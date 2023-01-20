Украина усилила мобильные группы ПВО на белорусском направлении
Украинское командование создало 19 дополнительных мобильных групп ПВО на севере страны
Командование украинской армии увеличило количество мобильных групп ПВО на севере страны. Об этом доложила в пятницу пресс-служба Генштаба страны со ссылкой на распоряжение командующего объединённых сил украинской армии Сергея Наева. Напомним, что на севере Украина граничит с Белоруссией, через которую осуществляется связь со странами Балтии.
Группы создаются на базе адаптированных к боевым условиям внедорожников Ford F250 и Ford F350.
"Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населёнными пунктами севера и северо-запада Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее авиация России и Белоруссии приступила ко второму этапу учений в составе РГВ. Лётчики работают на трёх аэродромах: Мачулищи, Барановичи и Лида. Так, на последнем, например, отрабатываются обход систем ПВО и нанесение ударов по аэродромам условного противника.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo