8 "ошибок молодости", которые в старости заставят вас с улыбкой вспоминать былые деньки

Иногда некоторые испытывают стыд за своё неподобающее — как им кажется — поведение в прошлом. Воспоминания, которые так и лезут в голову, обычно перед сном, заставляют вздрагивать и сгорать от смущения. Но правильно ли мы делаем, обвиняя себя в глупости из-за некоторых принятых в юности решений? Вы никогда не задумывались, что уроки, вынесенные из этих ситуаций, не раз пригождались вам в жизни? Эти "ошибки молодости" на самом деле принесли пользу, и стыдиться их не нужно.

Попасть впросак с долгами

Самые правильные уроки, которые научили грамотно распоряжаться капиталом, — это как раз ошибки. Взять кредит, который в итоге не потянули в одиночку, или дать взаймы человеку и попрощаться с этими деньгами навсегда, ведь он так и не отдал долг. Все такие истории могут показаться стыдными, но, согласитесь, именно они показали вам, насколько важно учиться финансовой грамотности.

Быть неразборчивым в любви

Неразборчивые романтические связи помогли вам понять, какого человека вы хотите видеть рядом с собой. Фото © Shutterstock

Пойти на свидание с нелюбимым одноклассником или, если вы парень, девочкой с потока, которая сама настояла на встрече. Влюбиться в брутального байкера или глупую, но красивую блондинку. Все эти неразборчивые романтические связи помогли вам понять, какого человека вы хотите видеть рядом с собой. Вспоминая в более зрелом возрасте про нелепые свидания, вы лишь улыбнётесь — мол, каким безрассудным юнцом были.

Часто менять работу

Пока в юности нет большого количества обязательств — ипотеки, семьи, кредитов, коммунальных платежей — можно не держаться сильно за работу, которая не нравится. Почему некоторые считают, что пробовать себя в большом количестве разных профессий — плохо? Поверьте, вы только в плюсе: смогли развить множество навыков, а ещё найти дело по душе.

Следовать за мечтами

Разве мечты могут быть ошибками? Пусть наивные, несбыточные или недосягаемые, но именно они в юности были вдохновением. Из-за грёз вы старались, учились, пытались. С годами часто наши фантазии меняются и становятся более приземлёнными, но это не значит, что раньше вы были глупцом. Мечты стать звездой сцены, циркачом или медиком никак нельзя назвать ошибкой, пусть на данный момент вы и проживаете совершенно другой жизненный сценарий.

Позволять себе скандалить и спорить

Согласитесь, бывало в молодости такое настроение, когда хотелось поскандалить. Почему-то в те времена вы почти и не задумывались: а что же подумают люди вокруг. Шумели, кричали, отстаивали свою точку зрения или защищали личные границы. Возможно, после каких-то стычек с друзьями вы так поссорились, что перестали общаться, но именно это помогло научиться стоять на своём. К тому же вы поняли, каких взглядов придерживаетесь.

Экспериментировать со стилем и внешностью

Все хотя бы раз, но решались на такую "ошибку", даже среди консервативных жителей СССР были стиляги. Фото © Shutterstock

Во времена юношества и девочки, и мальчики хотят экспериментировать с внешностью и пробовать себя в разных образах. У кого не было неудачных стрижек? Не слушайте тех, кто отрицает этот факт. Все хотя бы раз, но решались на такую "ошибку" и не только: брились налысо, мазались мамиными синими тенями, слишком ярко красили волосы или по-смешному сочетали вещи в образе. Становясь объектом насмешек сверстников, кто-то понимал, что выделяться ему не нравится, а другие, наоборот, находили себя в этом. Так и чему тут стыдиться?

Загреметь в больницу по собственной неосторожности

Что может одновременно быть и ошибкой молодости, и весёлой историей, и уроком на будущее? Собственная неосторожность. Когда мы молоды, кажется, будто можем свернуть горы. Но из-за самомнения и попадаем в передряги, иногда такие, что доводят до больницы. Ушибы, вывихи и переломы — все последствия подросткового безумия научат будущего взрослого относиться к себе с большей ответственностью.

Часто ошибаться