10 примеров великолепия русского дизайна, глядя на которые не понимаешь, плакать или смеяться
Русскому народу под силу многое, но давайте будем честны, дизайн — явно не наша сильная сторона. Собрали 10 примеров великолепия русского дизайна, которые рассмешат кого угодно.
"Город Хабаровск. Центральный рынок", — Дарья Фёдорова.
Фото © VK / russdiz / Дарья Фёдорова
"Чебулье/Оливьек"
Фото © VK / russdiz / Антон Кузнецов
"Он так и говорит: "Не 💩, подумай"
Фото © VK / russdiz
"Как он убирается? У него же лапки!"
Фото © VK / russdiz / Вероника Филаретова
"Для него и для неё", — Анна Дубровная.
Фото © VK / russdiz / Анна Дубровная
"Дарим искренние эмоции — "Ах. Ух. Сойдёт)"
Фото © VK / russdiz / Роман Ланин
"Интересно, что же там внутри"
Фото © VK / russdiz / Helen Heaven
"Раменское, Московская область", — Глеб Далматов.
Фото © VK / russdiz / Глеб Далматов
"Почему тропинка не к холодильнику?"
Фото © VK / russdiz / Маша Петлина
"Это настолько нелепо, что кажется хорошо продуманным"
Фото © VK / russdiz / Nemo Nobody
VK / russdiz / Nemo Nobody