Украина усилила мобильные группы ПВО на белорусском направлении

Командование украинской армии увеличило количество мобильных групп ПВО на севере страны. Об этом доложила в пятницу пресс-служба Генштаба страны со ссылкой на распоряжение командующего объединённых сил украинской армии Сергея Наева. Напомним, что на севере Украина граничит с Белоруссией, через которую осуществляется связь со странами Балтии.

Группы создаются на базе адаптированных к боевым условиям внедорожников Ford F250 и Ford F350.

"Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населёнными пунктами севера и северо-запада Украины", — говорится в сообщении.