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6 октября, 15:45

10 огромных собак, поглядев на которых, вы точно захотите завести себе такую же

К большим собакам относятся настороженно — и не без причины. Но среди пушистых гигантов находятся такие милашки, что хочется переехать за город и завести себе сразу несколько псов.

"Большие собакены могут быть милашками тоже", — AntiTankieAction.

Фото © Reddit / AntiTankieAction

Фото © Reddit / AntiTankieAction

"x2", — theimaginaryzebra.

Фото © Reddit / theimaginaryzebra

Фото © Reddit / theimaginaryzebra

"Когда осознал, что никакой ты не большой мальчик", — ToMuchFunAllegedly.

Фото © Reddit / ToMuchFunAllegedly

Фото © Reddit / ToMuchFunAllegedly

"Большим собакам тоже нужна любовь. Знакомьтесь с моей лучшей подружкой Мией", — Idevbot.

Фото © Reddit / Idevbot

Фото © Reddit / Idevbot

"Наш нежный гигант Лерой", — myk_ec.

Фото © Reddit / myk_ec

Фото © Reddit / myk_ec

"Всё ещё считает себя щеночком..." Unicornglitteryblood.

Фото © Reddit / Unicornglitteryblood

Фото © Reddit / Unicornglitteryblood

"Может, Лола и огромная, но таких нежных псов я ещё не видела", — SelectStarAll.

Фото © Reddit / SelectStarAll

Фото © Reddit / SelectStarAll

"Вчера встретила стокилограммового маламута! Большой — это мягко сказано", — jacksonpanda.

Фото © Reddit / jacksonpanda

Фото © Reddit / jacksonpanda

"Наш гигант с сестричкой", — piojitos.

Фото © Reddit / piojitos

Фото © Reddit / piojitos

"Вот это я понимаю, большой пёс", — marknpablo.

Фото © Reddit / marknpablo

Фото © Reddit / marknpablo

10 очаровательных фото мейн-кунов, доказывающих, что хорошего кота должно быть много

10 очаровательных фото мейн-кунов, доказывающих, что хорошего кота должно быть много

Обложка ©

Reddit / Idevbot, AntiTankieAction

Сергей Трофимов

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