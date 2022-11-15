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Наводчик для "Хаски": Что известно о новейшей российской системе космической разведки "Лиана"

До полного развёртывания глобальной спутниковой космической разведки России всего один шаг. Главным оператором системы будет Военно-морской флот России — его новейшие подлодки следующего поколения.

15 ноября, 01:40
<p>Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин</p>

Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Что такое диффузия спутников

10 ноября стало известно, что руководство Минобороны РФ и командование ВМФ после ряда испытаний приняли активный разведывательный спутник "Пион-НКС" ("Космос-2550"). Это часть глобальной спутниковой космической морской разведки (МКРЦ) "Лиана", разработка которой ведётся с 2006 года. По замыслу военных, она должна была выполнить не только прямую задачу — наблюдать за корабельными группировками противника, но и устранить характерную для СССР "диффузию орбитальной группировки", когда один аппарат строился сразу под нескольких операторов.

Макет космического аппарата "Пион-НКС". Фото © ТАСС / Павел Кассин

Макет космического аппарата "Пион-НКС". Фото © ТАСС / Павел Кассин

Эксперты полагают, что после запуска второго спутника система "Лиана" будет готова и может включиться в работу. Известно, что в группировке новой МКРЦ уже есть пять действующих пассивных спутников серии "Лотос-С1", запущенных с декабря 2014 года по февраль 2021-го.

Летом прошлого года ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту головной спутник "Пион-НКС". Пуск прошёл штатно, и в заданное время космический аппарат попал на расчётную орбиту. Космические войска установили с ним связь, после чего начались испытания, которые теперь можно считать в полной мере завершёнными.

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Скорость интернета на орбите

Система "Лиана" разработана на базе советской МКРЦ "Легенда". То есть это продолжение советской космической программы, но на качественно новом уровне.

Спутник "Пион-НКС" испытывали больше года — и наконец одобрили. Смысл в том, что для наших ВМФ это логическое продолжение старой советской системы радиотехнической разведки местоположения кораблей. "Лиана" позволяет обнаруживать из космоса вражеские корабли и даже наземные объекты при любой погоде

Дмитрий Конаныхин

Эксперт, популяризатор космонавтики

<p>Спутник "Пион-НКС" испытывали больше года — и наконец одобрили. Смысл в том, что для наших ВМФ это логическое продолжение старой советской системы радиотехнической разведки местоположения кораблей. "Лиана" позволяет обнаруживать из космоса вражеские корабли и даже наземные объекты при любой погоде</p>
<p>Спутник "Пион-НКС" испытывали больше года — и наконец одобрили. Смысл в том, что для наших ВМФ это логическое продолжение старой советской системы радиотехнической разведки местоположения кораблей. "Лиана" позволяет обнаруживать из космоса вражеские корабли и даже наземные объекты при любой погоде</p>

История "Лианы" началась с МРСЦ-1 "Успех" — системы, запущенной в эксплуатацию в 1965 году. Она состояла из корабельного и авиационного комплексов. В качестве целеуказателей использовались самолёты Ту-95РЦ и вертолёты Ка-25Ц. Они давали ракетным подлодкам координаты целей. Недостаток системы заключался в том, что Ту-95РЦ легко засекали локаторы противника — не заметить в небе такой самолёт тяжело.

Ка-25ПС авиации ВМФ СССР, 1987 год. Фото © Wikipedia

Ка-25ПС авиации ВМФ СССР, 1987 год. Фото © Wikipedia

В 1978 году на смену "Успеху" пришла МКРЦ "Легенда", ставшая первой в мире системой морской космической разведки и целеуказания.

Из-за нестабильности работы полностью "Успех" заменить она не смогла, однако вывела разведку на новый уровень. В штате МКРЦ "Легенда" состояло около 30 спутников. Она нон-стопом мониторила тактическую обстановку в Мировом океане и отслеживала авианосные ударные группы (АУГ) противника. Полученную информацию передавала на корабли, подводные лодки и наземные пункты в режиме реального времени. "Легенда" держала под контролем все океаны и моря и при необходимости в любой момент могла выдать данные для стрельбы на дальнобойные системы, стоящие на кораблях.

В 1982 году во время Фолклендской войны "Легенда" позволила советскому Главному штабу ВМФ точно спрогнозировать начало высадки английского десанта на острове Южная Георгия. А запуск американских противоспутниковых систем в 80-е годы прошлого столетия во многом был обусловлен страхом президента Рейгана перед "Легендой".

Она состояла из пассивных (УС-П) и активных (УС-А) спутников, разработанных ОКБ-52 и ленинградским КБ "Арсенал". В расчёте орбит и взаимного расположения спутников для покрытия всей мировой акватории участвовал президент Академии наук Мстислав Келдыш. УС-П пеленговали объекты по электромагнитному излучению, по нему же определялся тип кораблей.

Спутники УС-А (вверху) и УС-П (внизу) из состава МКРЦ "Легенда". Фото © topwar.ru

Спутники УС-А (вверху) и УС-П (внизу) из состава МКРЦ "Легенда". Фото © topwar.ru

УС-А, оснащённые РЛС двустороннего бокового обзора, вели мониторинг надводных целей в любую погоду и выдавали подробную информацию о направлении и скорости их движения. Также спутники "Легенды" оснащались двигателями для коррекции положения на орбите. У МКРЦ "Легенда" были свои минусы. Первый состоял в том, что активным спутникам не хватало солнечной энергии, поскольку более мощных накопителей ещё не изобрели. И поэтому на них ставили ядерные реакторы с термоэлектрическими преобразователями. В 1978 году обломки реактора одного из УС-А рухнули на территории Канады, из-за чего вспыхнул международный скандал. Мало того что Оттава потребовала от Москвы компенсации в три миллиона долларов — пришлось также на три года прекратить запуск активных спутников, чтобы поработать над их безопасностью.

К тому же информация со спутников на тот момент обрабатывалась слишком долго, в некоторых случаях до месяца, и это усложняло задачу и ставило эффективность разведки под вопрос. В 2006–2007 годах старая система прекратила своё существование. И как раз тогда началась разработка её преемницы — "Лианы".

Минобороны приблизило развёртывание "Лианы" в космосе

Минобороны приблизило развёртывание "Лианы" в космосе

Навигатор без интернета

Создавать систему на новой компонентной базе начали не случайно. В данный момент за Россией числится один из лучших кейсов высокоточного оружия в мире: есть не только носители гиперзвукового оружия, но и производятся малозаметные подлодки следующего поколения. Но все эти "Калибры", "Цирконы" и "Кинжалы" без современной системы наведения будут подобны слепым котятам. По своей сути "Лиана" — это навигатор без интернета, но только для военных. Она позволяет автономно и скрытно определять положение самых опасных объектов — авианосных ударных групп, подлодок с баллистическими или крылатыми ракетами.

Системе глобальной спутниковой космической морской разведки "Лиана" сегодня не нужно тридцать спутников, чтобы следить за передвижениями противника. Семи спутников — пяти пассивных и двух активных — для этого вполне достаточно, так как технологии наблюдения эволюционировали.

Активные спутники "Пион-НКС" не так прожорливы и опасны, как спутники УС-А системы "Легенда", им больше не нужны ядерные реакторы. За счёт оптимизации фотоэлектрических преобразователей им достаточно солнечной энергии. Если срок службы спутников УС-А составлял максимум 130 дней, после чего их приходилось заменять, то "Пион-НКС" рассчитан как минимум на семь лет, что существенно удешевит систему наблюдения.

Советские спутники УС-А и УС-П летали на низкой 250-километровой орбите. Спутники МКРЦ "Лиана" размещаются на круговых (геостационарных) орбитах высотой 800–900 километров, а в случае необходимости их можно поднять и до одной тысячи.

Как уже было сказано, в состав "Лианы" входят пассивные "Лотосы" и активные "Пионы". В процессе развёртывания группировки на базе "Лотоса-С" был разработан "Лотос-С1". Так что формально в состав "Лианы" входят спутники трёх типов: пассивные, модернизированные пассивные и активные.

Cпутник "Пион-НКС". Фото © gov.spb.ru

Cпутник "Пион-НКС". Фото © gov.spb.ru

"Лотосы" — это станции РЛС, которые улавливают исходящие радиосигналы от кораблей вероятного противника. От них можно скрыться только в режиме полного радиомолчания, что для ударных соединений задача практически невозможная. Но "Пион-НКС" способен засекать даже те объекты, которые не излучают радиосигнал. Если "Легенда" контролировала весь Мировой океан, то в распоряжении "Лианы" и море, и суша, работает она в радиодиапазонах ионосферы и околоземного пространства.

"Пион-НКС" может без труда в заданном районе обнаружить объект размером с легковой автомобиль (такой эксперимент проводили в Сирии, и он оказался удачным). Данные, собранные "Лотосами" и "Пионами", в совокупности дают более точную информацию по интересующему объекту. Эти аппараты в ближайшем будущем помогут наводить на корабли потенциального противника российские подлодки проекта 885 "Ясень" и перспективные ударные подлодки типа "Хаски". Субмарины этих типов в ближайшее время будут вооружены гиперзвуковым оружием, точность которого благодаря МКРЦ "Лиана" будет практически ювелирной.

Первый радиолокационный спутник морской разведки России заступил на боевое дежурство

Первый радиолокационный спутник морской разведки России заступил на боевое дежурство

https://static.life.ru/publications/2022/11/14/1421974209508.0442.jpg

Ракетный крейсер "Грозный". Фото © Wikipedia

Для чего военным пригодится "Лиана"?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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