10 фото мишек, которые, судя по стереотипам, точно понравятся каждому русскому человеку
А у вас нет ощущения, что мы как-то не оправдываем стереотипы? Многие балалайки в руках не держали, да и медведей ни разу не видели. Исправляем это недоразумение: собрали 10 фото самых милых мишек.
"Большая медведица", — berrysu.
Фото © Reddit / berrysu
"Медвежата в слоумо", — Trinity-Starr.
Гиф © Reddit / Trinity-Starr
"Медведь-водяной!" — L33Tech.
Фото © Reddit / L33Tech
"Большой мальчик решил искупаться", — Drumma516.
Гиф © Reddit / Drumma516
"Потому что медведей много не бывает!" — Rekaavi.
Фото © Reddit / Rekaavi
"Всем приятного аппетита", — kriskirby86.
Гиф © Reddit / kriskirby86
"Знакомьтесь с Отисом, чемпионом 2021 года и четырёхкратным победителем "Недели толстого медведя" в национальном парке "Катмай" на Аляске", — AaliyahK12.
Фото © Reddit / AaliyahK12
"Хочется быть этим медведем — качаться и ни о чём не думать", — savage-dragon.
Гиф © Reddit / savage-dragon
"Ещё больше медведей!" — LordCookieKarma.
Фото © Reddit / LordCookieKarma
"Гималайские медведи выглядят словно люди в костюмах мишек", — Aden-Wrked.
Гиф © Reddit / Aden-Wrked
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Reddit / L33Tech, LordCookieKarma