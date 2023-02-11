Вучич заявил, что Сербия не должна отказываться от русской культуры

Сербия не должна отказываться от русского культурного наследия в театре, музыке и литературе. Такое мнение в эфире телеканала Prva высказал президент страны Александр Вучич.

Как отметил глава государства, большая часть инвестиций идёт в Сербию с Запада, а республика находится на европейском пути. Вучич считает глупыми заявления некоторых людей о том, что страна должна изменить это, ведь некоторые "не понимают, что такое жизнь".

"Так же, как и те, которые говорят: порвите все связи с Россией, давайте уберём из театров Чехова и Достоевского, давайте дети не будут учить Пушкина в школе, чтобы не было Чайковского в опере. Люди, это не может быть Сербия, потому что мы должны заботиться о душе нашего народа, <…> мы должны учитывать то, что является нашими финансовыми интересами, нашими экономическими интересами", — подчеркнул сербский лидер.