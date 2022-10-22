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22 октября, 09:30

10 фото мишек, которые, судя по стереотипам, точно понравятся каждому русскому человеку

А у вас нет ощущения, что мы как-то не оправдываем стереотипы? Многие балалайки в руках не держали, да и медведей ни разу не видели. Исправляем это недоразумение: собрали 10 фото самых милых мишек.

"Большая медведица", — berrysu.

Фото © Reddit / berrysu

Фото © Reddit / berrysu

"Медвежата в слоумо", — Trinity-Starr.

Гиф © Reddit / Trinity-Starr

"Медведь-водяной!" L33Tech.

Фото © Reddit / L33Tech

Фото © Reddit / L33Tech

"Большой мальчик решил искупаться", — Drumma516.

Гиф © Reddit / Drumma516

"Потому что медведей много не бывает!" Rekaavi.

Фото © Reddit / Rekaavi

Фото © Reddit / Rekaavi

"Всем приятного аппетита", — kriskirby86.

Гиф © Reddit / kriskirby86

"Знакомьтесь с Отисом, чемпионом 2021 года и четырёхкратным победителем "Недели толстого медведя" в национальном парке "Катмай" на Аляске", — AaliyahK12.

Фото © Reddit / AaliyahK12

Фото © Reddit / AaliyahK12

"Хочется быть этим медведем — качаться и ни о чём не думать", — savage-dragon.

Гиф © Reddit / savage-dragon

"Ещё больше медведей!" LordCookieKarma.

Фото © Reddit / LordCookieKarma

Фото © Reddit / LordCookieKarma

"Гималайские медведи выглядят словно люди в костюмах мишек", — Aden-Wrked.

Гиф © Reddit / Aden-Wrked

10 огромных собак, поглядев на которых, вы точно захотите завести себе такую же

10 огромных собак, поглядев на которых, вы точно захотите завести себе такую же

Обложка ©

Reddit / L33Tech, LordCookieKarma

Сергей Трофимов

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