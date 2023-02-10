США отреагировали на данные о "российских ракетах" над Молдавией и Румынией
Госдеп не видит прямой военной угрозы для Молдавии и Румынии со стороны России
США не видят прямой военной угрозы для Молдавии и Румынии со стороны России, сообщил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя сообщения о якобы нарушении российскими ракетами воздушного пространства этих стран.
"На данный момент мы не фиксируем никаких признаков прямой военной угрозы со стороны России в отношении Молдавии или Румынии. В более широком смысле мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии, а также гарантированный конституцией нейтралитет", — сказал он в ходе брифинга.
Напомним, в Минобороны Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства страны некоей ракетой, которая пролетела над селом Мокра в Приднестровье, а затем над селом Косэуць Сорокского района, после чего удалилась в сторону Украины. Далее появились сообщения, что вторая ракета якобы нарушила воздушное пространство Румынии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал военным вопрос о данном инциденте.
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