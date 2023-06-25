10 неожиданных фото, показывающих, чего ждать, когда решаешься на пирсинг
Пирсинг — вещь весьма непредсказуемая. Некоторые могут столкнуться с воспалениями или даже инфекциями... но это все и так знают. Собрали 10 последствий пирсинга, о которых вы и не догадывались.
"Я проколола нос ещё в 90-х и с тех пор не ношу там украшения. Но мне каждый день приходится прочищать прокол, чтобы не было никаких последствий", — Crowella_DeVil.
Фото © Reddit / Crowella_DeVil
"Если вы сделаете пирсинг носа бридж, вас будут постоянно останавливать незнакомцы на улицах, чтобы спросить, больно ли это", — GizmoMachine.
Фото © Reddit / GizmoMachine
"Мне уже пора прекращать ездить к себе в родной город, а то каждый раз всё заканчивается новым проколом в ухе", — nreppep.
Фото © Reddit / nreppep
"Сделала прокол нижней губы и поняла, что он вообще не по центру..." — nidopug.
Фото © Reddit / nidopug
"Может ли пирсинг выглядеть "профессионально"? Думаю, у меня получилось", — CatrickDaddy.
Фото © Reddit / CatrickDaddy
"После прокола разросся хрящ. Вот, пришлось удалять. До операции и два дня спустя", — 9znc11.
Фото © Reddit / 9znc11
"Сегодня проколол септум, но чувствую себя очень некомфортно с ним. Как вам, не странно? Мои друзья говорят, что это всё хорошо, но не знаю", — su11yv4n.
Фото © Reddit / su11yv4n
"Этот парень продел провода от наушников через свои проколы", — joserele.
Фото © Reddit / joserele
"Пирсинг на языке оставляет следы, когда я ем мороженое", — Foodforfaeries.
Фото © Reddit / Foodforfaeries
"Может, кому-то понравится мой пирсинг? Моя семья ~ НЕНАВИДИТ ~ то, что я сделала", — piercing.
Фото © Reddit / piercing
Reddit / Crowella_DeVil, Foodforfaeries