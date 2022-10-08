Предсказания о России: К чему готовили русские старцы нашу страну в XXI веке Православные старцы были издревле известны как провидцы. Мир перед ними представал в совершенно ином виде — они знали то, чего не знал никто. 7 октября, 21:40 Обложка © Shutterstock

XVII – XX века

В XVII веке старец со Святой горы Афон Нил Мироточивый предсказал Европе в XXI веке "мерзости". Он пророчествовал, что европейцы, "подобно псам", будут блудить друг с другом на улицах европейских городов, покупать для растления детей и поклоняться дьяволу. Обычные люди будут делать в десятки раз больше зла, чем преступники.

Нил Мироточивый. Фото © Rebrik.livejournal.com

Ещё один православный старец — грек Аристоклий — в начале XX века предвидел революцию, "большую кровь" в России и предсказал эпидемию, которая начнётся в Китае и может уничтожить весь мир. Он же предсказал России большое будущее. "Все народы бросят Россию, — говорил грек, — откажутся от неё все державы. Начнутся в них беспорядки, но того бояться не надо. Явит Господь милость свою над Россией, и воссияет над ней крест Христов. Возвеличится она и станет маяком для всех народов земли".

Святой Косма Этолийский, живший в XVIII веке, предсказывал развращение христианских народов, появление технических новинок, вплоть до изобретения транспорта и телевизора, который он описывал как "дьявола в коробочке". Он же напророчествовал новое великое переселение народов: "Пойдут иные с юга на север, а другие — с севера на юг" — и рекомендовал не мешать процессу, потому что остановить их будет нельзя. То же будет и в России. Очевидно, он предвидел нашествие мигрантов. Считал, что разбойники будут носить дорогие одежды и жить в центре каждого города".

Старец иеромонах Нектарий Оптинский, живший в XIX веке, рассказывал о чудесном видении, которое было явлено ему во сне самим Христом и Его апостолом Петром. Они показали иеромонаху и революцию, и две мировые войны, и даже железный занавес, который отгородит Россию от других стран и за которым будет "преопасная вражда".

Называл старец и дату — 22-й год. Конечно, в конце XIX века люди думали, что он говорит о грядущем 1922-м, но, возможно, он имел в виду именно 2022-й. То, что цифра эта присутствует в его предсказаниях, — факт несомненный. Нектарий призывал русский народ каяться до этого времени. "А если не покаетесь, то погибнете", но он же предсказывал и грядущее величие России после падения коммунизма.

О величии России говорил и монах-провидец Авель, почивший в 1841 году. Он упоминал, что придёт к власти в России "стремительный Государь, Великий Всадник". Он обрушит меч свой на бандитов и воров. Будет предано суду пятеро ближайших "бояр". Один из них — судья, второй — беглый олигарх, третий — военачальник, четвёртый — рыжий, а пятый — умрёт в своей постели. После чего все бесы стремительно побегут из России, а вся Русь Святая возликует. Снова сольются воедино три народных древа (очевидно, три разъединённых ветви русского народа — великороссы, белорусы и малороссы); в России возродится самодержавие. Безбожное иго будет сброшено.

Современные пророчества

Почивший в 1974 году святой Паисий Святогорец признавал, что русские пережили много бед и частью разуверились в Боге. Он считал, что если народ Руси вспомнит о своём божественном предназначении, то Россия станет великой страной. Русские же станут "добрыми к миру" и "яростными к врагам". Возрождение страны начнётся в тот миг, когда "мир возликует", а "враги будут в ужасе". Старец был уверен, что Бог всегда будет помогать России. А в грядущей битве сил зла и добра русские заступятся за православных греков и сумеют объединить всех христиан под своими знамёнами.

Скончавшийся в 2011 году старец Стефан Карульский предсказывал скорое падение США и массовое бегство американцев в православные страны. Этот схимник жил в пещере, не имел никаких средств связи, но знал обо всём, что происходит на земном шаре. Он призывал всех православных молиться о московском правителе, которому "очень тяжело", и трижды повторил, что Путин — единственный настоящий христианин из всех правителей мира.

Фото © vk / Стефан Карульский

Отошедший к Богу в 2017 году архимандрит Кирилл Павлов, которого многие знают как героя Сталинграда, отстоявшего названный в его честь Дом Павлова, сомневался, что в Россию вернётся самодержавие, — слишком много поколений выросло в нашей стране без веры. Но даже он говорил, что Россия спасётся. А её церковь будет жива до скончания веков. Он говорил о грядущих суровых временах и призывал уезжать из городов и селиться в деревнях — на земле можно будет без проблем найти пропитание. Даже своим духовным детям он завещал покупать дома с колодцами и печками, чтобы ни от кого не зависеть. Он велел не бояться Сибири, ведь там в скором времени "расцветут сады". Перед смертью он призывал россиян готовиться к новым испытаниям, не паниковать, не унывать и не впадать в отчаяние, а принимать всё, что посылает Господь, спокойно, с надеждой на Его милость.

Самые новые пророчества известны от старцев, живших на Украине. Это Анатолий Киевский, Иона Одесский, Зосима Сокур. Лайф уже не раз о них писал. Все они предсказывали войну, церковный раскол и страшные испытания верующим и священникам, не отступившим от русской православной веры.

"Прокатится "колотня" по всей Русской земле!" — так говорил Иона Одесский. Анатолий Киевский предсказывал, что будут скакать в центре Киева переодетые бесы, а также появление на Крещатике огромной воронки, ведущей в метро, и её последующее затопление. А Иона ещё предсказывал, что война продлится "три Пасхи" и только последняя станет для России победной, а до неё будут кровь и голод на Украине. Все три монаха пророчествовали, что уберечься от бед можно будет лишь в России — "в ней будет вдоволь хлеба". Они же говорили, что на Киев в конце концов могут полететь и американские ракеты.

Иона Одесский. Фото © Pravoslavie.wik

Все эти пророчества были высказаны уже в текущем XXI веке. Но самое новейшее пророчество от Ионы Одесского было явлено в 2022 году. Старец Иона передал послание народу Донбасса: срочно отслужить благодарственный молебен на Саур-Могиле в честь иконы Богородицы Победительной. А в Москве следует пройтись Крестным ходом — за победу и сохранение русского воинства. Иначе Донбасс и Россию ждут страшные беды.

Иона напомнил, что Господь "стирает с карты мира неугодных" и что в духовном мире нет на ней уже и США, и некоторых стран Европы, в том числе Польши. Старец призвал русских людей вспомнить о вере в Бога, а русское воинство в полдень читать акафист Богородице. Священников же призвал помогать Русской армии и благословлять на бой так же, как это делал святой Сергий Радонежский.

Старец указал, что судьба мира может решиться на востоке в самом ближайшем будущем. И если восславят русские Богородицу, то качнётся чаша весов в нашу сторону и в битву с Западом может вступить Китай. Если же не послушается Русь, то спастись смогут только избранные.

Фото © Shutterstock Почему люди верят пророкам? 0 Нет пророка в своём отечестве Это связано с православными традициями и почитаниями старцев и монахов Потому что их предсказания сбываются

Авторы Александр Лаврентьев