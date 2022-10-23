Люди заменили старые вещи новыми, и это отличный повод увидеть, как быстротечно время

"Кроксы, которые я носил на протяжении шести лет, и пара новеньких", — procrastinatador.

Фото © Reddit / procrastinatador

"Новая швейная игла и та, которой пользовались шесть месяцев", — cecikierk.

Фото © Reddit / cecikierk

"Новые и использованные электроды для моего ионизатора бассейна", — DrCapeBreton.

Фото © Reddit / DrCapeBreton

"Рабочие ботинки. Старые и новые", — Unfair-Leader.

Фото © Reddit / Unfair-Leader

"Мои новые рабочие штаны и те, что я носил полгода", — justsomeguyonEarth.

Фото © Reddit / justsomeguyonEarth

"Два одинаковых ластика-хомячка, но одному 15 лет, а другой я только что распаковала", — ValiumCupcakes.

Фото © Reddit / ValiumCupcakes

"50 баксов новыми купюрами и теми, что были в обороте", — cojiro98.

Фото © Reddit / cojiro98

"Старые и новые фигурки для монополии", — OverclockingUnicorn.

Фото © Reddit / OverclockingUnicorn

"Мои новые кроссовки и та же самая модель, которую я носил последние девять лет", — CubanHermes.

Фото © Reddit / CubanHermes

"Мой новый блокнот для полевых заметок и тот, которым я пользовался последние полгода", — hutch01.