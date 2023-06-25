10 неожиданных фото, показывающих, чего ждать, когда решаешься на пирсинг

"Я проколола нос ещё в 90-х и с тех пор не ношу там украшения. Но мне каждый день приходится прочищать прокол, чтобы не было никаких последствий", — Crowella_DeVil.

Фото © Reddit / Crowella_DeVil

"Если вы сделаете пирсинг носа бридж, вас будут постоянно останавливать незнакомцы на улицах, чтобы спросить, больно ли это", — GizmoMachine.

Фото © Reddit / GizmoMachine

"Мне уже пора прекращать ездить к себе в родной город, а то каждый раз всё заканчивается новым проколом в ухе", — nreppep.

Фото © Reddit / nreppep

"Сделала прокол нижней губы и поняла, что он вообще не по центру..." — nidopug.

Фото © Reddit / nidopug

"Может ли пирсинг выглядеть "профессионально"? Думаю, у меня получилось", — CatrickDaddy.

Фото © Reddit / CatrickDaddy

"После прокола разросся хрящ. Вот, пришлось удалять. До операции и два дня спустя", — 9znc11.

Фото © Reddit / 9znc11

"Сегодня проколол септум, но чувствую себя очень некомфортно с ним. Как вам, не странно? Мои друзья говорят, что это всё хорошо, но не знаю", — su11yv4n.

Фото © Reddit / su11yv4n

"Этот парень продел провода от наушников через свои проколы", — joserele.

Фото © Reddit / joserele

"Пирсинг на языке оставляет следы, когда я ем мороженое", — Foodforfaeries.

Фото © Reddit / Foodforfaeries

"Может, кому-то понравится мой пирсинг? Моя семья ~ НЕНАВИДИТ ~ то, что я сделала", — piercing.