10 фото кроликов, которые откроют вам их настоящую сущность и уничтожат миф о белых и пушистых зверушках
"Белый и пушистый как кролик"... В итоге эти животные стали воплощением чего-то очаровательного и невинного. Но так ли это на самом деле? Ответ — в 10 фотографиях в подборке ниже.
"Похоже, он хорошенько подзарядился, когда попытался сгрызть мою зарядку для телефона вчера", — Marti Austin.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes
"Я не какал на диван. Когда я прискакал сюда, оно тут уже лежало!" — Marcel Anthony Wade Wilson.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes
"Вот что она думает о том, что мы не делимся с ней завтраком", — Bonnie Hudson.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes
"Эта грустная мордочка означает, что я ужасная мама, которая не дала погрызть вкусняшку. И под вкусняшкой я имею в виду провод от моего роутера WiFi", — Chelle McLachlan.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes
"Откуда ты вообще достал провод? От чего он? Зачем?" — Molly Kate Sullivan.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes
"Фрэнк и дырка в ковре, который он сам и сгрыз", — Tracy Van Zante.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes
"Он прекрасно осознаёт, что делает", — Nico Jan.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes
"Моя девочка уже успела угоститься", — Heather Muneio-Smith.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes
"Новые "парики" в коллекции. Эти сделаны из набивки очаровательной подушки на диване", — Chloé Yin.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes
"Так кто выиграет эту гонку?" — Cat Levick.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes
Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bunnies are Arseholes