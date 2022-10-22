10 фото мишек, которые, судя по стереотипам, точно понравятся каждому русскому человеку

А у вас нет ощущения, что мы как-то не оправдываем стереотипы? Многие балалайки в руках не держали, да и медведей ни разу не видели. Исправляем это недоразумение: собрали 10 фото самых милых мишек.