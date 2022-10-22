Герои отдраили многолетнюю грязь, и любоваться этими преображениями — одно удовольствие

"Кто же знал, что эта плитка на самом деле оранжевая!" — ThatMusk.

Фото © Reddit / ThatMusk

"Чищу дорожку у двоюродной бабушки. Результат после первого захода", — logon4jumk.

Фото © Reddit / logon4jumk

"Терраса, которую не чистили 4,5 года, до и после долгожданной уборки", — BlueDanny1.

Фото © Reddit / BlueDanny1

"Почистил керхером стулья, которые провели на улице 25 лет", — DigStock.

Фото © Reddit / DigStock

"Почистил ванную для родственника, потому что он не может сделать это сам", — floralneuro.

Фото © Reddit / floralneur

Фото © Reddit / Prestigious-Lie-8002

"Попробовала новое средство для уборки... какая-то магия", — thatsnotcoool.

Фото © Reddit / thatsnotcoool

"С помощью специальной "бритвы для тканей" воскресила старый шерстяной свитер", — halapi.

Фото © Reddit / halapi

"Запущенный теннисный корт до и после уборки", — i_enjoy_silence.

Фото © Reddit / i_enjoy_silence

"Когда бабуля сказала, что эту сковородку никто не чистил уже 30 лет..." — AlmightyOx.