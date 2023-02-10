США отреагировали на данные о "российских ракетах" над Молдавией и Румынией

США не видят прямой военной угрозы для Молдавии и Румынии со стороны России, сообщил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя сообщения о якобы нарушении российскими ракетами воздушного пространства этих стран.

"На данный момент мы не фиксируем никаких признаков прямой военной угрозы со стороны России в отношении Молдавии или Румынии. В более широком смысле мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии, а также гарантированный конституцией нейтралитет", — сказал он в ходе брифинга.