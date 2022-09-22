Кровавая жатва : Почему каратели ВСУ специализируются на убийствах мирных граждан Карательные действия ВСУ и наёмников под Харьковом и в других регионах Украины копируют действия нацистов во время Второй мировой 22 сентября, 15:46 Фото © ТАСС / Александр Река

Обстрелы ДНР, Запорожской и Херсонской областей

ВСУ атакуют мирных граждан каждый день по всей территории освобождённой Украины. Зачем Киеву понадобились жизни пассажиров автобуса и посетителей рынка в Донецке? От удара боевиков по рынку в Ворошиловском районе Донецка погибло шесть человек, среди них несовершеннолетний и мать двоих детей, ещё четверо получили ранения различной степени тяжести. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что атака велась из тяжёлой артиллерии калибром 155 мм.

Канал Mash пишет, что создаётся ощущение, будто украинским войскам "уже нечего терять, и они стараются утащить с собой на тот свет как можно больше людей, как того требует сатанинский культ, которому они поклоняются". Действительно, предстоящие референдумы на освобождённых территориях становятся для Киева точкой невозврата, конца Незалежной. И остервенение, с которым ВСУ издеваются над мирными жителями, не похоже на военные действия — это откровенный терроризм.

То же самое сейчас происходит в других регионах бывшей Украины. На центральном рынке Мелитополя в результате украинского теракта ранено шесть гражданских лиц.







Украинские военные преступники продолжают терроризировать мирное население Херсона. Так, в результате вечернего обстрела набережной города пострадала гражданская переправа: повреждения получила коммерческая баржа. Также под удар попала пожарная часть Херсона. К счастью, обошлось без жертв. При этом предотвращена серия терактов на объектах инфраструктуры.

Аналогично киевский режим относится и к военнопленным. В результате переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобождённый из украинского плена российский военный рассказал про условия их содержания. О том, как плохо кормили, постоянно унижали и применяли физическое насилие. Пленникам приходилось жить в сыром подвале и спать на деревянных поддонах. И вероятно, это те, кто выжил в нацистском плену, потому что о роликах с убийствами наших солдат и офицеров не принято писать, жестокие кадры издевательств и геноцида вызывают шок.

Каратели под Харьковом

Глава Администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал СМИ, что украинские националисты "будут истреблять практически всё население, которое так или иначе жило при нашей власти, они будут говорить, что все они предатели. Процветают мародёрство и убийства со стороны ВСУ. Всё это делается под контролем западных спецслужб. Мы получаем информацию о том, что чернокожие наёмники ездят по Купянску и отстреливают людей". Напомним: советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что срок за госизмену ждёт всех, кто добровольно получил паспорт РФ и "активно поддерживает" Россию.

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В видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Администрации Харьковской области, Ганчев рассказал: "Мы слышим каждый день о всё новых и новых зверствах. Как людей привязывают к деревьям только за то, что они получили российские паспорта, паспорта эти потом прибивают к ногам, как людей расстреливают на улицах". По его словам, всё это происходит, в частности, в Изюме, Купянске, Великом Бурлуке и Волчанске. Соцсети заполнены роликами насилия со стороны людей в украинской полицейской и военной форме, которые избивают и издеваются над обычными гражданами. По этическим соображениям Лайф не приводит примеры преступлений украинской власти по отношению к жителям Харьковской области, попавшим в руки садистов ВСУ в результате перегруппировки Российской армии.

О том, что такими действиями и угрозами отставных американских генералов Россию не запугать, сегодня заявил в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что западному истеблишменту "нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет".

— Референдумы состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию. Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооружёнными силами России. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах, — сказал Медведев.

Он добавил: "Не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее". Кадры очередей в военкоматах России граждан, которые намерены мобилизоваться по собственному желанию, лишь доказывают, что запугать нас не удастся. Такой террор вызывает справедливое желание у большинства россиян навести порядок на исконно русской земле.

Фото © Shutterstock Почему украинская нацистская пропаганда добилась полного форматирования сознания многих жителей Украины? 0 Потому что это уже испытанные технологии времён Второй мировой Потому что обработка населения происходила несколько десятилетий подряд На территории Украины слишком много реабилитированных бандеровцев

Авторы Елена Стафеева