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8 марта, 10:00

10 фото кроликов, которые откроют вам их настоящую сущность и уничтожат миф о белых и пушистых зверушках

"Белый и пушистый как кролик"... В итоге эти животные стали воплощением чего-то очаровательного и невинного. Но так ли это на самом деле? Ответ — в 10 фотографиях в подборке ниже.

"Похоже, он хорошенько подзарядился, когда попытался сгрызть мою зарядку для телефона вчера", — Marti Austin.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

"Я не какал на диван. Когда я прискакал сюда, оно тут уже лежало!" Marcel Anthony Wade Wilson.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

"Вот что она думает о том, что мы не делимся с ней завтраком", — Bonnie Hudson.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

"Эта грустная мордочка означает, что я ужасная мама, которая не дала погрызть вкусняшку. И под вкусняшкой я имею в виду провод от моего роутера WiFi", — Chelle McLachlan.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

"Откуда ты вообще достал провод? От чего он? Зачем?" Molly Kate Sullivan.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

"Фрэнк и дырка в ковре, который он сам и сгрыз", — Tracy Van Zante.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

"Он прекрасно осознаёт, что делает", — Nico Jan.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

"Моя девочка уже успела угоститься", — Heather Muneio-Smith.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

"Новые "парики" в коллекции. Эти сделаны из набивки очаровательной подушки на диване", — Chloé Yin.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

"Так кто выиграет эту гонку?" Cat Levick.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

10 ленивых пушистиков, глядя на которых мы можем только позавидовать

10 ленивых пушистиков, глядя на которых мы можем только позавидовать

Обложка ©

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes

Сергей Трофимов
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