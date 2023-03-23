10 фотографий глупых рыжиков, которые влюбят в себя кого угодно
Коты, конечно, все с прибабахом, но, кажется, среди рыжиков процент глупышей намного больше. Собрали 10 уморительных фотодоказательств.
"Пришло время моему рыжику блистать", — TobyInHR.
Фото © Reddit / TobyInHR
"У кого коты в таких же "удобных" позах спят?" — kooriwi.
Фото © Reddit / kooriwi
"Она у меня дурашка", — khutulunsrule.
Фото © Reddit / khutulunsrule
"Мой малыш сегодня застрял на дверце шкафа", — FranciscoEverywhere.
Фото © Reddit / FranciscoEverywhere
"Редкие кадры того, как Рыжик пытался воспользоваться мозгом, но у него не получилось", — itsjobear.
Фото © Reddit / itsjobear
"Похоже, моему коту нравятся коробки", — No_Hunt7394.
Фото © Reddit / No_Hunt7394
"Мисс Стелла Бин. У моей малышки болезнь, из-за которой пища не может попасть в желудок без помощи гравитации... Вот одно из решений", — Proud-Armadillo-2403.
Фото © Reddit / Proud-Armadillo-2403
"Фернандо уверен, что его никто там не найдёт", — thegreatpumpkim.
Фото © Reddit / thegreatpumpkim
"Беременная малышка", — rubic_x.
Фото © Reddit / rubic_x
"Рыжий котик в оригинальной упаковке", — mulcher7.
Фото © Reddit / mulcher7