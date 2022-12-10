Понты дороже денег: 5 иномарок на вторичном рынке, которые выглядят дороже, чем стоят Располагая сравнительно скромным бюджетом, можно обзавестись вполне респектабельным авто, но нужно быть внимательным при покупке. Выбираем иномарки, которые сейчас выгодно купить на вторичном рынке. 9 декабря, 23:40 Фото © Wikipedia

Какие машины покупают в России в 2022 году

По последним данным, сейчас россияне в рамках "серого" ввоза всё чаще заказывают среднеразмерные кроссоверы стоимостью от одного миллиона 800 тысяч рублей до трёх миллионов рублей из Южной Кореи, Европы и Японии. На вторичном рынке за эту и даже меньшую сумму можно присмотреть себе что-нибудь более интересное.

Audi A6 (C6)

Автомобиль Audi A6 C6. Фото © Wikipedia / Rudolf Stricker

Седан третьего поколения бизнес-класса, выпускавшийся с 2004 по 2011 год. Также в модельном ряду есть пятидверные универсалы.

Дизайн, разработанный Вальтером де Сильвой, в частности решётка радиатора Singleframe, выглядит консервативно, свежо и солидно. Разгон до 100 км/ч осуществляется за 4,5–10,4 секунды. Вместо ручника используется электромеханический стояночный тормоз, такой же, как стоит на Audi A8.

Кузов частично выполнен из алюминия, что не только снизило массу модели, но и сделало его устойчивым к коррозии и особенно пригождается в условиях российских дорог, покрываемых реагентами и солями. Это крылья и капот. После покупки рекомендуется обновить антикоррозийный слой пола багажника и лонжеронов пола. В данном списке — один из самых проверенных вариантов.

По данным специализированных сервисов, сегодня средняя цена за Audi A6 (C6) 2008-2011 года на вторичке составляет от одного до двух миллионов рублей.

Cadillac CTS

Cadillac CTS. Фото © Wikipedia / M 93

Если хочется что-то более "американское", Cadillac CTS — подходящий вариант. Этот автомобиль бизнес-класса в своё время пришёл на смену Cadillac Catera. Выпускался с 2002 по 2019 год. В 2007-м появилось второе поколение с изменённым дизайном, в 2009-м появилась версия универсал, а купе — в 2010-м. Cadillac CTS использует среднеразмерную платформу Sigma. По данным тест-драйвов, независимые передняя и задняя подвески обеспечивают больший комфорт на дороге. Модели, доступные на российском рынке, оснащены 2,8- либо 3,2-литровым бензиновым двигателем.

Если взять Cadillac CTS 2004 года, можно стать обладателем эксклюзивного, но при этом ремонтопригодного седана премиум-класса. Цены на седан Cadillac CTS на вторичном рынке колеблются в районе полутора-двух миллионов рублей.

VW Passat B7

VW Passat B7. Фото © Wikipedia / Kruglovsasha

При бюджете до полутора миллионов рублей можно обратить внимание на проверенный VW Passat седьмого поколения, выпускавшийся в разных модификациях с 2010 по 2014 год. Платформа автомобиля унифицирована с однотипными Audi А4 и А6. По популярности составляет конкуренцию Honda Accord и Toyota Camry.

Цены на вторичном рынке стартуют примерно с 700 тысяч рублей за возрастные автомобили. Следует внимательно выбирать автомобиль двадцатилетней давности, чтобы не пришлось вложить в ремонт сумму, превышающую его стоимость. Специалисты отмечают, что обслуживание при больших пробегах может обойтись в копеечку.

После начала поставок в Россию в рамках параллельного импорта на вторичном рынке начало появляться большое количество дизельных автомобилей в кузове универсал. Как правило, машины 2014–2015 годов выпуска привозятся в РФ с пробегом в 150 тысяч километров, однако их состояние может быть заметно лучше, чем у машин с аналогичным пробегом по России.

Volvo XC90

Volvo XC90. Фото © Wikipedia / Luftfahrrad

Шведский SUV — давняя любовь бережливых европейцев и прагматичных россиян. По словам автомобилистов, отлично подходит для большого города. Комплектовался двигателями 2.5 T и 2.9 T6, шестицилиндровым двигателем объёмом 3,2 литра, в 2005 году к линейке добавили двигатель 4.4 V8. Самый распространённый вариант — бензиновый, также встречаются дизельные и даже газовые.

Большинство Volvo XC90 оснащено автоматической коробкой передач, кондиционером, полным электропакетом, подогревом, устройством круиз-контроля. До сих пор считается одним из самых надёжных кроссоверов современности. Volvo XC90 II можно купить за 2,5 миллиона рублей, при покупке модели первого поколения с рестайлингом 2011 года можно уложиться в сумму до 1,5 миллиона рублей.

Chrysler 300C

Полноразмерный седан Chrysler 300 производился с 2004 года. Второе поколение Chrysler 300C дебютировало в 2011 году. Седан оснащался бензиновыми моторами V6 объёмом 2,7 литра мощностью в 193 л.с. и 3,5 литра с мощностью в 253 л.с., а также 5,7-литровым V8 семейства HEMI с мощностью в 340 л.с. Эта модель оснащена узлами от Mercedes-Benz W210 и W220. Габариты, вместительность, мощность и внушительный внешний вид делают эту машину одним из самых стильных автомобилей за приемлемые деньги. Специалисты отмечают, что при выборе надо обратить внимание на кромки кузовных элементов, низы дверей, зону завальцовки колёсных арок. Они подвержены коррозии. Chrysler 300C 2008 года с пробегом чуть больше 100 тысяч километров можно приобрести по цене в районе 1–1,5 миллиона рублей.

Как покупать машину на вторичном рынке

Прежде чем покупать машину мечты, нужно определить свой бюджет и прибавить к нему 15–20% от стоимости на ремонт. Далее выбрать две-три особенно полюбившиеся модели и отслеживать их на сайтах объявлений.

Брать нужно такой автомобиль, обслуживание которого по карману. Нет смысла брать седан бизнес-класса или внедорожник премиум-сегмента, если потом он будет пылиться в гараже, потому что у владельца нет денег на обслуживание. Потом нужно определить минимальную комплектацию, которая точно должна быть в автомобиле. Нужно учитывать, что автомобиль в среднем проходит 20–30 тысяч километров в год.

Автоэксперты советуют с осторожностью брать машины старше десяти лет и с пробегом свыше 200 тысяч километров. На варианты с сильно заниженной ценой вестись не стоит. Скорее всего, кто-то пытается сплавить видавший виды автохлам. Обязательно стоит проверить машину на ресурсах avtokod.mos.ru, ГИБДД, на сайте ФССП, по базе Федеральной нотариальной палаты и другим.

Фото © Wikipedia / Sébastien Rondet Стоит ли покупать автомобили из этого списка? 0 Можно, но нужно проверять Почему бы нет Нет, лучше взять новый, пусть и бюджетный

Авторы Евгений Самарин