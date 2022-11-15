Наводчик для "Хаски": Что известно о новейшей российской системе космической разведки "Лиана" До полного развёртывания глобальной спутниковой космической разведки России всего один шаг. Главным оператором системы будет Военно-морской флот России — его новейшие подлодки следующего поколения. 15 ноября, 01:40 Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Что такое диффузия спутников

10 ноября стало известно, что руководство Минобороны РФ и командование ВМФ после ряда испытаний приняли активный разведывательный спутник "Пион-НКС" ("Космос-2550"). Это часть глобальной спутниковой космической морской разведки (МКРЦ) "Лиана", разработка которой ведётся с 2006 года. По замыслу военных, она должна была выполнить не только прямую задачу — наблюдать за корабельными группировками противника, но и устранить характерную для СССР "диффузию орбитальной группировки", когда один аппарат строился сразу под нескольких операторов.

Макет космического аппарата "Пион-НКС". Фото © ТАСС / Павел Кассин

Эксперты полагают, что после запуска второго спутника система "Лиана" будет готова и может включиться в работу. Известно, что в группировке новой МКРЦ уже есть пять действующих пассивных спутников серии "Лотос-С1", запущенных с декабря 2014 года по февраль 2021-го.

Летом прошлого года ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту головной спутник "Пион-НКС". Пуск прошёл штатно, и в заданное время космический аппарат попал на расчётную орбиту. Космические войска установили с ним связь, после чего начались испытания, которые теперь можно считать в полной мере завершёнными.

Скорость интернета на орбите

Система "Лиана" разработана на базе советской МКРЦ "Легенда". То есть это продолжение советской космической программы, но на качественно новом уровне.

Спутник "Пион-НКС" испытывали больше года — и наконец одобрили. Смысл в том, что для наших ВМФ это логическое продолжение старой советской системы радиотехнической разведки местоположения кораблей. "Лиана" позволяет обнаруживать из космоса вражеские корабли и даже наземные объекты при любой погоде Дмитрий Конаныхин Эксперт, популяризатор космонавтики

История "Лианы" началась с МРСЦ-1 "Успех" — системы, запущенной в эксплуатацию в 1965 году. Она состояла из корабельного и авиационного комплексов. В качестве целеуказателей использовались самолёты Ту-95РЦ и вертолёты Ка-25Ц. Они давали ракетным подлодкам координаты целей. Недостаток системы заключался в том, что Ту-95РЦ легко засекали локаторы противника — не заметить в небе такой самолёт тяжело.

Ка-25ПС авиации ВМФ СССР, 1987 год. Фото © Wikipedia

В 1978 году на смену "Успеху" пришла МКРЦ "Легенда", ставшая первой в мире системой морской космической разведки и целеуказания.

Из-за нестабильности работы полностью "Успех" заменить она не смогла, однако вывела разведку на новый уровень. В штате МКРЦ "Легенда" состояло около 30 спутников. Она нон-стопом мониторила тактическую обстановку в Мировом океане и отслеживала авианосные ударные группы (АУГ) противника. Полученную информацию передавала на корабли, подводные лодки и наземные пункты в режиме реального времени. "Легенда" держала под контролем все океаны и моря и при необходимости в любой момент могла выдать данные для стрельбы на дальнобойные системы, стоящие на кораблях.

В 1982 году во время Фолклендской войны "Легенда" позволила советскому Главному штабу ВМФ точно спрогнозировать начало высадки английского десанта на острове Южная Георгия. А запуск американских противоспутниковых систем в 80-е годы прошлого столетия во многом был обусловлен страхом президента Рейгана перед "Легендой".

Она состояла из пассивных (УС-П) и активных (УС-А) спутников, разработанных ОКБ-52 и ленинградским КБ "Арсенал". В расчёте орбит и взаимного расположения спутников для покрытия всей мировой акватории участвовал президент Академии наук Мстислав Келдыш. УС-П пеленговали объекты по электромагнитному излучению, по нему же определялся тип кораблей.

Спутники УС-А (вверху) и УС-П (внизу) из состава МКРЦ "Легенда". Фото © topwar.ru

УС-А, оснащённые РЛС двустороннего бокового обзора, вели мониторинг надводных целей в любую погоду и выдавали подробную информацию о направлении и скорости их движения. Также спутники "Легенды" оснащались двигателями для коррекции положения на орбите. У МКРЦ "Легенда" были свои минусы. Первый состоял в том, что активным спутникам не хватало солнечной энергии, поскольку более мощных накопителей ещё не изобрели. И поэтому на них ставили ядерные реакторы с термоэлектрическими преобразователями. В 1978 году обломки реактора одного из УС-А рухнули на территории Канады, из-за чего вспыхнул международный скандал. Мало того что Оттава потребовала от Москвы компенсации в три миллиона долларов — пришлось также на три года прекратить запуск активных спутников, чтобы поработать над их безопасностью.

К тому же информация со спутников на тот момент обрабатывалась слишком долго, в некоторых случаях до месяца, и это усложняло задачу и ставило эффективность разведки под вопрос. В 2006–2007 годах старая система прекратила своё существование. И как раз тогда началась разработка её преемницы — "Лианы".

Навигатор без интернета

Создавать систему на новой компонентной базе начали не случайно. В данный момент за Россией числится один из лучших кейсов высокоточного оружия в мире: есть не только носители гиперзвукового оружия, но и производятся малозаметные подлодки следующего поколения. Но все эти "Калибры", "Цирконы" и "Кинжалы" без современной системы наведения будут подобны слепым котятам. По своей сути "Лиана" — это навигатор без интернета, но только для военных. Она позволяет автономно и скрытно определять положение самых опасных объектов — авианосных ударных групп, подлодок с баллистическими или крылатыми ракетами.

Системе глобальной спутниковой космической морской разведки "Лиана" сегодня не нужно тридцать спутников, чтобы следить за передвижениями противника. Семи спутников — пяти пассивных и двух активных — для этого вполне достаточно, так как технологии наблюдения эволюционировали.

Активные спутники "Пион-НКС" не так прожорливы и опасны, как спутники УС-А системы "Легенда", им больше не нужны ядерные реакторы. За счёт оптимизации фотоэлектрических преобразователей им достаточно солнечной энергии. Если срок службы спутников УС-А составлял максимум 130 дней, после чего их приходилось заменять, то "Пион-НКС" рассчитан как минимум на семь лет, что существенно удешевит систему наблюдения.

Советские спутники УС-А и УС-П летали на низкой 250-километровой орбите. Спутники МКРЦ "Лиана" размещаются на круговых (геостационарных) орбитах высотой 800–900 километров, а в случае необходимости их можно поднять и до одной тысячи.

Как уже было сказано, в состав "Лианы" входят пассивные "Лотосы" и активные "Пионы". В процессе развёртывания группировки на базе "Лотоса-С" был разработан "Лотос-С1". Так что формально в состав "Лианы" входят спутники трёх типов: пассивные, модернизированные пассивные и активные.

Cпутник "Пион-НКС". Фото © gov.spb.ru

"Лотосы" — это станции РЛС, которые улавливают исходящие радиосигналы от кораблей вероятного противника. От них можно скрыться только в режиме полного радиомолчания, что для ударных соединений задача практически невозможная. Но "Пион-НКС" способен засекать даже те объекты, которые не излучают радиосигнал. Если "Легенда" контролировала весь Мировой океан, то в распоряжении "Лианы" и море, и суша, работает она в радиодиапазонах ионосферы и околоземного пространства.

"Пион-НКС" может без труда в заданном районе обнаружить объект размером с легковой автомобиль (такой эксперимент проводили в Сирии, и он оказался удачным). Данные, собранные "Лотосами" и "Пионами", в совокупности дают более точную информацию по интересующему объекту. Эти аппараты в ближайшем будущем помогут наводить на корабли потенциального противника российские подлодки проекта 885 "Ясень" и перспективные ударные подлодки типа "Хаски". Субмарины этих типов в ближайшее время будут вооружены гиперзвуковым оружием, точность которого благодаря МКРЦ "Лиана" будет практически ювелирной.

Ракетный крейсер "Грозный". Фото © Wikipedia Для чего военным пригодится "Лиана"? 0 Для охоты на авианосцы США Для слежения за кораблями НАТО Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев