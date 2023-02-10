"Спартак" обыграл "Сочи" и стал победителем Зимнего кубка РПЛ

Московский "Спартак" обыграл "Сочи" и стал победителем Winline Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Турнир проходит в ОАЭ.

Встреча в Абу-Даби завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. В составе победителей голами отметились Михаил Игнатов (28-я минута) и Бальде Кейта (40). Столичный футбольный клуб, который ранее обыграл "Краснодар" (4:0) и "Ростов" (0:0, 2:1 в серии пенальти), не пропустил за турнир ни одного мяча.

"Спартак" набрал восемь очков в трёх матчах и стал победителем турнира. В активе "Сочи" и "Краснодара" по три очка, но есть ещё игра в запасе. "Ростов" с одним баллом замыкает турнирную таблицу. Заключительный матч турнира между "Ростовом" и "Краснодаром" состоится 11 февраля.