Люди заменили старые вещи новыми, и это отличный повод увидеть, как быстротечно время
Со временем всё приходит в негодность, и мы это знаем. Но не так часто удаётся посмотреть на следы работы разрушительной силы. Собрали 10 кадров, которые покажут всё максимально наглядно.
"Кроксы, которые я носил на протяжении шести лет, и пара новеньких", — procrastinatador.
Фото © Reddit / procrastinatador
"Новая швейная игла и та, которой пользовались шесть месяцев", — cecikierk.
Фото © Reddit / cecikierk
"Новые и использованные электроды для моего ионизатора бассейна", — DrCapeBreton.
Фото © Reddit / DrCapeBreton
"Рабочие ботинки. Старые и новые", — Unfair-Leader.
Фото © Reddit / Unfair-Leader
"Мои новые рабочие штаны и те, что я носил полгода", — justsomeguyonEarth.
Фото © Reddit / justsomeguyonEarth
"Два одинаковых ластика-хомячка, но одному 15 лет, а другой я только что распаковала", — ValiumCupcakes.
Фото © Reddit / ValiumCupcakes
"50 баксов новыми купюрами и теми, что были в обороте", — cojiro98.
Фото © Reddit / cojiro98
"Старые и новые фигурки для монополии", — OverclockingUnicorn.
Фото © Reddit / OverclockingUnicorn
"Мои новые кроссовки и та же самая модель, которую я носил последние девять лет", — CubanHermes.
Фото © Reddit / CubanHermes
"Мой новый блокнот для полевых заметок и тот, которым я пользовался последние полгода", — hutch01.
Фото © Reddit / hutch01
Reddit / DrCapeBreton, cojiro98