6 абсурдных привычек иностранцев, от которых воротит россиян Оглавление Не умеют готовить Общественные прачечные Каждый день — новый наряд Узкопрофильное образование Вечное 1 апреля Не кормят детей грудным молоком Русские люди отчего-то склонны обольщаться другими народами: французами, немцами, американцами. Тем сильнее бывает разочарование. 162579 162579 Обложка © Shutterstock

Не умеют готовить

Бесполезно обсуждать с американцами тонкости приготовления различных блюд. Подавляющее большинство из них не готовит, а питается в заведениях общепита или заказывает еду на дом, даже если в доме есть дети. Даже если много детей! Пицца, кола, уличный фастфуд в Нью-Йорке, чай в пакетиках — чтобы не заваривать, кофе из "Старбакса" с собой в автобус.

В 1990-е для россиян это было целое открытие. Открылось это, как правило, накануне отъезда бизнес-партнёров, когда российская сторона устраивала прощальную вечеринку, когда мужчины ещё обсуждают дела, а женщины на скорую руку строгают салатики. Вот тут-то и выяснялось, что хвалёные американские бизнесвумен не умеют даже огурцы и помидоры в салат порезать: они либо наотрез отказывались принимать в этом участие, а если принимали, то только переводили продукты.

Конечно, в те времена россиянки согласно кивали головой: "Наверное, им это не особенно нужно. Ведь они зарабатывают деньги!" Теперь уже ясно: способность самому приготовить себе еду и накормить родных, а также что-то вырастить своими руками в трудные времена может спасти вам жизнь. Впрочем, американцы не так просты: женщины из богатых семей, как правило, умеют готовить и часто сами готовят своей семье из дорогих экопродуктов. Ну а остальные как-то обходятся без этого.

Общественные прачечные

Для многих эмигрантов это настоящий треш — пользоваться общественными прачечными. Ведь в них стирают все и всё и не особо заморачиваются предварительным застирыванием. Простыни из-под немощного старика, коврики из-под собаки, загаженное бельё, обувь — всё стирается в общем баке.

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Говорят, общественные прачечные придумал знаменитый Аль Капоне, который с их помощью самым натуральным способом "отмывал" деньги, полученные нелегальными путями. А теперь это прибыльный бизнес, который поддерживается по нескольким причинам. Во-первых, владельцы домов, сдающие квартиры, опасаются протечек, во-вторых, принудительной вентиляции в домах нет, в-третьих, коммунальная система устроена таким образом, что подключить стиральную машину практически невозможно: канализация может просто не выдержать напора воды от слива. А модернизировать дома никто не собирается. Никакой реновации!

До сих пор в США работает больше 40 тысяч прачечных — ландроматов. Одна стирка стоит 3–4 доллара. На семью в неделю уходит 15 долларов. В месяц — минимум 60. В переводе на рубли это очень дорого.

Для российских хозяюшек такое положение вещей немыслимо. Многие просто побрезгуют стирать бельё в машинах, где стирают свои вещи и бездомные. Причём в прачечную не находишься, ведь большинство россиян стирают каждый день, а то и несколько раз в день, если речь идёт о каких-то особо полюбившихся вещах повседневной носки. Закинул вечером в машину грязную рубашку, повесил через 15–30 минут на вешалку — утром у тебя свежая вещь. Как раз под цвет глаз.

Каждый день — новый наряд

В 1990-х эта особенность американцев восхищала бедных советских граждан. У американцев действительно недопустимо ходить в одной и той же одежде (пусть даже и чистой) изо дня в день. Если какая-нибудь школьница на следующий день придёт в тех же самых джинсах и в той же самой блузке, что и вчера, весь класс решит, что она не ночевала дома. Вопросов будет очень много!

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Показательный эпизод был в своё время в фильме "Муха". Там главная героиня, увидев главного героя — гениального учёного — в той же одежде, в какой он был накануне, с упрёком замечала, что он не меняет её. В ответ учёный распахивал свой платяной шкаф и демонстрировал девице рядами висевшие совершенно одинаковые рубашки и одинаковые пиджаки. Вот такую своеобразную защиту выработал человек от общественного мнения.

Между прочим, в 1990-е годы, когда США буквально захватывали нашу страну, они привлекали в свои фирмы лучшие умы СССР именно возможностью получать дополнительные и довольно солидные по тогдашним меркам выплаты "на одежду". С одной стороны, вроде бы и неплохая привычка. Объясняется, кстати, просто — всю одежду надо стирать всё в той же общественной прачечной. То есть её должно быть много!

А с другой стороны... Хорошо, что в России одежда должна быть чистой и немятой и прикрывать всё, что следует прикрывать. А уж сколько её у кого — это личное дело каждого. Некоторым нравится месяцами ходить в одних и тех же любимых джинсах или к каждому наряду повязывать одну и ту же бандану. А у других одежда из шкафов вываливается — носить не переносить. И это нормально.

Узкопрофильное образование

Американское образование отличается своеобразием, и большая часть граждан не получает его классического варианта. Здесь — знаю, здесь — не знаю, а здесь и знать не хочу. "Откуда вы приехали?" — спрашивает, белозубо улыбаясь, хозяйка маленького кафе подъехавшего байкера. "Из Германии!" — приветливо отвечает тот. "А как это? Там же море!" — недоумевает владелица кафе. "Так мост же построили!" — не теряется мотоциклист.

В армии ГДР в своё время ходил анекдот на эту тему. Американская база, класс для занятий. Инструктор вызывает к доске солдата и просит на карте найти Монголию. Солдат долго водит носом по карте, наконец вздыхает и говорит: "Может быть, она на другой стороне?" На самом деле весь мир для американцев "на другой стороне" и совершенно для них не важен.

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Но это история с бородой. Российские школьники, попавшие в американские школы, с удивлением обнаруживают, что их сверстники и даже учителя искренне считают, что у них кровь голубого цвета. "А что? Ведь вены же синие!" А красной она становится только в том случае, если каким-то немыслимым образом реагирует с воздухом. Почему не с солнечным светом, непонятно.

В России хотя бы старшее поколение имеет обширные знания обо всём на свете и умеет анализировать поступающую информацию. Хочется верить, что новая система образования будет не хуже.

Вечное 1 апреля

Если знакомый американца перестаёт быть полезным, то, как правило, дружба заканчивается. Заметьте, никто особо и не скрывает такого отношения. Самые популярные реалити-шоу заточены именно на это. "Я его обманул!" — радуется кто-нибудь из героев очередных "Гаражных войн", уведя из-под носа у приятеля куш или же продав ему ненужный хлам.

А чего удивляться, если в стране всё заточено именно на получение прибыли, остальное не важно. Что делает русский человек, если у него закончились капли в глаза, которыми он пользуется. Идёт в аптеку и покупает. Что приходится делать американцу? Сначала надо записаться к врачу, затем прийти на приём, заплатить ему минимум сотню баксов за то, чтобы эскулап выписал рецепт, который он выписывал пациенту уже не один раз.

Причём врач выпишет столько капель, чтобы пациент как можно раньше снова пришёл к нему и принёс деньги. И так неделя за неделей. Именно по этой же причине американцы считают просто так гуляющих людей крайне подозрительными. Гуляют просто так и никому не платят деньги. Безобразие! Надо вызвать полицию.

Не кормят детей грудным молоком

Интересная особенность: в США в буквальном смысле выросло поколение людей, которые никогда не пробовали материнского молока. До года их кормили искусственным питанием для детей, а с года переводили на взрослую пищу. Несмотря на тот факт, что ВОЗ якобы пытается переломить ситуацию в пользу грудного вскармливания, такое положение вещей во многих штатах сохраняется и сейчас. Действительно, зачем кормить ребёнка натуральным, полноценным, но совершенно бесплатным продуктом, когда можно заставить его родителей покупать задорого детские смеси?

Весной 2022 года ситуация дошла до абсурда: когда завод по производству детской смеси в Стерджисе закрылся, несколько младенцев попали в больницу из-за истощения. Матери просто не знали, чем их кормить. Своего молока у них уже не было, а что-то придумать, как это делали крестьянки в СССР во время войны, они не могли, потому что во всём слушались своих педиатров. А педиатры и сами не знали, чем выкармливать младенцев в такой ситуации.

В России такое просто невозможно: тут же набежали бы тётушки, бабушки и просветили бы бедняжку, что ребёнка можно выкармливать молочными кашами, кисломолочными продуктами, козьим молоком и вообще чем угодно. Но лучше, конечно, ребёнка кормить материнским молоком — крепче будет.

Авторы Александр Лаврентьев