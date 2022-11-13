Звездолёт в теле амфибии: Зачем СССР понадобился секретный "охотник за авианосцами" Экспериментальный советский экранолёт создавали как машину для разведки, однако вскоре выяснилось, что уникальные решения могут помочь ВМФ СССР уничтожать подводные лодки противника. 13 ноября, 01:40 Фото © YouTube / Mustard / autoevolution.com

Противолодочные самолёты России и СССР

50 лет назад состоялся первый полёт самолёта ВВА-14, который должен был вывести отечественный авиапром на недосягаемый уровень. Самолёт-амфибия советского конструктора Роберто Бартини совмещал в себе функции гидросамолёта, бомбардировщика и торпедоносца.







ВВА-14 создавался для обнаружения подводных лодок как в полёте, так и на плаву, и мог стать частью авиационного противолодочного комплекса, состоящего из самолёта, поисково-прицельной системы "Буревестник", противолодочного оружия и системы заправки топливом на плаву.

Однако из-за разногласий в процессе доработки самолёт так и не был пущен в серийное производство. На его базе создали экраноплан 14М1П, который тоже в итоге застрял на стадии испытаний. В каком-то смысле современный самолёт-амфибия Бе-200 "Альтаир", стоящий на вооружении ВС РФ, является дальним родственником ВВА-14 и даже унаследовал часть его особенностей.

Оружие холодной войны

В 60–70-е годы в одной точке сошлись два фактора. С одной стороны, в стране трудились разработчики оружия, мыслившие на десятилетия вперёд, с другой — военный бюджет СССР постоянно увеличивался и средства на перспективные разработки выделялись колоссальные. По некоторым данным, в 1970 году военный бюджет СССР составлял 50 миллиардов рублей (20 из них шли на закупку оружия), или примерно 500 триллионов рублей в переводе на современные деньги.

Роберто Бартини. Фото © ixbt.com

Среди советских конструкторов авиационной и морской техники Роберто Бартини выделялся особо. Итальянский эмигрант, сбежавший от режима Муссолини, разрабатывал бомбардировщики в 30-х, прошёл через сталинские лагеря и спроектировал для СССР свыше 60 уникальных самолётов. Но, несмотря на талант и умение заглядывать за горизонт инженерной мысли, поддержку маршала Победы Жукова и опыт работы под началом конструктора Туполева, многие идеи Бартини считались невозможными для реализации.

В 1960 году ситуация с разработкой перспективной военной техники сдвинулась с мёртвой точки. Тогда в США приняли на вооружение двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету Polaris A-1, предназначенную для размещения на атомных подводных лодках (АПЛ). Руководство СССР опасалось, что натовские субмарины теперь могут незаметно подойти к берегу и произвести ракетный залп, который приведёт к катастрофическим разрушениям. ВМФ и ВВС срочно потребовались не только корабли, но и скоростные самолёты, способные дежурить в районах предполагаемого пуска. Практически сразу были реанимированы работы над перспективными самолётами Бартини Р-57, Е-57, а уже в 1961 году руководство заинтересовалось его проектом крупного самолёта-амфибии вертикального взлёта и посадки. Один из бывших инженеров проекта, специалист по испытаниям авиационных сплавов и металлов Андрей Щеглов, пояснил, что в решениях Бартини просматривался потенциал на десятки лет вперед.

Сейчас в моде гиперзвуковые технологии, которые Бартини прорабатывал ещё в те годы. Мы не могли понять, к чему такие решения, но через некоторое время речь пошла о скоростях, недостижимых для обычных самолётов, и всё начало вставать на свои места Андрей Щеглов Специалист по испытаниям авиационных сплавов и металлов

Вертикально взлетающая амфибия: характеристики

В 1962 году Бартини представил свою первую разработку — МВА-62, представлявшую собой "бесхвостку" с подъёмными двигателями в центроплане и маршевым двигателем в задней части. Плавучесть амфибии обеспечивали специальные поплавки в нижней части корпуса. Управлялось это устройство за счёт струйных и аэродинамических рулей. Корабль-самолёт, больше походивший на межпланетный космический корабль, имел катамаранную схему и мог держаться на плаву при шторме в 4–5 баллов. Это обстоятельство требовало от лётчиков особой подготовки, поэтому к тестовым полётам и управлению МВА-62 рассматривались в основном лётчики, имевшие опыт службы в ВМФ.

МВА-62 стал чем-то вроде тестового задания для Бартини. После того как проект был одобрен, утверждён и профинансирован, перед конструктором маячила перспектива создать полноценный универсальный (самолёт плюс экраноплан) продукт для серийного производства. Так МВА-62 эволюционировал в проект ВВА-14.

Основные работы по ВВА-14 велись в Подмосковье, но потом переместились в Таганрог — в КБ Бериева — ныне промышленный заповедник по производству уникальных машин. К производству было запланировано три прототипа ВВА-14, первый из которых был готов к 1972 году.

Никакого секрета в названии ВВА-14 нет. Аббревиатура расшифровывается просто: вертикально взлетающая амфибия. Тут с четырнадцатью двигателями. На самолёте было установлено два маршевых двухконтурных двигателя Д-30М с тягой по 6800 килограммов-сил, установленных в гондолах сверху центроплана, и 12 подъёмных турбореактивных двигателей РД-36-35ПР с тягой по 4400 килограммов-сил. Особенностью этой машины была способность взлетать без взлётно-посадочной полосы (ВПП) и длительное время находиться над поверхностью воды Андрей Щеглов Специалист по испытаниям авиационных сплавов и металлов

Экипаж самолёта-амфибии включал трёх человек, они располагались в носовой части. Длина аппарата составила 26 метров, размах крыла — 28 метров. Максимальная взлётная масса — 52 тысячи килограммов. Максимальная скорость — 760 км/ч. Скорость в режиме катамарана — 35 км/ч. Максимальная дальность полёта — 2400 км. В режиме экраноплана он совершал полёт на высоте 12 метров над поверхностью воды, при этом отличался устойчивостью и лёгкостью в управлении. Максимальная же высота полёта ВВА-14 — 10 км. Вооружение самолёта-амфибии включало в себя торпеды, мины и авиабомбы, в общей сложности 4 тонны боевой нагрузки, что много даже по меркам современных истребителей, не говоря уже о технике времён холодной войны. Основная конструкция была изготовлена из алюминиевых сплавов с антикоррозионным покрытием из кадмиевых сталей.

Про необычную форму корпуса эксперты спорят до сих пор. Фюзеляж с кабиной пилотов переходил в центроплан, где по бокам располагались два гигантских отсека с поплавками, а также системой наддува. Стреловидное горизонтальное и вертикальное оперение было разнесено, как это сейчас делают на истребителях. Отъёмные части крыла крепились к кессону (силовой части крыла и других элементов планера) центроплана (центральная часть крыла). Самолёт-амфибия в режиме экраноплана мог идти прямо над водой, благодаря чему был недосягаем для радаров, а также мог садиться практически на любую поверхность вертикально.

То, что сейчас очень ценят, — так называемый ЭПР (эффективная площадь рассеяния. — Прим. Лайфа) у ВВА-14 был на уровне первого "стелса" — американского F-117 Андрей Щеглов Специалист по испытаниям авиационных сплавов и металлов

Современные военные самолёты России

За необычный вид ВВА-14 прозвали Фантомасом и Змеем-Горынычем. Эксперты отмечали, что при взгляде на самолёт с земли он напоминал дракона из русских народных сказок.

С 1972 по 1975 год ВВА-14 выполнил 107 полётов, налетав 103 часа. Параллельно Бартини стал разрабатывать другие модификации самолёта-амфибии, включая экраноплан 14МП1.

Но самолёт так и не поступил в серийное производство. И на данный счёт существует несколько версий. Первая: военные оказались недовольны разработкой и посчитали её недостаточно эффективной для противолодочной борьбы. Считалось, что ВВА-14 несёт недостаточное количество ракет, при этом неизбежны технические проблемы из-за сложности конструкции. Они предпочли обычные самолёты. Вторая версия: заминка с производством двенадцати подъёмных турбовентиляторных РД-36-35ПР, за которые отвечало Рыбинское КБ моторостроения. После смерти Бартини в 1974 году работы над самолётом продолжались в течение двух лет, а потом всё внимание и финансирование было переключено на разработку противолодочного самолёта Ту-142МР (изделие МР) и самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Противолодочные задачи ВВА-14 могли решать имеющиеся на тот момент Бе-12, Ту-142 и Ил-38. Они не были настолько революционны и быстры, как детище Бартини, но, возможно, руководство решило, что "лучше синица в руке".

Другая разработка Бартини, экраноплан 14МП1, не выдержал испытаний, поскольку требовал множества доработок, чем никто заниматься не стал. Разработки Бартини в каком-то смысле получили развитие в самолёте А-40 "Альбатрос", а в наше время — уже в разработке Бе-200 "Альтаир", который производится и используется в настоящий момент и так же, как и ВВА-14, не имеет аналогов в мире.

Фото © Wikipedia Почему самолёт ВВА-14 не пустили в производство? 0 Слишком дорого Слишком сложно Бартини не смог договориться с начальством

Авторы Сергей Андреев