10 фотографий глупых рыжиков, которые влюбят в себя кого угодно

"Пришло время моему рыжику блистать", — TobyInHR.

Фото © Reddit / TobyInHR

"У кого коты в таких же "удобных" позах спят?" — kooriwi.

Фото © Reddit / kooriwi

"Она у меня дурашка", — khutulunsrule.

Фото © Reddit / khutulunsrule

"Мой малыш сегодня застрял на дверце шкафа", — FranciscoEverywhere.

Фото © Reddit / FranciscoEverywhere

"Редкие кадры того, как Рыжик пытался воспользоваться мозгом, но у него не получилось", — itsjobear.

Фото © Reddit / itsjobear

"Похоже, моему коту нравятся коробки", — No_Hunt7394.

Фото © Reddit / No_Hunt7394

"Мисс Стелла Бин. У моей малышки болезнь, из-за которой пища не может попасть в желудок без помощи гравитации... Вот одно из решений", — Proud-Armadillo-2403.

Фото © Reddit / Proud-Armadillo-2403

"Фернандо уверен, что его никто там не найдёт", — thegreatpumpkim.

Фото © Reddit / thegreatpumpkim

Фото © Reddit / rubic_x

"Рыжий котик в оригинальной упаковке", — mulcher7.