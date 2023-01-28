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28 января, 09:30

10 примеров великолепия русского дизайна, глядя на которые не понимаешь, плакать или смеяться

Русскому народу под силу многое, но давайте будем честны, дизайн — явно не наша сильная сторона. Собрали 10 примеров великолепия русского дизайна, которые рассмешат кого угодно.

"Город Хабаровск. Центральный рынок", — Дарья Фёдорова.

Фото © VK / russdiz / Дарья Фёдорова

Фото © VK / russdiz / Дарья Фёдорова

"Чебулье/Оливьек"

Фото © VK / russdiz / Антон Кузнецов

Фото © VK / russdiz / Антон Кузнецов

"Он так и говорит: "Не 💩, подумай"

Фото © VK / russdiz

Фото © VK / russdiz

"Как он убирается? У него же лапки!"

Фото © VK / russdiz / Вероника Филаретова

Фото © VK / russdiz / Вероника Филаретова

"Для него и для неё", — Анна Дубровная.

Фото © VK / russdiz / Анна Дубровная

Фото © VK / russdiz / Анна Дубровная

"Дарим искренние эмоции "Ах. Ух. Сойдёт)"

Фото © VK / russdiz / Роман Ланин

Фото © VK / russdiz / Роман Ланин

"Интересно, что же там внутри"

Фото © VK / russdiz / Helen Heaven

Фото © VK / russdiz / Helen Heaven

"Раменское, Московская область", — Глеб Далматов.

Фото © VK / russdiz / Глеб Далматов

Фото © VK / russdiz / Глеб Далматов

"Почему тропинка не к холодильнику?"

Фото © VK / russdiz / Маша Петлина

Фото © VK / russdiz / Маша Петлина

"Это настолько нелепо, что кажется хорошо продуманным"

Фото © VK / russdiz / Nemo Nobody

Фото © VK / russdiz / Nemo Nobody

15 смешных записей наших детей, которые они оставили в дневничках, а сейчас поделились с миром

15 смешных записей наших детей, которые они оставили в дневничках, а сейчас поделились с миром

Обложка ©

VK / russdiz / Nemo Nobody

Сергей Трофимов

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