашёл позавтракать в маленькую кафешку. Вот какой малыш залез ко мне на стол", — shttymorph.
Фото © Reddit / shttymorph
"Это Дикси — собака моей мамы. Она ровно настолько же умная, какой кажется", — WunupKid.
Фото © Reddit / WunupKid
"Заведите себе кота, который будет на вас смотреть только так", — theRealDirtyNerd.
Фото © Reddit / theRealDirtyNerd
"Только посмотрите на чистую любовь, прямо искрящуюся из этих глазок", — WVUGuy29.
Фото © Reddit / WVUGuy29
"То, как наш щенок смотрит на моего мужа..." — thedoorlord.
Фото © Reddit / thedoorlord
"Подруга, зачем тебе парень, если он всё равно не будет смотреть на тебя как этот пёс", — highly_lake_lee.
Фото © Reddit / highly_lake_lee
"Сегодня ночевал в квартире, которую снял через Airbnb. Проснулся из-за того, что котёнок хозяев пришёл и начал меня лизать. Отзыв на пять звёзд не глядя!" — Tan-zania.
Фото © Reddit / Tan-zania
"Это наш новый пёс, Блю. Он постоянно показывает язык и смотрит на нас вот ТАК", — khrone11.
Фото © Reddit / khrone11
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Reddit / TheZenScientist, theRealDirtyNerd