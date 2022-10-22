Герои отдраили многолетнюю грязь, и любоваться этими преображениями — одно удовольствие
Да, прибираться любит мало кто. Но смотреть на результаты уборки других людей — это же совсем другое. Высшее удовольствие! По этому поводу собрали 10 удивительных примеров.
"Кто же знал, что эта плитка на самом деле оранжевая!" — ThatMusk.
Фото © Reddit / ThatMusk
"Чищу дорожку у двоюродной бабушки. Результат после первого захода", — logon4jumk.
Фото © Reddit / logon4jumk
"Терраса, которую не чистили 4,5 года, до и после долгожданной уборки", — BlueDanny1.
Фото © Reddit / BlueDanny1
"Почистил керхером стулья, которые провели на улице 25 лет", — DigStock.
Фото © Reddit / DigStock
"Почистил ванную для родственника, потому что он не может сделать это сам", — floralneuro.
Фото © Reddit / floralneur
"Почистила стул!" — Prestigious-Lie-8002 .
Фото © Reddit / Prestigious-Lie-8002
"Попробовала новое средство для уборки... какая-то магия", — thatsnotcoool.
Фото © Reddit / thatsnotcoool
"С помощью специальной "бритвы для тканей" воскресила старый шерстяной свитер", — halapi.
Фото © Reddit / halapi
"Запущенный теннисный корт до и после уборки", — i_enjoy_silence.
Фото © Reddit / i_enjoy_silence
"Когда бабуля сказала, что эту сковородку никто не чистил уже 30 лет..." — AlmightyOx.
Фото © Reddit / AlmightyOx
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Reddit / thatsnotcoool