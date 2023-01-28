30 вопросов, которые помогут сблизиться на первых свиданиях и узнать, что за человек перед вами

Наверняка вы хотя бы раз попадали в ситуацию, когда на первом свидании с предполагаемым партнёром в беседе появлялись неприятные паузы. И замолкали вы не из-за скуки, а, наоборот, потому что от собеседника хотелось узнать как можно больше. А как правильно и плавно подступиться — было непонятно. Подготовили небольшую шпаргалку, как разговорить человека и познакомиться поближе. Эти вопросы подразумевают развёрнутые ответы, поэтому никакими "да" или "нет" отделаться не получится.

Вопросы о взглядах на жизнь и дружбу

Такие простые, но важные вопросы помогут понять, кто сидит перед вами: обаятельный, неуверенный в себе или заносчивый человек. Фото © Freepik

Готовы поспорить: вы никогда и не подозревали, что ответы на определённые вопросы по этим темам могут рассказать достаточно многое о человеке. Вы разузнаете о его планах и стремлениях, определите репутацию в круге общения, его или её самооценку. Важно обращать внимание не только на сам ответ, но и на то, как его произносят: без энтузиазма, злятся или нахваливают себя, с раздражением, восторгом, смехом и т.д. Часть характеристики уже окажется у вас в кармане, как и знание, что собеседник представляет собой... хотя бы поверхностное.

За что тебя любят и уважают друзья?

Что для тебя значит хороший день? Какой он и что происходит?

Ты веришь в карму? Почему?

По какому критерию обычно выбираешь мобильный телефон: бренд, наличие опций, внешний вид, советы приятелей?

Каким было твоё самое большое расстройство в жизни? Как ты его пережил?

Что может тебя рассмешить?

А из-за чего обычно грустишь?

Какая у тебя есть самая весёлая история, связанная с друзьями или коллегами?

Если ты начинаешь злиться, из-за чего?

Какое хобби ты всегда хотел попробовать, но до сих пор не решился?

Вопросы о детстве

Расспросите собеседника о детстве. Мечты и фантазии отлично охарактеризуют его или её. Фото © Freepik

Узнайте о том, что заставляло маленькую девочку верить в чудеса или мальчика плакать от счастья. То есть расспросите о времени, когда мы ещё позволяли себе мечтать. Детские воспоминания неплохо характеризуют отвечающего. Стремления, фантазии, надежды — всё это до сих пор живёт внутри взрослого, просто немного спрятано. Услышать об этом — наполовину понять человека.

О какой работе ты мечтал в детстве?

В какие кружки ходил или какими хобби занимался?

На кого были похожи твои родители?

О чём ты с детства мечтаешь, но пока так и не сделал этого? Почему?

Чего ты больше всего боялся, когда был ребёнком?

Что было раньше такого, чего нет сейчас, но хочется это вернуть?

Какой суперсилой ты хотел бы обладать?

Тебе повезло, будучи подростком, оказаться на концерте любимой группы или певца? Что запомнилось?

Как ласково в детстве тебя называли родственники? Какая история у этого прозвища?

Чего родители не знают о тебе?

Вопросы о межличностных отношениях

Вопросы на тему взаимоотношений крайне важны — они определяют цели и устремления человека. Фото © Freepik

Ну и, конечно же, не забывайте на первой встрече узнавать о предпочтениях потенциального партнёра. Порой страсть затмевает всё, и понятно, что вы слишком разные, становится намного позже. Чтобы заранее обезопасить себя от провала и не трепать нервы, задайте возможной второй половинке несколько или все вопросы из этого раздела. Вы услышите ответы о самом главном: что именно девушке или парню важно в отношениях, какая у неё/него цель, что может сильно ранить или, наоборот, воодушевить. Знание таких нюансов поможет построить гармоничные и здоровые отношения, если вы оба захотите продолжить видеться.

Что может мгновенно вызвать в тебе отторжение к человеку?

Какое было твоё самое ужасное свидание?

Представь, что у тебя есть целых 24 часа, чтобы сделать что угодно и остаться безнаказанным. Чем займёшься?

Какой лучший комплимент ты когда-либо получал?

Как складываются твои отношения с родителями?

Как относишься к сексу на одну ночь?

Какие твои любимые качества в партнёре?

Что бы ты никогда не простил себе в отношениях? А другому?

Что для тебя значит любить?

Что самое романтичное для тебя когда-либо делали?