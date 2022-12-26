Зачем Киев возрождает самое кровавое карательное подразделение Политолог Дмитрий Родионов — о том, что новый "Азов" быстро последует за прежним, только вот в плен больше никого брать не будут. 11756 11756 Обложка © ТАСС / ZUMA / Str

Новые батальоны

На Украине решили возродить печально знаменитый полк "Азов"*. При этом процесс идёт публично и с невероятной помпой. В новое подразделение приглашают добровольцев, в том числе при помощи рекламы на центральных каналах Незалежной.

"Мы ждём мотивированных добровольцев, желающих защищать Украину в рядах профессионального подразделения", — заявил представитель полка. Сообщается, что уже сформировано два батальона, набирают третий. При этом в составе нового полка есть бойцы, находившиеся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

История карательного подразделения

Стоит напомнить немного истории. "Азов" изначально, с первых дней конфликта в Донбассе, базировался в Мариуполе. С началом военной операции этот город стал одним из основных направлений для удара союзных сил, а "Азов" — одной из главных целей. При этом вместо того, чтобы отойти из города, удержать который не было шансов, азовцы решили держать там оборону, превратив его в мощнейший укрепрайон.

Судя по всему, сделано это было вовсе не из чувства патриотизма. Накануне СВО, когда Украина сама готовилась напасть на Донбасс, в город, который активно накачивали оружием, приезжал "хозяин Мариуполя" — олигарх Ринат Ахметов. Судя по всему, после начала СВО было решено разыграть там спектакль в стиле "Сталинград 2.0", где "Азову" отводилась главная роль.

Так и вышло. Союзные войска район за районом освобождали город, загнав нацистов и остатки ВСУ на комбинат "Азовсталь", после чего вся мощь украинской пропаганды начала транслировать на весь мир образ "героических защитников, которым грозит неминуемая гибель от голода, жажды и недостатка лекарств". Была организована пропагандистская кампания под названием Save Azov, Украина даже на Евровидении вылезла с этой темой. Весь мир должен был расчувствоваться и начать что есть сил давить на Россию, чтобы та позволила эвакуировать "защитников". Непонятно только, что мешало им уйти до этого. Вернее, понятно: спектакля не вышло бы.

"Защитники" сами верили, что их вытащат с "Азовстали", требуя процедуры экстракшн, для чего главари нацбата Денис Редис и Станислав Калина, а также примкнувший к ним командир морпехов Сергей Волына записывали трогательные видео, рассылая их по Всемирной сети.

Однако, осознав, очевидно, что никто им не поможет, кроме них самих, и что голодная смерть, которую они на словах были готовы принять, чтобы не сдаться врагу, может оказаться настоящей реальностью, главари боевиков всё же решили выйти с поднятыми руками.

Для чего возрождают "Азов"

Потом, правда, главарей обменяли на российских военных, сейчас они остаются интернированными в Турции. Речь идёт, подчеркну, о медийных персонажах. Остальные в большинстве своём находятся в российских тюрьмах и ждут суда за военные преступления. Можно говорить о том, что "Азов" в Мариуполе потерпел полное поражение, точнее, разгром. Какой смысл его возрождать?

Вообще-то, это только в древние времена потерпевшие поражение и утратившие боевые знамёна подразделения расформировывали. Сейчас всё по-другому. И разбитый в пух и прах (вернее, так тоже говорить не совсем корректно, поскольку нацисты толком не воевали, прикрываясь мирными жителями, в отличие от тех же морпехов, у которых они ещё и еду отбирали на "Азовстали") "Азов" ещё не раз будет использован в пиар-целях.

Невольно приходит на ум параллель с другой армией другой страны, которая для азовцев, несомненно, была и будет примером для подражания (я о 6-й армии вермахта, уничтоженной под Сталинградом).

Напомню, после этого разгрома геббельсовская пропаганда пыталась выставить его примером стойкости германского духа:

"Высшее командование вермахта заявляет, что битва за Сталинград закончена. Верная своему долгу 6-я армия фельдмаршала Паулюса полностью уничтожена превосходящими силами противника. Но эта жертва не напрасна. Армия погибла, чтобы Германия могла жить!" — говорилось в сообщении ставки фюрера от 3 февраля 1943 года.

Разумеется, в нём ни слова не было о том, что речь идёт не об уничтожении, а о сдаче в плен. Сегодня такие вещи скрыть уже труднее, и киевские наследники Геббельса этим и не заморачиваются, они мастерски научились превращать любую зраду в перемогу.

Ещё одна интересная параллель. Уже в марте 1943-го — менее чем через месяц после сдачи Паулюса и его вояк — Гитлер возродил 6-ю армию, набрав её с нуля, и снова отправил на Восточный фронт, откуда она благополучно отступала потом со всем вермахтом до самого Берлина и сдалась армии США в мае 1945-го.

Очевидно, новый "Азов" в итоге разделит судьбу старого, возможно, даже раньше, ведь в прежнем батальоне всё же были идейно мотивированные на войну нацисты, а кого наберут в новый — ещё не известно, как и то, готовы ли они будут вообще воевать. А то одно дело — вступить в ряды "героического подразделения", чтобы фоточки потом девушке слать, а другое — реальная война.

Учитывая, что набор добровольцев идёт по телевизору, можно предположить, что качество нового "материала" будет соответствующее.

Сегодня от наших бойцов поступает информация о том, что Киев перебрасывает западных наёмников на Лисичанский участок фронта из-за бегства с этих позиций военнослужащих ВСУ, которые не выдерживают напряжения. Можно предположить, что и героический пыл "младоазовцев" также быстро улетучится.

Показательны масштаб и помпезность всего этого. Как пишут СМИ, Владимир Зеленский сразу же загорелся этой идеей, проголосовал за это двумя руками. Натуральное шоу.

И ведь никто в мире, наверное, и не вспомнит, что "Азов" — это откровенные нацисты. Это признали в США на уровне Конгресса и Госдепа, то есть и законодательной, и исполнительной власти. В недавно принятом проекте бюджета на 2023 год отдельно прописан запрет на финансирование "Азова".

Как никого не смущает и то, что киевская власть давно стала носителем идеологии "Азова", идеологии человеконенавистничества, которая в 2014-м ещё казалась маргинальным явлением, а сегодня стала мейнстримом. Это в Киеве "Азову" пытаются создать ореол мучеников и героев. А в Донбассе это название ассоциируется с палачами — хуже гитлеровцев…

Можно ли представить себе, что в Германии вдруг решили возродить СС или гестапо? Думаю, вряд ли. Немцы сполна расплатились за всё это, а вот Украине только предстоит.

Впрочем, у молодых ещё есть шанс не совершить военных преступлений. А вот старым придётся ответить.

В начале месяца стало известно, что в Донецке завершилось расследование дел о военных преступлениях в отношении бойцов ВСУ и полка "Азов", материалы переданы в суды города.

Так что трибунал над этими нелюдями будет. И, возможно, хоть это кого-то отрезвит…

* Запрещённая в России организация.

Авторы Дмитрий Родионов