Итоги года: Возрождение Саур-Могилы и Вечный огонь у мемориала "Непокорённым"

8 сентября 2022 года состоялось торжественное открытие мемориального комплекса на Саур-Могиле, приуроченное ко Дню освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. Здесь во время Великой Отечественной шли ожесточённые бои.

Глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин (слева направо) во время открытия мемориала Саур-Могила в ДНР. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В 1941-м, когда немецкие войска оккупировали Донбасс, ими была занята и высота с отметкой 277,9 метра. Она являлась господствующей в округе и имела стратегическое значение. В ясную погоду с Саур-Могилы можно увидеть Азовское море, до которого отсюда примерно 100 километров. На вершине Саур-Могилы после оккупации Донбасса фашисты устроили укреплённый пункт 6-й армии вермахта. Его в июле 1943-го и начали штурмовать советские солдаты, прорвавшие фронт у реки Миус. Это название — Миус-фронт — тоже укоренилось в истории освобождения Донбасса. Но занятую высоту нашим воинам удержать не удалось — и к концу месяца фашисты снова заняли Саур-Могилу. К исходу лета 1943-го красноармейцы смогли выбить противника с господствующей высоты. Но какой ценой! Красная армия при этом понесла огромные потери. Чтобы защититься от летящих в них гранат и пуль, советским бойцам приходилось прикрываться телами своих убитых однополчан. В последние дни августа 1943-го Саур-Могила стала братской могилой для советских воинов. В 1959-м на высоте поставили первый памятник погибшим. На монументе, сооружённом из местного известняка, сообщалось, что 5-я ударная армия потеряла 23 238 солдат и офицеров.

В 1965-м на Саур-Могиле состоялось открытие масштабного мемориального комплекса — проект скульпторов Флориана Коцюбинского, Ивана Горового и Ксанфия Кузнецова. Рядом с лестницей, по которой можно подняться к стеле, расположили пилоны, посвящённые пехоте, танкистам, артиллеристам и лётчикам. Также тут появилась большая надпись: "Берегите, берегите, берегите мир!" Но в 2014-м мемориальный комплекс на Саур-Могиле был фактически разрушен во время боёв.

Восстанавливали памятный монумент за рекордные 90 дней. На объекте было задействовано 270 военных строителей. Также в восстановлении мемориала участвовали добровольцы из студенческих отрядов из 18 регионов страны. Исторический облик Саур-Могилы был воссоздан полностью, также была восстановлена Аллея Славы и все её пилоны: "Слава пехоте", "Слава танкистам", "Слава артиллеристам" и "Слава лётчикам". Помимо торжественной церемонии открытия на Саур-Могиле прошёл концерт. Над одним из самых знаковых мест Донбасса прозвучали классические произведения, песни военных лет, а также патриотические современные композиции.

Вид на мемориальный комплекс Саур-Могила. Фото © AP Photo / Alexei Alexandrov

Ещё одним знаковым событием года стало открытие памятника "Непокорённые", приуроченное к 80-летию со дня Великого подвига "Молодой гвардии". В церемонии приняли участие: первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, а также глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Почётные гости посетили музей "Молодая гвардия" в Краснодоне, почтили память молодогвардейцев, возложив цветы к Вечному огню. Затем они открыли отреставрированный Российским военно-историческим обществом памятник молодогвардейцам "Непокорённые". У подножия мемориала создана аллея с портретами молодогвардейцев. Впервые в истории памятника был зажжён Вечный огонь.

Юнармейцы во время открытия мемориального комплекса молодогвардейцам "Непокорённые" после реставрации и расширения, ЛНР. Фото © ТАСС / Александр Река

В ходе церемонии в Краснодоне Кириенко передал директору музея звезду Героя России, присвоенную комиссару молодогвардейцев Виктору Третьякевичу.

Мемориал "Непокорённые" сооружён на месте казни гитлеровцами членов комсомольского подполья "Молодая гвардия", которые наряду с партизанскими отрядами мужественно боролись с врагом на оккупированной фашистами территории. В организации участвовал 71 молодой краснодонец, из них 55 — погибли. Самому младшему молодогвардейцу едва исполнилось 14 лет, большинство были 18-летними.

Всех захваченных подпольщиков немцы подвергали изощрённым пыткам. Когда члены "Молодой гвардии" отказались выдавать информацию о деятельности местных партизанских отрядов, их вывезли за город, убили и сбросили в шурф шахты № 5.

Эта история стала широко известна после того, как Красная армия освободила Краснодон 14 февраля 1943 года. Первые сообщения о ней появились в местных газетах, затем 15 сентября 1943 года в газете "Правда" вышел очерк Александра Фадеева "Бессмертие".