Топ предсказаний: Какие события в 2023 году затмят ковид и Украину Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему Украина выбыла из главных угроз Запада и чем пугают аналитики. 22 декабря, 23:40 Фото © ТАСС / AP / Korean Central News Agency / Korea News Service AP

The National Interest, опубликовавший список главных рисков 2023 года и предсказавший их вероятность, исключил Украину из главных угроз 2023 года, выдвинув на первый план совершенно другие риски. Два высокопоставленных сотрудника Атлантического совета*, который имеет очень большой вес в американском и европейском академическом истеблишменте, Мэттью Берроуз и Роберт Мэннинг, пообещали миру десять новых ключевых рисков, так называемых поликризисов (то есть тех, которые встроены в другие и усугубляют всё вокруг), и распределили их по цветовой шкале.

Список главных рисков 2023 года от The National Interest. Инфографика © LIFE

Зелёный — низкая вероятность возникновения. Салатовый — средне-низкая. Жёлтый — средняя, оранжевый — средне-высокая и красный — высокая. "Средняя вероятность означает, что существует вероятность 50/50 того, что риск сыграет, как мы ожидаем, в этом году", — написали они, оставив читателей догадываться о том, какая процентная вероятность заложена в остальных цветах. Впрочем, всё анализировать не надо — десять ключевых рисков имеют либо красный, либо оранжевый, либо жёлтый цвет.

Голод и Иран

Фото © ТАСС / AP / Nathan Howard

Под красный цвет попадают аж четыре риска. И, как бы кому-то не показалось странным, среди них нет Украины. Первый риск — это отсутствие продовольственной безопасности. Как отмечают авторы, Всемирная продовольственная программа ООН обозначила "огненное кольцо" голода и недоедания, простирающееся по всему миру от Центральной Америки и Гаити через Северную Африку, Сахель, Гану, Центрально-Африканскую Республику и Южный Судан, а затем на восток к Африканскому Рогу, Сирии и Йемену, а также в Пакистан и Афганистан. Число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, с 2019 года резко возросло со 135 миллионов до 345 миллионов". И виноват в этом, как ни странно, даже не столько Путин, сколько рост цен на продовольствие, вызванный засухами, а также увеличением стоимости топлива и удобрений.

И авторы абсолютно правы, помещая этот риск в красную шкалу. В то время как Европа и Штаты называют базовыми ценностями права ЛГБТ, для сотен миллионов людей по всему миру такими ценностями является условная "чашка риса". И если эта чашка риса не будет им гарантирована, то этим людям просто нечего будет терять — по всему миру (и даже по некоторым странам ЕС) прокатятся голодные бунты.

Вопрос в том, кого они будут в этом винить? Путина? Или всё-таки коллективный Запад, манипулирующий ценами и санкциями в своих интересах? Ответ очевиден. Поэтому этот риск для Запада не только экономический, но и политический. Не говоря уже о террористическом — ведь, как отмечалось выше, голодным людям терять нечего.

Второй риск из красной зоны — конфронтация с Ираном и возможный переворот в этой стране. Опять же, не поспоришь. Шансы на возобновление ядерной сделки минимальны, иранская сторона говорит о рекордных темпах обогащения урана, а также рассматривает Россию как поставщика новейших систем вооружений, а значит, всё идёт к большой американской (а точнее — американо-израильско-саудовской) войне против Исламской Республики. Если, конечно, Соединённые Штаты не извернутся и не попробуют использовать нынешние протесты в Иране для организации госпереворота.

Тут действительно сложно найти какой-то мирный выход из ситуации. Да, администрация США может занять пассивную позицию и ждать, пока иранское руководство станет сговорчивее, но подобное ожидание (особенно на фоне конфликта с Россией) чревато как проблемами с более ястребиными союзниками из Тель-Авива и Эр-Рияда, так и непониманием со стороны коллективного Запада. Американцы должны проявить силу в отношении тех, кто нарушает установленные ими правила. Примерно наказать их. И если в отношении России это сделать нельзя, то Иран может стать вполне подходящей жертвой.

Изоляция и нерукопожатность

Фото © Shutterstock

Третий "красный" риск — это "усугубление дефицита международного сотрудничества". Страны всё чаще и чаще пытаются решать свои проблемы не просто самостоятельно, но и без достижения компромисса с другими государствами, у которых в этой проблеме тоже есть свой интерес. Причём сотрудничества нет даже внутри коллективного Запада, в рамках подконтрольных ему институтов. "В отсутствие дальнейших действий со стороны многосторонних институтов для решения сегодняшних проблем легитимность западного либерального порядка после Второй мировой войны будет подорвана, особенно в глазах многих стран Глобального Юга", — пишут авторы.

Ну а кто в этом виноват? Кто сделал невозможным равноправное международное сотрудничество благодаря тому, что постоянно попирает права других? Кто обнулил вероятность сотрудничества между Востоком и Западом потому, что не воспринимал (и не воспринимает) Восток как суверенных игроков? Кто постоянно пытается кинуть своих партнёров, даже из числа союзников? Ответ очевиден — Соединённые Штаты сами создали этот риск и сами сейчас от него страдают.

Наконец, четвёртый риск — это "изменение климата". Стандартный пункт в любом перечне угроз миропорядку, составляемом западными либералами, — и потому единственный из всех четырёх, с которым можно и нужно не согласиться. Например, авторы сетуют, что "призывы к поэтапному отказу от ископаемого топлива были заблокированы нефтедобывающими государствами", хотя они должны были быть заблокированы любыми здравомыслящими людьми, понимающими, что на сегодняшний день единственной альтернативой (да и то не во всех сферах) ископаемому топливу является ядерная энергетика. Самый чистый вид энергии, который, однако, не пользуется популярностью у экологов и тех, кто пилит миллиарды на проектах "возобновляемой энергетики".

Китай и Украина

Фото © Shutterstock

Ещё одним "стандартным" пунктом у западных экспертов является Украина. Однако авторы Атлантического совета поместили её не в красную, а в оранжевую зону. Потому что они пишут не о какой-то глобальной войне, в которую может перейти украинский конфликт, — для них "кризисом" является "усталость от Украины на Западе, которая может угрожать продолжению жизненно важной поддержки этой страны".

Вообще-то, этот кризис как раз нужно бы засунуть в красную шкалу, ведь он фактически неизбежен. Он уже разворачивается. Британцы и американцы требуют аудита денег, немцы отказываются давать танки, поляки (пусть и спустившие на тормозах удар киевской ракетой, убившей двух граждан Польши) системно готовятся к оккупации западноукраинских территорий, а европейские бюрократы подсчитывают сотни миллиардов долларов, потерянных из-за конфликта на Украине и его последствий, например массовой миграции предприятий из Старого Света в Новый, к дешёвому газу. И все эти процессы щедро приправляются демонстративным хамством Зеленского, который постоянно что-то требует у Запада и которого издание Politico чуть ли не прямым текстом назвало шантажистом, а также не меньшим хамством "укробешенцев", наводнивших Европу и требующих их содержать.

Помимо Украины, впрочем, есть ещё четыре оранжевых кризиса. И некоторым из них этот цвет идёт куда больше. Например, углубление напряжённости в американо-китайских отношениях. По их мнению, к существующим разногласиям (по Тайваню, торговле, правам человека, территориальным претензиям КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях) добавляются опасные тренды 2023 года. Они включают в себя как торговую войну, так и победу в Конгрессе республиканцев, придерживающихся ещё более жёстких позиций в китайском вопросе.

По сути, конфликт между КНР и США неизбежно перетечёт из ценностной и экономической составляющей в военную — хотя бы в войну на периферии. Однако эта угроза вполне справедливо закреплена не за красной шкалой, потому что данный конфликт ожидается не в 2023 году, а чуть позднее. Ни США (занятые на Украине), ни Китай (усиленно накапливающий жирок) не спешат открыто выяснять отношения, считая, что время играет на их стороне.

Долги и разделы

Фото © Shutterstock

Ещё одним "оранжевым" является долговой кризис — та его часть, которая связана с долгами развивающихся стран. "54 страны с низким и средним уровнем дохода имеют "серьёзные долговые проблемы". На эти страны приходится 18% населения мира, более 50% людей, живущих в крайней нищете, и 28 из 50 стран мира, наиболее уязвимых к изменению климата", — пишут авторы. Далеко не факт, что все эти страны смогут успешно пережить мировой экономический кризис, который уже сейчас разворачивается на планете. Поэтому нас вполне могут ждать банкротства, перевороты или даже локальные войны.

Также к оранжевым кризисам относят возникновение "технополяризированной и фрагментированной системы". Под ней авторы понимают попытки ряда стран добиться импортозамещения в области высоких технологий, например в производстве полупроводников. По мнению авторов, "рынки всех промышленных товаров, скорее всего, будут фрагментированы, что приведёт к увеличению затрат (инфляции) и уменьшению выбора для потребителей". "По данным ВТО, в более долгосрочной перспективе разделение мировой экономики на два автономных блока — западный и китайский — приведёт к снижению мирового ВВП как минимум на 5%. И это больше, чем ущерб от финансового кризиса 2007–2008 годов", — продолжают авторы.

Пишут они всё правильно, вот только забывают отметить, что именно вызвало такое стремление к отнюдь не дешёвому импортозамещению. Забывают сказать, что это американцы со своими санкциями и презрением к им же самим установленным стандартам свободной торговли вынудили всех заняться импортозамещением, дедолларизацией торговли, а также многими другими процессами. Процессами, которые фрагментируют наш единый мир.

Ракеты и трансформация задолженности

Фото © ТАСС / EPA / KCNA

Наконец, последней оранжевой угрозой авторы называют ситуацию на Корейском полуострове, где товарищ Ким готовится провести очередные по счёту ядерные испытания. Однако тут господа Берроуз и Мэннинг несколько преувеличивают. Северокорейские испытания вряд ли приведут к глобальному кризису, ведь товарищ Ким не делает ничего из того, что он (или его отец) не делал бы раньше. Да, они проводят ядерные испытания, однако при этом не переходят красных линий, не делают ничего принципиально нового (как во времена Трампа, когда КНДР успешно испытала ракету-носитель, которая была способна донести ядерный заряд до территории США). Поэтому этот кризис можно вполне записывать в жёлтую шкалу.

Ту, где, по автору, есть лишь один кризис из десяти — "рост по спирали мирового долга". То есть не развивающихся стран, а всех государств мира. По словам авторов, "как корпоративный долг нефинансовых компаний (88 трлн долларов, около 98% мирового ВВП), так и совокупный долг государств, корпораций и домохозяйств (290 трлн долларов к третьему кварталу 2022 г.) увеличиваются в течение последних четырёх-пяти лет". Причём крупнейшим должником на сегодняшний день являются Соединённые Штаты. Их госдолг уже достиг 30 триллионов долларов, и они не понимают, как этот долг сейчас выплачивать, поскольку американская экономика как жила, так и продолжает жить за счёт внешних заимствований (из-за чего объём долга постоянно растёт).

Ну, точнее, не понимают, как это сделать в мирное время — война же всё спишет. В силу географических и иных причин США после Первой мировой превратились из мирового должника в мирового кредитора, а Вторая мировая сделала их самой богатой страной мира. И не хотелось бы сейчас повторять подобный опыт.

Авторы Геворг Мирзаян