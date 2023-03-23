Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 марта, 13:00

10 фотографий глупых рыжиков, которые влюбят в себя кого угодно

Коты, конечно, все с прибабахом, но, кажется, среди рыжиков процент глупышей намного больше. Собрали 10 уморительных фотодоказательств.

"Пришло время моему рыжику блистать", — TobyInHR.

Фото © Reddit / TobyInHR

Фото © Reddit / TobyInHR

"У кого коты в таких же "удобных" позах спят?" kooriwi.

Фото © Reddit / kooriwi

Фото © Reddit / kooriwi

"Она у меня дурашка", — khutulunsrule.

Фото © Reddit / khutulunsrule

Фото © Reddit / khutulunsrule

"Мой малыш сегодня застрял на дверце шкафа", — FranciscoEverywhere.

Фото © Reddit / FranciscoEverywhere

Фото © Reddit / FranciscoEverywhere

"Редкие кадры того, как Рыжик пытался воспользоваться мозгом, но у него не получилось", — itsjobear.

Фото © Reddit / itsjobear

Фото © Reddit / itsjobear

"Похоже, моему коту нравятся коробки", — No_Hunt7394.

Фото © Reddit / No_Hunt7394

Фото © Reddit / No_Hunt7394

"Мисс Стелла Бин. У моей малышки болезнь, из-за которой пища не может попасть в желудок без помощи гравитации... Вот одно из решений", — Proud-Armadillo-2403.

Фото © Reddit / Proud-Armadillo-2403

Фото © Reddit / Proud-Armadillo-2403

"Фернандо уверен, что его никто там не найдёт", — thegreatpumpkim.

Фото © Reddit / thegreatpumpkim

Фото © Reddit / thegreatpumpkim

"Беременная малышка", — rubic_x.

Фото © Reddit / rubic_x

Фото © Reddit / rubic_x

"Рыжий котик в оригинальной упаковке", — mulcher7.

Фото © Reddit / mulcher7

Фото © Reddit / mulcher7

10 котов, которые уже встали на задние лапы, а значит, и до порабощения мира недолго

10 котов, которые уже встали на задние лапы, а значит, и до порабощения мира недолго

Обложка ©

Reddit / mulcher7, TobyInHR

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Животные/ домашние питомцы
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров