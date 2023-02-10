Пари и побеждай!: Новая команда представила Глушакова промороликом из бани

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с "Пари Нижний Новгород" — клуб представил его в качестве игрока, опубликовав в телеграм-канале ролик из бани, где футболист уже отдыхает с нижегородцами.

Ролик с Денисом Глушаковым в составе "Пари НН". Видео © t.me / "Пари Нижний Новгород"

По данным ФК, контракт рассчитан до конца сезона с опцией продления, Глушаков будет играть под номером 88. Подписание прокомментировал генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

"Денис — опытный футболист, который непременно должен усилить нашу команду. Мы рады, что Глушаков станет частью нашего клуба. В "Пари НН" собраны молодые ребята, которым важна помощь и поддержка со стороны таких больших профессионалов. Думаю, и в игре, и в тренировочном процессе у него будет чему поучиться", — заявил он.