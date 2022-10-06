10 огромных собак, поглядев на которых, вы точно захотите завести себе такую же
К большим собакам относятся настороженно — и не без причины. Но среди пушистых гигантов находятся такие милашки, что хочется переехать за город и завести себе сразу несколько псов.
"Большие собакены могут быть милашками тоже", — AntiTankieAction.
Фото © Reddit / AntiTankieAction
"x2", — theimaginaryzebra.
Фото © Reddit / theimaginaryzebra
"Когда осознал, что никакой ты не большой мальчик", — ToMuchFunAllegedly.
Фото © Reddit / ToMuchFunAllegedly
"Большим собакам тоже нужна любовь. Знакомьтесь с моей лучшей подружкой Мией", — Idevbot.
Фото © Reddit / Idevbot
"Наш нежный гигант Лерой", — myk_ec.
Фото © Reddit / myk_ec
"Всё ещё считает себя щеночком..." — Unicornglitteryblood.
Фото © Reddit / Unicornglitteryblood
"Может, Лола и огромная, но таких нежных псов я ещё не видела", — SelectStarAll.
Фото © Reddit / SelectStarAll
"Вчера встретила стокилограммового маламута! Большой — это мягко сказано", — jacksonpanda.
Фото © Reddit / jacksonpanda
"Наш гигант с сестричкой", — piojitos.
Фото © Reddit / piojitos
"Вот это я понимаю, большой пёс", — marknpablo.
Фото © Reddit / marknpablo
Животные/ домашние питомцы
Reddit / Idevbot, AntiTankieAction