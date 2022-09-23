Лёд тронулся: Зачем FIS идёт против всех и собирается вернуть российских лыжников на международные старты Мировые лыжи, судя по всему, не смогут обойтись без россиян, а потому большие чиновники уже в открытую говорят о необходимости их возвращения на крупные старты. 22 сентября, 21:40 Российские лыжники во время гонки преследования на 15 км классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в Италии. Обложка © ТАСС / AP / Alessandro Trovati

В последние дни всё чаще и активнее в СМИ появляются разговоры о том, что российский спорт пора возвращать назад, на международные старты. Говорят об этом всё более важные чиновники. Своего рода "эстафету" подхватила Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая выгоняла наших со стартов одной из первых. Лайф рассказывает о новом заявлении генерального секретаря организации и о том, насколько реальны шансы представителей России вернуться на Кубок мира и другие большие старты в самом ближайшем времени.

Зачем FIS нужно вернуть россиян как можно скорее

Мишель Вион. Фото © Getty Images / Francis Bompard / Agence Zoom

Заявление генерального секретаря FIS Мишеля Виона о том, что Россия может вернуться на международные лыжные старты уже в декабре, стало сенсационным. Казалось, что в биатлоне и лыжах нас не будет ещё очень долго. Сразу оговоримся, что это пока лишь заявления отдельного, пусть и достаточно серьёзного чиновника из FIS. Вполне возможно, что скоро он будет вынужден сказать о том, что это было его "личное мнение", если на него надавят сверху. Тем не менее само заявление выглядит достаточно любопытно.

— Это займёт несколько недель или даже месяцев. Но идея открыть двери для россиян и белорусов начинает приходить. Речь идёт не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях FIS и кубках мира. FIS не примет это решение без точной рекомендации МОК. Решение может быть принято в декабре. Возможно, их допустят до чемпионата мира в Планице. Это может оказаться хорошей возможностью, — заявил Вион во время конференции Forum Nordicum.

Иными словами: в FIS на самом серьёзном уровне начали задумываться о том, что без России организации будет непросто. И это действительно так. Популярность лыжного спорта в России велика. У многих на глазах — примеры лыжника Большунова, который на Олимпиаде в Пекине достаточно уверенно взял три золотые медали, или же Вероники Степановой, молодой звезды наших лыж, которая с таким же спокойствием, что и на трассе, достаточно активно ведёт свои соцсети и даже пишет колонки для телеканала "Матч ТВ".

Не стоит забывать и о том, что мировые лыжи невозможно представить без противостояния Россия – Норвегия. Его можно с лёгкостью сравнить с играми "Реал" – "Барселона" в футболе или же соперничеством РФ и Канады в мировом хоккее. Для FIS соревнования условного Большунова и Клебо — выгодная история и хорошая афиша, которая может прилично пополнять казну организации. Так что, терять Россию невыгодно и для самой FIS.

Правда, в заявлении Виона есть один важный момент: "FIS не примет это решение без точной рекомендации МОК". О политизированности Международного олимпийского комитета уже давно не приходится говорить. Глава МОК Томас Бах регулярно говорит о том, что время снимать санкции "ещё не пришло". Так что, радостно бежать и смазывать лыжи для международных стартов ещё рановато. Слово теперь именно за МОК, и если Бах неожиданно для всех даст нужную рекомендацию, то это будет ещё одним большим прорывом. Кстати, в МОК уже также обсуждают, как в отдельных видах можно было бы скорее вернуть россиян.

Не очень ясно и то, зачем FIS сейчас идёт против всех. В Международном союзе биатлонистов (IBU) уже сообщили, что наших ждать в этом сезоне не надо. То же самое сделали и с нашими фигуристами, конькобежцами, представителями шорт-трека и других видов спорта в ISU. УЕФА и ФИФА также не спешат с тем, чтобы вернуть на старты российских спортсменов. По сути, FIS — первая заговорила о том, чтобы дать россиянам возможность выйти на старт. Прорыв или попытка сгладить углы?

Какова реакция России на заявления из FIS?

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

По сути, для всех российских лыжников подобный разворот событий стал неожиданным и немного даже сенсационным. Тем не менее реакция у представителей нашей страны достаточно сдержанная. К примеру, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на это положительно, но в то же время спокойно.

— Да, безусловно, это хороший знак. Если мы даже поедем (в феврале) на чемпионат мира, то я считаю, что это будет очень хорошо. Мы ни от кого не отстраняемся и не закрываемся. Надежда на лучшее должна быть всегда, всегда надо думать только о хорошем, — заявила Вяльбе.

А вот спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, напротив, не верит в то, что российских лыжников вернут на международные турниры, уж тем более до декабря. Он обратил внимание на то, что для такого решения нужна рекомендация от МОК, которой пока нет. Скорее всего, не появится она и в ближайшие недели, а то и месяцы.

Тем не менее лёд начинает трогаться, господа. О том, что россиян нужно возвращать, говорят всё чаще. Об этом заявляют в США, Европе и даже Норвегии. Тот же Йоханнес Клебо не скрывает того, что хочет соревноваться с лучшими. Россияне относятся именно к таковым. Вполне возможно, что до полного возвращения дело не дойдёт, но какие-то определённые подвижки произойдут. И это уже хорошо для всей России.

Российские лыжники Александр Большунов (третий слева) и Иван Якимушкин (второй справа) в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. Фото © ТАСС / EPA / MAURI RATILAINEN Вернутся ли российские лыжники в декабре этого года на большие старты? 0 Да. В FIS понимают, что без России дальше никак Да, но в очень ограниченном составе: только главные звёзды сборной Нет. Но процесс запущен и какие-то подвижки пойдут Нет. Это не больше чем просто заявления. Наших не будет очень долго

Авторы Шамиль Гаджиев