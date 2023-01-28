30 вопросов, которые помогут сблизиться на первых свиданиях и узнать, что за человек перед вами
Узнавать нового человека иногда достаточно тяжело: слишком много всего хочется выяснить, а понимания, с какой стороны подступиться, нет. Если у вас такая же проблема, ловите наши лайфхаки.
Наверняка вы хотя бы раз попадали в ситуацию, когда на первом свидании с предполагаемым партнёром в беседе появлялись неприятные паузы. И замолкали вы не из-за скуки, а, наоборот, потому что от собеседника хотелось узнать как можно больше. А как правильно и плавно подступиться — было непонятно. Подготовили небольшую шпаргалку, как разговорить человека и познакомиться поближе. Эти вопросы подразумевают развёрнутые ответы, поэтому никакими "да" или "нет" отделаться не получится.
Вопросы о взглядах на жизнь и дружбу
Такие простые, но важные вопросы помогут понять, кто сидит перед вами: обаятельный, неуверенный в себе или заносчивый человек. Фото © Freepik
Готовы поспорить: вы никогда и не подозревали, что ответы на определённые вопросы по этим темам могут рассказать достаточно многое о человеке. Вы разузнаете о его планах и стремлениях, определите репутацию в круге общения, его или её самооценку. Важно обращать внимание не только на сам ответ, но и на то, как его произносят: без энтузиазма, злятся или нахваливают себя, с раздражением, восторгом, смехом и т.д. Часть характеристики уже окажется у вас в кармане, как и знание, что собеседник представляет собой... хотя бы поверхностное.
- За что тебя любят и уважают друзья?
- Что для тебя значит хороший день? Какой он и что происходит?
- Ты веришь в карму? Почему?
- По какому критерию обычно выбираешь мобильный телефон: бренд, наличие опций, внешний вид, советы приятелей?
- Каким было твоё самое большое расстройство в жизни? Как ты его пережил?
- Что может тебя рассмешить?
- А из-за чего обычно грустишь?
- Какая у тебя есть самая весёлая история, связанная с друзьями или коллегами?
- Если ты начинаешь злиться, из-за чего?
- Какое хобби ты всегда хотел попробовать, но до сих пор не решился?
Вопросы о детстве
Расспросите собеседника о детстве. Мечты и фантазии отлично охарактеризуют его или её. Фото © Freepik
Узнайте о том, что заставляло маленькую девочку верить в чудеса или мальчика плакать от счастья. То есть расспросите о времени, когда мы ещё позволяли себе мечтать. Детские воспоминания неплохо характеризуют отвечающего. Стремления, фантазии, надежды — всё это до сих пор живёт внутри взрослого, просто немного спрятано. Услышать об этом — наполовину понять человека.
- О какой работе ты мечтал в детстве?
- В какие кружки ходил или какими хобби занимался?
- На кого были похожи твои родители?
- О чём ты с детства мечтаешь, но пока так и не сделал этого? Почему?
- Чего ты больше всего боялся, когда был ребёнком?
- Что было раньше такого, чего нет сейчас, но хочется это вернуть?
- Какой суперсилой ты хотел бы обладать?
- Тебе повезло, будучи подростком, оказаться на концерте любимой группы или певца? Что запомнилось?
- Как ласково в детстве тебя называли родственники? Какая история у этого прозвища?
- Чего родители не знают о тебе?
Вопросы о межличностных отношениях
Вопросы на тему взаимоотношений крайне важны — они определяют цели и устремления человека. Фото © Freepik
Ну и, конечно же, не забывайте на первой встрече узнавать о предпочтениях потенциального партнёра. Порой страсть затмевает всё, и понятно, что вы слишком разные, становится намного позже. Чтобы заранее обезопасить себя от провала и не трепать нервы, задайте возможной второй половинке несколько или все вопросы из этого раздела. Вы услышите ответы о самом главном: что именно девушке или парню важно в отношениях, какая у неё/него цель, что может сильно ранить или, наоборот, воодушевить. Знание таких нюансов поможет построить гармоничные и здоровые отношения, если вы оба захотите продолжить видеться.
- Что может мгновенно вызвать в тебе отторжение к человеку?
- Какое было твоё самое ужасное свидание?
- Представь, что у тебя есть целых 24 часа, чтобы сделать что угодно и остаться безнаказанным. Чем займёшься?
- Какой лучший комплимент ты когда-либо получал?
- Как складываются твои отношения с родителями?
- Как относишься к сексу на одну ночь?
- Какие твои любимые качества в партнёре?
- Что бы ты никогда не простил себе в отношениях? А другому?
- Что для тебя значит любить?
- Что самое романтичное для тебя когда-либо делали?
Кстати, помимо увлечённости в беседе есть ещё несколько признаков, которые подскажут: вы нашли своего человека. Какие сигналы дадут понять, что с человеком вы будете счастливы? Читайте по ссылке ниже.
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