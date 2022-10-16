10 пушистиков, которые так смотрят на хозяев, что сразу понятно — это любовь

"Заведите себе питомца, который будет смотреть на вас так же", — ShoMibu.

Фото © Reddit / ShoMibu

"Вот что происходит каждый раз, когда у меня плохое настроение. Он у нас прирождённый терапевтический пёс", — TheZenScientist.

Фото © Reddit / TheZenScientist

"Зашёл позавтракать в маленькую кафешку. Вот какой малыш залез ко мне на стол", — shttymorph.

Фото © Reddit / shttymorph

"Это Дикси — собака моей мамы. Она ровно настолько же умная, какой кажется", — WunupKid.

Фото © Reddit / WunupKid

"Заведите себе кота, который будет на вас смотреть только так", — theRealDirtyNerd.

Фото © Reddit / theRealDirtyNerd

"Только посмотрите на чистую любовь, прямо искрящуюся из этих глазок", — WVUGuy29.

Фото © Reddit / WVUGuy29

"То, как наш щенок смотрит на моего мужа..." — thedoorlord.

Фото © Reddit / thedoorlord

"Подруга, зачем тебе парень, если он всё равно не будет смотреть на тебя как этот пёс", — highly_lake_lee.

Фото © Reddit / highly_lake_lee

"Сегодня ночевал в квартире, которую снял через Airbnb. Проснулся из-за того, что котёнок хозяев пришёл и начал меня лизать. Отзыв на пять звёзд не глядя!" — Tan-zania.

Фото © Reddit / Tan-zania

"Это наш новый пёс, Блю. Он постоянно показывает язык и смотрит на нас вот ТАК", — khrone11.